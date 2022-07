Najpierw problemy z przodu, teraz z tyłu. Nothing Phone (1) nie ma łatwego życia

Nothing Phone (1) ma problemy na prawo i lewo - a raczej i z przodu, i z tyłu. Oczywiście spodziewaliśmy się tego, Nothing jest przecież nowym graczem na rynku. Sprawdźmy jednak, czego doświadczają niektórzy klienci

Sukces Nothing i ich pierwszego telefonu - Phone (1) - jest bezsprzeczny. Firma stworzyła wielkie poruszenie wokół swojego urządzenia, a już po premierze recenzje urządzenia były bardzo pozytywne - chwalono ekran, aparaty, wydajność oraz design. Co prawda tak wiele dobrego nie można było powiedzieć o systemie operacyjnym, który miał kilka problemów z bugami, ale ogólne wrażenia były niesamowicie pozytywne.

Niestety nowe telefony od niedoświadczonych producentów są skazane na kilka niedoskonałości, których powinniśmy się spodziewać - nowe firmy potrzebują po prostu trochę wprawy. Sprawdzamy więc, na jakie problemy natknęli się użytkownicy. Pisaliśmy już o kilku dziwnych przypadłościach ekranu nowego telefonu - artykuł znajdziecie tutaj. Teraz na światło dzienne wyszły problemy, które zobaczymy raczej z tyłu smartfona.

Nothing Phone (1) - Odklejające się taśmy LED

Niestety, pierwszy problem dotyczy jednego z najbardziej rozpoznawalnych elementów nowego telefonu - taśm LED, które zdobią tył smartfona. Okazuje się, że niestety niektóre z nich już po kilku dniach użytkowania mogą się odklejać, co niezbyt dobrze świadczy o znaku rozpoznawczym telefonu.

It seems the Nothing Phone (1) Glyph LED light strip is peeling on its own inside. Has anyone’s else faced this issue?@nothing #Nothingphone1 pic.twitter.com/mcduPmWMle — Amritanshu Mukherjee (@amritanshu700) July 19, 2022

Jak widać, niektóre egzemplarze zostały wyposażone w ewidentnie defektywny klej, który nie wytrzymał ciepła generowanego przez oświetlenie. Wiemy już, że obsługa klienta Nothing jest świadoma problemu. Dotarliśmy nawet do informacji, że jest to defekt obecny jedynie w telefonach z pierwszej partii produkcyjnej, które trafiły do recenzentów i przedsprzedaży. Może się więc okazać, że nie będzie to jednak szeroko rozpowszechniony problem.

Nothing Phone - nieszczelne obudowy telefonów

Niestety nie jest to jedyny problem, który w ciągu kilku ostatnich dni wyszedł na światło dzienne. Okazuje się, że poszczególne egzemplarze telefonu - już nie tylko wariant przedpremierowy czy recenzencki - przepuszczają kurz do środka. Użytkownicy zaczęli skarżyć się na fakt, że wewnątrz telefonu z dnia na dzień pojawia się więcej drobinek i pyłków.

Wydaje się, że problem ten pojawia się najczęściej w czarnych egzemplarzach. Jest on niestety dość niepokojący, gdyż telefon otrzymał certyfikat szczelności IP53, który ma świadczyć między innymi o odporności na dostawanie się do środka kurzu, co ewidentnie w przypadku dotkniętych egzemplarzy nie jest prawdą. Trzeba też przyznać, że przy przezroczystym szkle tylnym, nawet małe drobinki kurzu wewnątrz są bardzo zauważalne i psują wygląd nowych telefonów.

Nie mamy niestety jeszcze oficjalnych informacji od Nothing dotyczących tego problemu, jednak obsługa klienta firmy na Twitterze aktywnie odpowiada na zapytania użytkowników. Jeśli więc dotknie nas ten lub inne problemy z nowym telefonem producenta, warto skierować się tam. Firma ewidentnie próbuje jak najszybciej rozwiązać te problemy, a trzeba pamiętać, że w przypadku młodego producenta telefonów powinniśmy się ich spodziewać - dopracowanie produkcji bez wątpienia trochę zajmuje i z roku na rok powinno być coraz lepsze i mniej problemowe.