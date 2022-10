Najszybszy procesor do gier! Core i9-12900K kontra AMD Ryzen 9 7950X

Składacie nowy komputer z myślą o grach? Na jaki procesor się zdecydować? Przecież nie chcecie, by ograniczał osiągi karty graficznej? Sprawdzamy wydajność dwóch topowych modeli.

Spis treści

Zarówno podczas naszych testów płyt głównych dla platformy AM5, jak i testów samego RTX 4090 nietrudno było odnieść wrażenie, że coś limituje naszą wydajność. Ale jak to? Przecież do testów płyt i procesorów wykorzystujemy w redakcji RTX 3080. Nie można przecież powiedzieć, że nawet teraz dwa lata po swojej premierze jest to słaby układ. Prawda? Podobnie przecież Core i9 12900K, który debiutował zaledwie rok temu. Jak może być za słaby dla RTX 4090?. Korzystając z okazji, że na kilka dni po premierze karta Gainward Phantom Gs została w naszej redakcji, postawiliśmy dogłębniej przyjrzeć się temu zagadnieniu. Dodatkowo pozwoli nam to wyraźnie określić, który z tych dwóch procesorów lepiej radzi sobie z grami.

Fot D.Kujawski/PCWorld

Platformy testowe i wstępne problemy

Platforma LGA1700 AM5 PROCESOR Core i9-12900K AMD Ryzen 9 7950X PŁYTA GŁÓWNA Gigabyte Z690 Aorus PRO AsRock X670E Taichi RAM G,Skill Trident Z5 32 GB @6000 CL36 G,Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30 Karta graficzna Gainward RTX 4090 Phantom GS Gainward RTX 4090 Phantom GS DYSK LEXAR NM800 1 TB, Kingston Fury Renegade 2 TB LEXAR NM760 1TB, Kingston Fury Renegade 2 TB ZASILACZ COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W CHŁODZENIE Custom LC 360 mm RAD Custom LC 360 mm RAD

Platforma AM5 to nowość, która zadebiutowała dwa tygodnie temu (pod koniec września). Niestety, przy debiucie każdej generacji procesorów Ryzen, tradycją dla rozwiań od AMD są wstępne problemy z BIOSami. Nie inaczej było, teraz kiedy to okazało się, że nasza redakcyjna platforma testowa wyposażona w płytę X670 Taichi odmawia wyświetlania obrazu w momencie, kiedy podłączamy RTX 4090. Na szczęście problem leżący w kodzie AGESA został już rozwiązany, a AsRock wypuścił odpowiednią aktualizację BIOS. Jak zatem wypada porównanie obu platform pod względem wydajności?

Zobacz również:

Który procesor lepszy do gier?

W pierwszej kolejności kilka starszych tytułów. Jeżel zastanawiacie się, czemu wciąż wykorzystujemy w naszej procedurze testowej niektóre z nich, to odpowiedź jest prosta. Gry te nie otrzymują już patchy. Oznacza to, że nie są specjalnie optymalizowane pod nowe architektury czy karty graficzne. Dzięki temu w łatwy sposób sprawdzić, czy nie występują dziwne zachowania, spadki wydajności, jak np. w przypadku kart Intel Arc.

I jak widać w przypadku trzech tytułów, trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski. W GTA5 zarówno nowy Ryzen, jak i Core i9 osiągają niemal identyczną wydajność. W Far Cry 5 to układ Intela, wychodzi na prowadzenie, by ustąpić jednostce AMD w przypadku Counter-Strike: Global Offensive. Po tej rundzie można powiedzieć, że mamy remis.

A jak wypada wydajność w nowszych grach? Na początek dwa niezwykle popularne tytuły: Assasin's Creed: Valhalla oraz Cyberpunk 2077. Ryzen 9 7950X wychodzi na prowadzenie dzięki sporej przewadze uzyskanej w grze o kredzie zabójców.

Kolejny tytuły tylko potwierdzają dominację nowego procesora od AMD, który potrafi uzyskać nawet 50% lepszą wydajność, po sprawowaniu z RTX 4090. Po raz kolejny największym zaskoczeniem jest Shadows of the Tomb Rider, który w testach w niższych rozdzielczościach na platformie AMD, zapewnia dużo lepsze wyniki. Niestety, gdy podchodzimy do testów w 4K, okazuje się, że karta jest nawet w 88% ograniczana. Być może jest to błąd sterowników dla nowej karty Nvidii.

Przejedzmy zatem do posumowania. Na chwilę obecną twierdzenia AMD, że Ryzen 9 7950X to najszybszy procesor do gier, są jak najbardziej prawdziwe. By jednak w pełni wykorzystać jego moc, pamiętajcie, że musicie być wyposażeni w odpowiednio mocną kartę graficzną.

Jednak Intel już przygotował odpowiedź na jednostki AMD. Procesory Raptor Lake zadebiutowały 20 października. Czy jednak będą szybsze? Zapraszamy do zapoznania się z naszą recenzją. Czyż konkurencja na rynku CPU nie jest ekscytująca?

Fot D.Kujawski/PCWorld

Co do samej karty Gainwarda, to dopiero testy z dużo mocniejszym procesorem pozwoliły wskazać pełną moc drzemiąca w RTX 4090. Dalej jesteśmy zachwyceni również kulturą pracy systemu chłodzenia, zwłaszcza gdy bierzemy pod uwagę jego “niewielkie” wymiary. Z tego względu postanowiliśmy przyznać odznaczenie “Wybór Redakcji” dla konstrukcji Gainwarda.#