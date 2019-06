Najodważniejsze pomysły Apple, za które odpowiadał Jony Ive

W większości przypadków pomysły były bardzo trafne, ale mysz z portem do ładowania na spodzie to porażka.

Spis treści

Mniej niż dziesięć lat po śmierci założyciela Apple - Steve'a Jobs'a, który zmarł 5 października 2011 przedsiębiorstwo stoi w obliczu kolejnej potężnej i skomplikowanej transformacji. Sir Jony Ive - główny projektant przedsiębiorstwa od czasów Newton'a MessagePad (1993) ogłosił, że odchodzi z firmy, aby zająć się własną działalnością. Jonathan zakłada firmę projektową, której głównym klientem będzie firma Apple.

Źródło: macworld

Podczas, gdy Ive nie do końca opuszcza szeregi Apple, ponieważ tak naprawdę pomimo odejścia z firmy nadal będzie wykonywał dla niej wiele zleceń pozostawi zauważalny ślad w historii firmy. Jonathan Paul "Jony" Ive to barwna postać w historii firmy. Główny projektant Apple od dziecka interesował się projektowaniem i jest odpowiedzialny za wygląd kultowych urządzeń takich, jak iMac, iPod, iPad i iPhone. Dzisiaj przedstawiamy 10 najodważniejszych projektów Jonathana Ive.

eMate 3000

Źródło: macworld

Zanim pojawił się kolorowy iBook Jony Ive zaprojektował super przenośnego laptopa o zakrzywionej konstrukcji, częściowo przezroczystej obudowie i dosyć charakterystycznym wyglądem. Urządzenie zostało nazwane eMate 3000. Sprzęt skierowany był na rynek edukacyjny i miał wprowadzić powiew świeżości wśród innych nudnych szarych i czarnych komputerów z ekranami CRT wykorzystywanymi w edukacji. eMate 3000 przygotował nas także do premiery iMac'a, który designem wyprzedzał swoją konkurencje o dekady.

Twentieth Anniversary Mac

Źródło: macworld

Aby uczcić 20 rocznicę istnienia Apple Jonathan Ive naprawdę zaszalał. Komputer był tak drogi, że dostarczany był przez kurierów ubranych w smoking. Urządzenie znacznie wykraczało poza oczekiwania stawiane przez użytkownika komputerów w drugiej połowie lat 90 tych. Twentieth Anniversary Mac miał pionowo zamontowany napęd CD-ROM, konstrukcje all-in-one, w której płyta główna umieszczona była za wyświetlaczem oraz gładzik ze skórzanymi podpórkami na nadgarstki użytkownika. Komputer był do bólu ekstrawagancki, a Apple nie miało problemu z jego sprzedażom zamożnym konsumentom, którzy cenili jakość i innowacyjność tego komputera.

PowerMac G4 Cube

Źródło: macworld

Najlepszy komputer, którego nikt nie kupił. PowerMac G4 Cube do dzisiaj pozostaje zagadką. Piękna obudowa wykonana z mieszanki metalu i przezroczystego poliwęglanu sprawiła, że komputer wyglądał niesamowicie i wzniósł jakość wzornictwa przemysłowego na jeszcze wyższy poziom. W środku znaleźć można było podzespoły wykorzystywane w klasycznym modelu PowerMac G4. Wykorzystano procesor PowerPC G4 o częstotliwości taktowania 450 lub 500 MHz. Komputer produkowano od lipca 2000 do lipca 2001 roku.

iPhone

Źródło: macworld

iPhone podobnie jak inne urządzenia Apple wyprzedził swoją epokę i dosłownie zmiótł konkurencję z powierzchni ziemi. To właśnie dzięki Apple korzystamy z telefonów wyposażonych w wielkie ekrany dotykowe. W chwili obecnej wydaje się to oczywiste, ale podczas premiery było dokładnie odwrotnie. Po pierwsze iPhone był strasznie drogi, a jego dostępność i funkcje znacznie ograniczone. Przypominamy, że sławny sklep z aplikacjami - App Store pojawił się dopiero wraz z premierą iPhone OS 2.0. Drugi problem związany był z obsługą. Apple postawiło wszystko na jedną kartę i zamontowało w urządzeniu wielki, jak na 2007 rok 3,5 calowy ekran dotykowy z funkcją multi touch. Dziś dobrze wiemy, że iPhone był strzałem w dziesiątke dla Apple, a jego wygląd na dobre zapisał się w popkulturze. Nie ma chyba osoby, która nie kojarzyłaby charakterystycznych kształtów oraz przycisku Home.

iMac G4

Źródło: macworld

Już w 2002 roku Apple zrezygnowało z produkcji komputerów z ekranami CRT. Na rynku pojawił się iMac G4, którego design nie zestarzał się prawie wcale. Zdecydowano się na umocowanie ekranu TFT LCD o przekątnej 15, 17 lub 19 cali i rozdzielczości od 1024 x 768 do 1680 x 1050 pikseli na wysięgniku przymocowanym do podstawki. W jej środku umieszczono wszystkie podzespoły takie, jak procesor PowerPC o taktowaniu od 700 MHz do 1,25 GHz, dysk twardy o pojemności od 40 GB do 80 GB oraz od 128 MB do 256 MB pamięci RAM. Nie zabrakło napędu i portów USB 1.1, a w późniejszych wersjach 2.0.

