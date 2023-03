Najszybsze sieci VPN 2023

Jeśli szybkość transferu danych jest dla Ciebie kluczowa, oto sieci VPN, które powinny stać się Twoim wyborem.

Hotspot Shield

Fot.: PC World

Hotspot Shield okazał się klasą samą w sobie - osiągnął 67% szybkości bazowej. Choć jak dotąd polityka prywatności dostawcy nie była perfekcyjna, powoli ulega to zmianie na lepsze. HSS zbiera tylko te dane, które są niezbędne do działań analitycznych. Jeśli Ci to nie przeszkadza, nie znajdziesz w chwili obecnej szybszej pod względem pobierania danych propozycji. Zaletą jest nie tylko duża szybkość, ale także ogromna ilość serwerów w różnych krajach do wyboru. I choć Hotspot Shield nie jest najtańszym rozwiązaniem, zdecydowanie wiesz, za co płacisz.

Hotspot Shield to trzy różne plany subskrypcji - w tym darmowy! Wszystkie znajdziesz na tej stronie.

ProtonVPN

Fot.: PC World

ProtonVPN osiąga 57% szybkości bazowej, co jest świetnym wynikiem. Ale szybkość wysyłania danych to niemal 80%, a więc rewelacyjnie. No i polityka prywatności prezentuje się tu lepiej niż w przypadku Hotspot Shield. Dlatego dostawca jest zdecydowanie godny polecenia każdemu, kto chce mieć płynny transfer w obie strony. Ponadto w ProtonVPN znajdują się dodatkowe funkcje, jak SecureCore, wsparcie dla Netflixa i innych serwisów streamingowych, a także współpraca z siecią Tor.

ProtonVPN oferuje trzy różne plany - w tym darmowy. Wszystkie znajdziesz tutaj.

Mullvad

Fot.: PC World

Mullvad to najlepszy wybór dla osób chcących mieć solidny transfer oraz poczucie prywatności. Prosty w obsłudze klient pozwala na łączenie się przez 38 różnych krajów, nie zbiera żadnych prywatnych informacji (nawet nie musisz podawać hasła!), a podczas pobierania danych może pochwalić się szybkości 60% bazowej. Dlaczego zatem nie jest na pierwszym miejscu? Otóż nie oferuje kilku rozwiązań, jakie znamy od konkurencji, nie ma także gwarancji współpracy z takimi platformami jak Netflix.

Mullvad oferuje trzy przystępne cenowo subskrypcje - znajdziesz je tutaj.

ExpressVPN

Fot.: PC World

ExpressVPN zapewnia szybkość pobierania na poziomie 53% bazowej, a jego zaletami to przemyślana polityka prywatności oraz współpraca z serwisami streamingowymi. Jakieś minusy? Z pewnością koszt, który do najtańszych się nie zalicza. W cenie mamy jednak takie funkcjonalne rozwiązania, jak rozdzielone tunelowanie oraz duża liczba dostępnych lokalizacji serwerów. Obsługa tej aplikacji nie nastręczy trudności nawet osobom mającym do czynienia z siecią VPN po raz pierwszy w życiu.

ExpressVPN możesz używać w jednym z trzech planów subskrypcyjnych - wszystkie znajdują się tutaj.

NordVPN

Fot.: PC World

NordVPN osiągnął 49% bazowej szybkości, świetnie radził sobie również w wysyłaniem danych. Należy również pochwalić go pod względem opcji i ilości dostępnych funkcji, w tym TOR over VPN czy blokowanie reklam oraz elementów szpiegujących. Dzięki temu stanowi świetny wybór zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników sieci VPN. Korzystanie z niego ułatwia dodatkowo możliwość wyboru rodzaju serwera najlepiej dopasowanego do aktywności.

NordVPN dostępny jest w kilku różnych planach. Znajdziesz je na tej stronie.

Jaki jest najszybszy VPN?

Dobry VPN to nie tylko bezpieczny VPN, ale również szybki VPN. Wysoka szybkość to szybszy transfer danych i pobieranie plików, a przy streamingu ma kluczowy wpływ na jakość obrazu i dźwięku. Także gracze powinni wybierać takich dostawców, którzy gwarantują im prędkość zapewniającą brak lagów w trakcie rozgrywki.

Aby wybrać najszybszy VPN, należy zwrócić uwagę na szybkość pobierania oraz wysyłania plików. Bardziej istotne jest pobieranie (download), ponieważ gdy korzystamy z sieci, pobieramy dziesiątki danych z serwerów. Z kolei szybkość wysyłania to dane, jakie my przesyłamy na serwer - to z kolei aspekt bardzo istotny dla graczy, którzy powinni mieć go jak najwyższy. Podczas układania rankingu porównywano deklaracje dostawców ze stanem faktycznym, czyli jaka szybkość jest obiecywana, a jaką mamy w rzeczywistości. To pozwoliło na ustalenie prawdziwej wartości VPN-a. Należy jednak pamiętać także o tym, że wpływ na ostateczną szybkość mają także urządzenia samego odbiorcy, czyli przepustowość łącza, routera, karty sieciowej itp.

Testy przeprowadzono na wszystkich dostępnych propozycjach, biorąc pod uwagę przede wszystkim szybkość pobierania danych, a także politykę prywatności dostawcy w stosunku do użytkownika. Pozwoliło to na wybranie pięciu aktualnie najlepszych pod względem transferu danych propozycji. Prezentujemy je w kolejności od najlepszej.

Ranking będzie raz na jakiś czas aktualizowany, dzięki czemu zawsze będzie na bieżąco ze stanem faktycznym na rynku.

Jak testowano sieci VPN?

Testy odbywały się w prosty sposób - wybrano pięć krajów i z każdym łączono się trzy razy tego samego dnia. Były to zazwyczaj USA, Wielka Brytania, Niemcy, Australia oraz Japonia. Mierzono transfer danych za każdym połączeniem, a następnie na tej podstawie wyliczono średnią. Porównano ją z szybkością maksymalną sieci, co pozwoliło na ustalenie procentowego wyniku w porównaniu z szybkością bez stosowania sieci VPN.

W przypadku prywatności zwrócono uwagę na ilość danych zbieranych na temat użytkownika - od adresu e-mail niezbędnego do rejestracji po logi związane z uruchamianiem sieci. Musimy pamiętać o tym, że po to korzystamy z VPN-ów, aby mieć pewność prywatności i anonimowości. Dlatego zaufanie do dostawcy to podstawa, od której należy wyjść. Zalecamy stawianie na firmy znajdujące się poza jurysdykcją "Sojusz Czternaściorga Oczu" oraz zbierające jak najmniej danych.

Kolejna istotna rzecz to liczba dostępnych serwerów. Im ich więcej - tym lepiej, ponieważ nie tylko umożliwia to znalezienie najbliżej położonego fizycznie, co ma wpływ na prędkość, ale także niektóre z nich są wyspecjalizowane w konkretnych działaniach. Można na przykład znaleźć dostosowane do gier, streamingu filmów, wymiany plików p2p itp. Aczkolwiek niekoniecznie ilość musi mieć wpływ na jakość. Jeśli chodzi o różnice między darmowymi a płatnymi rozwiązaniami, tutaj może różnić się ilość dostępnych funkcji, serwerów lub pojawić limit danych. Zasada jest prosta - gdy płacisz, masz wszystko na 100%. Gdy nie płacisz - to już zależy od dostawcy.

Źródło: PC World