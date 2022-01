Najpopularniejszy sprzęt AGD - hity nowoczesnej kuchni

Jakie urządzenia kuchenne są najchętniej kupowane? Na co przyszła moda i czego szukać w sklepach? Zobacz, jakiego typu urządzenia cieszą się największym zainteresowaniem.

Spis treści

Technologia wciąż się rozwija. Na rynku pojawiają się coraz inteligentniejsze produkty, a postęp nie omija także artykułów gospodarstwa domowego. Wśród nich znajdziemy nie tylko urządzenia typu smart home, ale i znane od lat produkty, które zostały ulepszone.

Spędzanie czasu w kuchni to już nie tylko wielogodzinne pieczenie i gotowanie. Nie musimy już mielić kawy czy ugniatać ciasta ręcznie - teraz zrobi to maszyna. Oprócz codziennych udogodnień, producenci stawiają również na nowoczesny design, co sprawia, że produkty te stają się nie tylko praktyczne, ale i modne.

Co bije rekordy popularności w ostatnim czasie? Oto najbardziej pożądany sprzęt kuchenny w 2022 roku.

Ekspresy do kawy

Nic nie zastąpi uczucia, które wypełnia nas po wypiciu pysznej, świeżej kawy z rana. Jednak kto ma siły wyjść z łóżka i pójść po nią do kawiarni, zwłaszcza kiedy ma wolne? Nie oszukujmy się, że kawa zalewana wodą z czajnika dorówna cappuccino pełnej puszystej pianki. Jaka jest Twoja ulubiona? Może wybierasz ziarna tylko tej jednej, ukochanej firmy? Podkręć jej smak i zapewnij sobie niesamowite doznania albo zaprezentuj znajomym swoje umiejętności baristyczne z nowoczesnym ekspresem.

Philips LatteGo Premium EP3241/50

RTV Euro AGD

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Americano, Cappuccino, czarna kawa, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1500 W

System spieniający mleko: wbudowany pojemnik na mleko

Cena: 2199 zł

Siemens EQ.6 plus s500 TE655203RW

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Americano, Cappuccino, Cortado, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, kawa z mlekiem, Latte Macchiato, spienione mleko

Ciśnienie / Moc: 19 barów / 1500 W

System spieniający mleko: zintegrowany

Cena: 3199 zł

Philips Grind & Brew HD7767/00

Moc: 1000 W

Pojemność naczynia: 1,2 litra

Rodzaj naczynia: dzbanek

Cena: 749 zł

Roboty kuchenne

Roboty kuchenne mają w sobie niemal wszystko. Kto nie cierpi kroić, trzeć, ugniatać czy mieszać, może o tym po prostu zapomnieć. Co więcej, niektóre z produktów zawierają bogate bazy przepisów, dzięki którym nie trzeba kolejny dzień z rzędu zastanawiać się co zrobić na obiad. Nie musisz już stać godzinami w kuchni i zmieniać rąk z bólu przy ubijaniu i ugniataniu ciasta. Zobacz, w czym wyręczy Cię urządzenie, które powinien posiadać każdy szanujący się Chef.

Bosch MUM5XW40 z wbudowaną wagą i timerem

Moc: 1000 W

Pojemność misy roboczej: 3,9 litra

Pojemność kielicha: 1,25 litra

Regulacja obrotów: elektroniczna - płynna

Funkcje: tarcie ziemniaków, mielenie mięsa, ubijanie piany, zagniatanie ciasta, miksowanie, rozdrabnianie, mieszanie, tarcie na wiórki, wyciskanie soku, krojenie na plastry

Praca pulsacyjna: tak

Możliwość mycia wyposażenia w zmywarce: tak

Funkcje dodatkowe: wbudowana waga, automatyczne zwijanie kabla zasilającego, możliwość rozbudowy, łatwy demontaż, możliwość mycia poszczególnych części w zmywarce, system zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem, mieszanie planetarne, ochrona przed przeciążeniem, timer

Cena: 1799 zł

MPM iCoook MRK-18 z funkcją aktualizacji przepisów przez WiFi

Moc: 1300 W

Pojemność misy roboczej: 3,5 litra

Regulacja obrotów: elektroniczna - płynna

Liczba poziomów obrotów: 12

Funkcje: ubijanie piany, zagniatanie ciasta, miksowanie, mieszanie, tarcie na wiórki, krojenie na plastry, gotowanie na parze

Możliwość mycia wyposażenia w zmywarce: tak

Funkcje dodatkowe: timer z funkcją programowania czasu pracy, regulacja temperatury, gotowanie na parze, 8 automatycznych programów

Cena: 1599 zł

KitchenAid Grenadine 5KSM95PSEGD

Moc: 275 W

Pojemność misy roboczej: 4,3 litra

Regulacja obrotów: elektroniczna - płynna

Funkcje: ubijanie piany, zagniatanie ciasta, mieszanie

Seria: KitchenAid

Cena: 1799 zł

Grille elektryczne

Letnie wieczory, cykanie świerszczy i grill na ogródku z przyjaciółmi. Kto o tym nie marzy, gdy za oknem szaro i zimno? Namiastkę zdrowej, bo smażonej bez tłuszczu żywności, da Ci grill elektryczny, na którym przygotowane potrawy rozbudzą kubki smakowe. Ta zabawa nie kończy się tylko na szaszłykach... Teraz w grillach możesz wymieniać płyty i smażyć także gofry czy tosty albo pójść w nieco innym kierunku i przygotować pyszne fondue.