Białe słuchawki

Źródło: macworld

Oryginalny biały iPod był niezwykłym osiągnięciem technologicznym. Już w 2001 roku można było kupić przenośny odtwarzacz, który posiadał dysk o pojemności aż 5 GB i potrafił pracować przez 10 godzin. Kolejną cechą charakterystyczną było mechaniczne kółko Scroll Wheel, ale czym byłby odtwarzacz MP3 bez słuchawek? W pudełku wraz z iPod'em znalazło się miejsce dla pary białych słuchawek dousznych, które od początku stały się hitem. To kolejny historyczny produkt dla Apple. Mimo, iż obecnie do nowych iPhone'ów dołączane są nowe słuchawki EarPods (premiera 2012 ze złączem Jack i 2016 z konektorem Lightning) to AirPods'y bardzo przypominają wygląd oryginalnych słuchawek Apple, które nie są produkowane już od kilku lat.

iOS 7

Źródło: macworld

Siódma odsłona mobilnego systemu operacyjnego od Apple przyniosła znaczne zmiany w obrębie interfejsu. Jego sposób działania nie zmienił się, ale w obrębie całego systemu wprowadzono głębokie zmiany wizualne. Pierwszym urządzeniem wyposażonym fabrycznie w nowy system był iPhone 5s. Oprogramowanie to na początku spotkało się ze sporą krytyką ze strony użytkowników, którzy przyzwyczajeni byli do starego wyglądu, ale finalnie nawet najbardziej zagorzali fani starego systemu musieli zdecydować się na aktualizację. Od 2013 roku Apple nie zdecydowało się już na tak gruntowną zmianę wyglądu.

Niepełnosprawna mysz - Magic Mouse 2

Źródło: macworld

W pewnym momencie w Apple panowały dziwne czasy. To właśnie wtedy zaprezentowano Apple Pencil, którego ładowanie wygląda niedorzecznie. Na rynku pojawił się także iPad z ekranem o przekątnej 12,9 cala oraz Magic Mouse 2. Zajmiemy się dzisiaj właśnie nią. W gruncie rzeczy to odświeżona Magic Mouse i design praktycznie się nie zmienił (później wprowadzono na rynek wersję w kolorze Space Gray), ale zmieniono sposób zasilania. Pierwsza generacja Magic Mouse, która zaprezentowana została 20 października 2009 roku posiadała dwie baterie AA. Model drugiej generacji wyposażony został w wbudowany akumulator ładowany przy użyciu portu Lightning. Ze względu na konstrukcję myszy nie można było go umieścić z przodu tak, jak np. w Logitech MX 2S Anywhere.

Niczym nie zrażone Apple zdecydowało się na umieszczenie złącza na spodzie obudowy. Dzięki temu nie ma możliwości korzystania z myszy podczas ładowania, a całość wygląda bardzo dziwnie. Sami spójrzcie na zdjęcie poniżej.

Apple Watch Edition

Źródło: macworld

Apple Watch to pierwsze zupełnie nowe urządzenie, które zadebiutowało po śmierci Steve'a Jobs'a w 2011 roku. To także jeden z najbardziej oczekiwanych produktów Apple. Jony Ive nie był chyba do końca zadowolony z projektu standardowej wersji zegarka, ponieważ zdecydował się na stworzenie okropnie drogiej wersji Edition. Apple Watch w najdroższej odmianie pokryty był 18 karatowym złotem i kosztował zaledwie 10000 dolarów. Kosztujący niespełna 400 dolarów Apple Watch Sport wydawał się przy nim tanią zabawką dla dzieci. Niestety, ale drogie wersje Apple Watch nie przyjęły się na rynku. Może to i dobrze? W końcu i tak po kilku latach przestaną otrzymywać aktualizację i staną się bezużyteczne.

Apple Park

Źródło: macworld

iPhone, iPad i Apple Watch będą tylko wspomnieniami jednego dnia, ale trwała spuścizna Jony'ego Ive'a będzie żyła w Cupertino przez kolejne pokolenia. Apple Park może być pomnikiem Steve'a Jobsa, ale jest również świadectwem geniuszu i kunsztu Ive'a. Apple Park to ogromna inwestycja, która wymagała poświęcenia znacznej ilości środków oraz czasu. Nowa siedziba firmy Apple została zbudowana w Cupertino. Budynek jest okręgiem, w środku którego znajduje się między innymi park i oczko wodne. Otwarcie nastąpiło w 2017 roku mimo, iż siedziba nie była jeszcze w 100 procentach ukończona.