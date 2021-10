Najpopularniejsze mikrofony i kamerki internetowe w Polsce

ClickMeeting, polska platforma organizująca spotkania i webinary online, zaprezentowała zestawienie sprzętu używanego przez użytkowników. Jakiej marki produkty są najpopularniejsze?

Jak podaje ClickMeeting, w spotkaniach przy wykorzystaniu tej platformy wzięło udział w 2020 roku prawie 31 mln osób na całym świecie. W samej Polsce płatne wydarzenia zarobiły ponad 2,5 mln zł, a rekordowy webinar zarobił jednorazowo 57 tys. zł. Pandemia i przejście na pracę oraz edukację zdalną znacznie zwiększyły ilość sprzedawanych kamerek oraz mikrofonów - w samym kwietniu ub. roku ilość wpisywanych do wyszukiwarki fraz jak „najlepsza kamerka internetowa” czy „najlepszy mikrofon do komputera” podskoczyła o 450%!

Jakie marki sprzętu do spotkań online i webinarów są w Polsce najpopularniejsze? Analiza obejmująca okres od 1 stycznia do 15 października b.r. pokazuje konkretnego lidera kamerek - jest nim marka Xiaomi. Jak widzimy na poniższym zestawieniu, znacznie wyprzedza Trust oraz Logitech i Creative, a ostatnie miejsce zajmuje Razer. W kategorii mikrofonów dominuje Jabra, mocno wyprzedzając HyperX (należące do HP) oraz Sennheiser.

Foto: ClickMeeting

Jak podsumowuje Martyna Grzegorczyk, Communications and Outreach Manager w ClickMeeting:

Jeśli mamy zamiar korzystać z danego sprzętu w miarę regularnie, to zawsze warto zadbać o to, by był on jak najlepszej jakości w ramach dostępnego budżetu. Szczególnie znaczenie ma to w przypadku osób, które korzystają ze spotkań online i webinarów w pracy oraz zarabiają za ich pośrednictwem - wiadomo, że dobrej jakości obraz i dźwięk ułatwiają odbiór wydarzenia i pomagają budować profesjonalny wizerunek prowadzącego lub prowadzących

Źródło: ClickMeeting