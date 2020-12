Oto najgorsze smartfony, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Część pewnie kojarzysz. Sprawdź, czy byłeś posiadaczem któregoś z nich.

Spis treści

Obecnie trudno znaleźć na rynku bardzo słabe smartfony, które posiadają rażące wady. Oczywiście w sklepach znajdziemy lepsze i gorsze konstrukcje, ale możemy zapomnieć już o oporowych ekranach, klatkujących animacjach, przestarzałym oprogramowaniu i aparatach oferujących fatalną jakość.

Galaxy Note 7 po pożarze baterii Źródło: PCWorld.com

Nowoczesne smartfony wyprodukowane w przeciągu kilku ostatnich lat to prostokątne urządzenia ze sporymi wyświetlaczami dotykowymi, wbudowanymi modułami GPS, Wi-Fi, Bluetooth, modemem LTE oraz podzespołami, który nie powstydziłby się starszy komputer.

Starsi internauci z pewnością wiedzą, że rynek smartfonów jeszcze niecałe 10 lat temu wyglądał zupełnie inaczej.

W dzisiejszym materiale przedstawiamy najsłabsze smartfony wszech czasów, które stały się pośmiewiskiem lub klęską finansową dla ich producentów. Co istotne niektóre z tych urządzeń wprowadziły nowe funkcje, które znalazły się później w wielu innych modelach.

1. Microsoft Kin One i Kin Two (2010)

Na samym szczycie listy umieściłem smartfony Microsoft Kin. Na początku 2010 roku gigant z Redmond wprowadził na rynek dwa smartfony z rodziny Kin. Były to urządzenia zaprojektowane specjalnie dla młodszych użytkowników mających od 15 do 30 lat. Co ciekawe produkcją samych smartfonów zajął się Sharp, a Microsoft odpowiedzialny był jedynie za dostarczenie oprogramowania.

Microsoft Kin One Źródło: PCWorld.com

Niestety, jak to w przypadku firmy Microsoft i mobilnych systemów operacyjnych firma zapomniała o jednym kluczowym elemencie. Był nim sklep z aplikacjami. Cały system posiadał również nielogicznie rozplanowany interfejs i został z budowany w oparciu o leciwego już w tamtym okresie czasu Windowsa CE.

Gwoździem do trumny okazała się wysoka cena i niska sprzedaż.

Smartfon wycofano ze sklepów po zaledwie dwóch miesiącach od premiery.

Microsoft próbował wskrzesić serię Kin modelami Two i Two m, ale finalnie wycofano je ze sklepów w 2011 roku, a firma skupiła się na rozwoju urządzeń z Windows Phone 7.

2. BlackBerry Storm (2008)

BlackBerry Storm z 2008 roku jest idealnym przykładem początku upadku legendy. BlackBerry na początku lat 2000 był najchętniej wybieramy telefonem przez biznesmenów. Niestety firma przespała wejście na rynek iPhone'a oraz zmiany przyzwyczajeń użytkowników.

BlackBerry Storm Źródło: aaltonen/Flickr

Wprowadzony na rynek BlackBerry Storm posiadał wszystkie funkcje klasycznych modeli, ale nie oferował fizycznej klawiatury, która była kluczowym elementem układanki. Dodatkowo wyświetlacz posiadał źle zaprojektowany system wibracji, który utrudniał korzystanie z niedopasowanego do ekranu dotykowego interfejsu.

Kolejne modele BlackBerry bez fizycznej klawiatury dodatkowo pogrążyły firmę. Finalnie BlackBerry wycofało się z produkcji smartfonów, co było pokłosiem wprowadzenia na rynek modelu Storm.

3. Nokia N-Gage (2003)

Siedemnaście lat temu Nokia wpadła na pomysł połączenia zaawansowanego telefonu komórkowego z konsolą do gier. Urządzenie przy okazji przybrało bardzo niecodzienną formę, a całość dopełniono sporą ilością imitacji karbonu.

Nokia N-Gage Źródło: PCWorld.com

Sprawy nie ułatwiał fakt, że Nokia N-Gage był trzykrotnie droższa od konsoli Nintendo Gamę Boy.

Finalnie po kilku latach całą seria N-Gage została wycofana z rynku. Nokia próbowała ją ratować wprowadzając nowy, mniejszy model, ale finalnie przegrała walkę z Nintendo, które oferowało lepszą wydajność oraz znacznie większą bibliotekę gier sprzedawanych w niższych cenach.

4. Samsung Galaxy Note 7 (2016)

Na chwilę wróćmy do 2016 roku. To właśnie wtedy na rynku hitem sprzedażowym był Samsung Galaxy S7 i jego droższa wersja z zagiętym ekranem - Galaxy S7 Edge. Samsung korzystając z okazji wprowadził na rynek nowy model Galaxy Note 7, który oferował dodatkowo rysik S-Pen. Pech chciał, że urządzenie okazało się śmiertelnym zagrożeniem. Koreańczycy wykorzystali wadliwe akumulatory, w których dochodziło do samozapłonu.

Samsung Galaxy Note 7 Źródło: PCWorld.com

Galaxy Note 7 zniknął z rynku jeszcze szybciej, niż się na nim pojawił. Koreańczycy szybko wprowadzili aktualizację, która ograniczała maksymalną pojemność baterii do 80%, ale było to rozwiązanie tymczasowe. Samsung odkupił od użytkowników wszystkie egzemplarze Galaxy Note 7.

Dodatkowo firma przez długi czas borykała się z kryzysem wizerunkowym.

