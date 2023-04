Najnowszy smartfon Samsunga na przecenie! Galaxy A54 5G kupisz teraz o kilkaset złotych taniej

Koreański producent przecenia swojego średniopółkowca.

Galaxy A54 5G to kolejny smartfon Samsunga, który zadebiutował w tym roku na rynku. Urządzenie jest wyraźnie tańsze niż flagowe modele z serii Galaxy S23 i celuje raczej w grono mniej wymagających użytkowników. Zaledwie kilka tygodni po swojej premierze smartfon już znalazł się na promocji, dzięki której przy jego zakupie otrzymacie zwrot gotówki w wysokości 400 zł.

W celu skorzystania z oferty należy kupić urządzenie, aktywować je w aplikacji Samsung Members, a następnie wziąć udział w promocji przez kliknięcie w specjalny baner, który znajdziecie w programie. Dokładniejszą instrukcję oraz regulamin możecie sprawdzić na stronie Samsunga.

Źródło: Samsung

Aktualna cena smartfona prezentuje się następująco:

Galaxy A54 5G

Cena: 2399 zł / Zwrot gotówki: 400 zł / Link

Czym Galaxy A54 5G różni się od Galaxy A54 5G?

Pierwszą istotną różnicą między Galaxy A54 5G a Galaxy A53 5G jest zmodyfikowany design. Nowy model posiada obiektywy wtopione w plecki urządzenia, podobnie jak ma to miejsce w przypadku flagowców Samsunga. Starsze urządzenie oferuje wyraźnie odstającą wysepkę z aparatami, z której koreański producent powoli rezygnuje. Różnice widoczne są również w wielkości wyświetlacza, który w tegorocznym modelu jest mniejszy i posiada przekątną 6.4-cala (zeszłoroczny wariant został wyposażony w 6.5-calowy ekran). Pozostałe elementy związane z wyglądem, takie jak ramki wokół wyświetlacza czy umiejscowienie kamerki do selfie, pozostają niemalże identyczne.

Najważniejszą zmianą dotyczącą specyfikacji jest użycie nowego procesora oraz 8 GB pamięci RAM w każdej wersji urządzenia. Chipset, który został wykorzystany do konstrukcji smartfona, to Exynos 1380. W testach syntetycznych wypada on wyraźnie lepiej od swojego poprzednika, a więc tegoroczny Galaxy A54 5G będzie zauważalnie wydajniejszy od swojego poprzendnika.

Nie sposób też nie wspomnieć o aparatach. Patrząc na ich liczbę i rozdzielczość można pomyśleć, że Samsung raczej zrobił krok wstecz, jednak jak wiadomo, nie liczy się ilość, ale jakość. Nie dość, że producent w końcu zrezygnował z dedykowanego czujnika głębi, to jeszcze główny aparat 50 MP ma o wiele większą matrycę niż 108 MP u poprzednika, dzięki czemu zdjęcia będą zdecydowanie jaśniejsze i lepiej oddające naturalne kolory. Wygląda więc na to, że Galaxy A54 będzie poważnym kandydatem do najlepszego fotograficznego średniaka 2023 roku.