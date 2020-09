Najszybszy na świecie dysk SSD M.2 od firmy Adata

Producent przedstawił XPG Gammix S70, który - jak głosi firma - jest najszybszym dyskiem SSD M.2 na rynku. Jakie ma parametry i jak się sprawdza?

W przypadku Gammix S70 PCIe 4.0, główne prędkości odczytu wynoszą odpowiednio 7400 MB/s i 6400MB/s. Jest to wyczyn, gdyż na przykład inny, konkurencyjny produkt firmy Samsung 980 Pro PCIe 4.0 M.2 szczyci się prędkością odczytu "tylko" do 7000 MB/s.

Adata informuje, że ich dysk wyposażony jest w aluminiowy radiator XPG CoolArmor, którego konstrukcja przypomina "tarasową". Warstwowa struktura pamięci pozwala na efektywniejsze rozproszenie ciepła. Dodatkowo produkt S70 ma zapewnić niezawodność, korygować błędy LDPC, a producent gwarantuje pięcioletnią gwarancję.

XPG Gammix S70 będzie można zakupić w dwóch wersjach: 1TB i 2TB. Cena jeszcze nie jest dokładnie znana, jednak niewykluczone, że niedługo zostanie podana. Firma Adata niedawno zaprezentowała inny produkt, Gammix S50 Lite, który został stworzony dla mniej wymagających konsumentów. To właśnie nim teraz zajmuje się producent. Chociaż nadal jest to dysk PCIe 4.0, to będzie najprawdopodobniej nieco wolniejszy, niż jego następca S70. Mimo to, warto na niego zwrócić uwagę ze względu na zdecydowanie bardziej przyjazną cenę.

S50 Lite jest również dostępny w dwóch wersjach: 1TB i 2TB i tak samo będzie objęty pięcioletnią gwarancją. Miejmy nadzieję, że producent nie będzie kazać nam długo czekać i nowe modele dysków SSD trafią na półki szybciej niż później.