Tefal OptiGrill GC716D12 + płyty do gofrów

Odprowadzanie tłuszczu: tak

Nienagrzewający się uchwyt: tak

Nieprzywieralna powłoka płyty: tak

Możliwość mycia w zmywarce: płyty, tacy ociekowej

Rodzaj grilla: kontaktowy

Moc: 2000 W

Cena: 729 zł

Bosch TFB3302V

Odprowadzanie tłuszczu: tak

Nienagrzewający się uchwyt: tak

Nieprzywieralna powłoka płyty: tak

Możliwość mycia w zmywarce: płyty

Rodzaj grilla: kontaktowy

Moc: 1800 W

Cena: 239 zł

Severin RG 2348

Możliwość mycia w zmywarce: nie dotyczy

Powierzchnia grillowania: 169 cm2

Rodzaj grilla: raclette i fondue

Moc: 1900 W

Cena: 559 zł

Frytkownice beztłuszczowe

Bez tłuszczu możesz zjeść także frytki. Zaskoczony? To nie magia. Nowoczesne frytkownice beztłuszczowe są zasilane elektrycznie i nie wymagają oleju czy wody. Możesz w nich smażyć, grillować, a nawet piec. Wbrew nazwie, lista produktów przygotowywanych w urządzeniu, nie kończy się na ziemniakach. Dania są pełne smaku, chrupiące na zewnątrz i w środku.

Tefal Easy Fry Classique EY201815

Moc: 1500 W

Temperatura minimalna: 80˚C

Temperatura maksymalna: 200˚C

Pojemność misy: 4,2 litra

Pojemność koszyka: 1,2 kg

Programator czasowy: tak

Możliwość mycia elementów w zmywarce: koszyk

Funkcje dodatkowe: możliwość smażenia, opiekania, pieczenia, prażenia i grillowania, termoobieg

Cena: 369 zł

4Swiss ABB-021 WH

Moc: 1350 W

Temperatura minimalna: 40˚C

Temperatura maksymalna: 200˚C

Pojemność koszyka: 5,5 kg

Programator czasowy: tak

Możliwość mycia elementów w zmywarce: koszyk

Funkcje dodatkowe: antypoślizgowe nóżki, możliwość smażenia, grillowania i pieczenia, programy automatyczne, regulacja temperatury, timer

Cena: 699 zł

RAVEN EFN002

Moc: 1300 W

Temperatura minimalna: 80˚C

Temperatura maksymalna: 200˚C

Pojemność misy: 2,4 litra

Programator czasowy: tak

Cena: 249 zł

Saturatory i dzbanki

Toniemy w plastikowych odpadach. Pomyśl ile butelek wody kupujesz w ciągu roku i wyobraź sobie, jak szybko zapełniłaby się Twoja kuchnia, gdyby stały w niej wszystkie naraz. Do mórz i oceanów rocznie trafia ok. 8 milionów ton plastikowych śmieci... Możesz temu zapobiec stawiając na wodę z kranu filtrowaną przez dzbanek. Jeśli kwestie ekologiczne wciąż Cię nie przekonują, pomyśl ile kosztują Cię wszystkie butelki i porównaj kwotę z ceną filtra, który starczy na kilka tygodni. A jeśli wolisz wodę gazowaną, zainwestuj w saturator i ciesz się bąbelkami.

Brita Elemaris XL (czarny) + 2 wkłady Pure

Pojemność: 3,5 litra

Pojemność wody filtrowanej: 2,2 litra

Ilość wkładów w zestawie: 2 szt.

Wskaźnik wymiany wkładu: elektroniczny

Rodzaj wkładu: Brita Maxtra, Brita Maxtra +

Możliwość mycia elementów w zmywarce: tak

Cena: 109 zł

Sodastream Terra

Pojemność: 1 litr

Wydajność naboju: 60 litrów

Cena: 269 zł

Sodastream Source

Wydajność naboju: 60 litrów

Wskaźnik stopnia nasycenia wody: tak

Cena: 449 zł

Zmywarki

Na koniec przyjemność, z której nie wszyscy korzystają, a każdy powinien. Kto kocha zmywać? Na pewno nie ja i coś mi mówi, że też nie Ty. Nie marnujmy, więc czasu, wrzućmy wszystkie smutki i wspomnienia obiadu do tego praktycznego urządzenia. Zmywarka zmywarce nie równa, ale najbardziej polecam te trzy.

Zmywarka Beko DFN16420X

Wymiary (SxWxG): 59,8 x 85 x 60 cm

Pojemność/Zużycie wody - cykl: 14 kpl. / 11 litrów

Zużycie prądu (100 cykli): 95 kWh = 57,95 zł

System mycia sztućców: koszyk na sztućce

Poziom hałasu: 46 dB

Połowa załadunku: tak

Cena: 1149 zł

Zmywarka Amica DFM41E6qSEU

Wymiary (SxWxG): 44,8 x 84,5 x 60 cm

Pojemność/Zużycie wody - cykl: 10 kpl. / 9 litrów

Zużycie prądu (100 cykli): 76 kWh = 46,36 zł

System mycia sztućców: koszyk na sztućce, taca na sztućce

Poziom hałasu: 49 dB

Połowa załadunku: tak

Cena: 1099 zł

Zmywarka Bosch SRS4HMI61E

Wymiary (SxWxG): 45 x 84,5 x 60 cm

Pojemność/Zużycie wody - cykl: 10 kpl. / 9,5 litra

Zużycie prądu (100 cykli): 76 kWh = 46,36 zł

System mycia sztućców: szuflada na sztućce

Poziom hałasu: 44 dB

Cena: 1799 zł