Co ciekawe Galaxy Note 7 przez długi okres czasu znajdował się na liście przedmiotów zabronionych w przewozie samolotowym. Kilkukrotnie Galaxy Note 7 zapalił się na pokładzie statku powietrznego.

5. Amazon Fire Phone (2014)

Amazon to kolejny gigant technologiczny, która próbował zaistnieć na intratnym rynku smartfonów. Firma wprowadziła na rynek w 2014 roku swojego pierwszego smartfona z rodziny Fire.

Amazon Fire Phone Źródło: PCWorld.com

Cechą charakterystyczną Fire Phone była obecność czterech kamer na panelu frontowych, które śledziły ruchy użytkownika. Dodatkowo system operacyjny zaprojektowano tak, aby współpracował z aparatami i zapewniał efekt głębi.

Fire Phone pracował pod kontrolą mocno zmodyfikowanego systemu operacyjnego Android, który nie posiadał przeinstalowanych usług Google. Sprawy nie ułatwiała wysoka cena startował oraz możliwość zakupu z abonamentem jedynie w USA.

Finalnie Amazon wycofał się z produkcji Fire Phone, a ostatnie egzemplarze wyprzedawano po zaledwie nieco ponad 100 dolarów.

6. Asus PadFone (2012)

Asus w czasach, gdy tablety były jeszcze dochodowym segmentem rynku próbował stworzyć urządzenie trzy w jednym, które składać się będzie z telefonu oraz dwóch dodatkowych modułów - dużego ekranu zamieniającego smartfona w tablet oraz dodatkowej klawiatury, która pozwalała zamienić całość w niewielki komputer przenośny.

Asus PadFone Źródło: PCWorld.com

Z pozoru pomysł był generalny, ale w praktyce Asus wprowadził PadFone na rynek o kilka lat za wcześnie. Urządzenie posiadało za słabe podzespoły, aby mogło stać się komputerem do pracy. Dodatkowo Android 4.0 Ich Cream Sandwich nie był dostosowany do skalowania interfejsu. Sprawy nie ułatwiała wysoka cena oraz słaba dostępność.

Finalnie po kilku generacjach Asus porzucił ideę produkcji smartfona z dodatkowymi modułami.

7. Motorola Flipout (2010)

Dekadę temu Motorola radziła sobie na rynku znacznie lepiej, niż dziś. Firma miała również wenę do wprowadzania kontrowersyjnych modeli. Jednym z nich napewno była Motorola Flipout, która na długo zapadnie nam w pamięci. Ten kwadratowy smartfon posiadał charakterystyczną, kanciastą obudowę, która skrywała w sobie klawiaturę QWERTY.

Motorola Flipout Źródło: Philiphos/Wikipedia

Niestety Flipout nie przyjął się na rynku. Urządzenie było za małe, a klawiatura QWERTY mocno nie wygodna. Sprawy nie ułatwiał kontrowersyjny wygląd oraz słabe podzespoły, które dodatkowo obciążono zasobożerną nakładką MotoBlur.

8. Energizer Power Max P18K (2019)

Energizer Power Max P18K to najnowsza konstrukcja w naszym zestawieniu. Firma odpowiedzialna za produkcję akumulatorów oraz powerbanków postanowiła rozwiązać problemy współczesnych smartfonów.

Energizer Power Max P18K Źródło: AnandTech

Urządzenie wyposażono w przeogromny akumulator o pojemności 18000 mAh, który dodatkowo mógł służyć jako powerbank. Niestety implementacja tak dużego ogniwa spowodowała, że urządzenie było ogromne i niesamowicie ciężkie.

Energizer Power Max P18K pozostał ciekawostkę rynkową. Urządzenie nigdy nie trafiło do sprzedaży w naszym kraju. Poza pojemnym akumulatorem Power Max P18K był przyzwoitym smartfonem z czytnikiem linii papilarnych, 6 GB pamięci operacyjnej, 128 GB wbudowanej pamięci masowej oraz procesorem Mediatek Helio P70.

9. Samsung Continuum (2010)

Samsung Continuum to jedna z wariacji pierwszego Samsunga Galaxy S. Urządzenie zadebiutowało na rynku w 2010 roku i względem bazowego Galaxy S oferowało drugi, dodatkowy ekran, który pozostawał aktywny nawet po uśpieniu urządzenia.

Samsung Continuum Źródło: PCWorld.com

Wyświetlacz służył do przekazywania powiadomień oraz wyświetlania menu wielozadaniowości. Urządzenie nie przypadło do gustu konsumentom i zostało bardzo szybko wycofane z rynku. Co ciekawe Continuum posiadał zaledwie 2 GB wbudowanej pamięci masowej. Klasyczny Galaxy S oferował 8 GB nośnik.

10. HTC First (2013)

HTC First to efekt współpracy tajwańskiego producenta z Facebookiem. W 2013 roku na rynek trafił smartfon, który został w pełni zintegrowany z usługami Facebooka.

HTC First Źródło: PCWorld.com

W przypadku HTC First produkcją oprogramowania w całości zajęli się inżynierowie Facebooka. Oznacza to, że zamiast HTC Sense otrzymaliśmy autorski interfejs Facebook Home. Na ekranie domowym wyświetlały się zdjęcia udostępnione ostatnimi czasy przez naszych znajomych na Facebooku.

Szybko okazało się, że konsumenci nie przepadają za przeglądaniem Facebooka przez 24 godziny na dobę.

HTC First sprzedawany był jedynie w Stanach Zjednoczonych. Urządzenie sprzedawane było przez jednego operatora - AT&T. Smartfona nie dało się kupić bez abonamentu.