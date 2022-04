Najtańsze karty graficzne od Intela

Tani Intel A310 zamiast rodziny DG1. Czy z powodzeniem zastąpi tanie produkty konkurencji?

Nowy ARC Alchemist Intela ma zastąpić pierwsze dedykowane karty graficzne tego producenta (znane jako DG1). Intel A310 4 GB będzie podstawową, desktopową kartą graficzną kalifornijskiego koncernu. Jej specyfikacja jest słabsza od kart ARC A380 czy A350. Sprzęt ma bazować na rdzeniu GPU ACM-G11 i 4 GB pamięci GDDR6 w 64-bitowej magistrali. Dokładnie nie wiadomo, ile rdzeni będzie wykorzystywać A310. Może być to 96 EU albo 64 EU. Da to połowę wydajności intelowskiego GPU ACM-G11. Niektórzy twierdzą, że osiągi te będą gorsze niż karty Radeon RX 6400.

Karty z rodziny DG1 nigdy oficjalnie nie trafiły do wolnej sprzedaży DIY, a tylko do segmentu OEM. Stały się jednak dość popularnym produktem ze względu na niską cenę i obsługiwane funkcje. Prawdopodobnie celem Intela jest powtórzenie sukcesu DG1 za pomocą A310, która byłaby już piątą dedykowaną kartą w ofercie firmy. Być może niski pobór mocy i umiarkowana cena (jeszcze nieznana) zapewni jej popularność, chociaż nie wiadomo czy opuści segment OEM i stanie się dostępna na rynku urządzeń do samodzielnego montażu.

Źródło: WCCF TECH