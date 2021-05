Najtańsze telefony z Androidem 11

System operacyjny Android 11 jest na rynku od września 2020 roku. Aktualnie to najnowsza wersja z Androidów (Androida 12 możemy spodziewać się po wakacjach). Warto więc zainwestować w telefon, który go posiada, a niekoniecznie dużo kosztuje.

Spis treści

Oto kilka telefonów z niższej półki cenowej, posiadających Androida 11, w tym dwa o nieco droższe, ale o jeszcze lepszej specyfikacji.

Samsung Galaxy M11

Galaxy M11 wyposażono w wyświetlacz Infinity-O 6,4 cala HD+, główny aparat 13 MP, aparat ultraszerokokątny 5 MP oraz aparat głębi 2 MP. Do selfie mamy aparat 8 MP z funkcją Live Focus pozwalającą delikatnie rozmyć tło. Ośmiordzeniowy procesor oraz 3 GB pamięci RAM bez problemu poradzą sobie z wymagającymi grami czy streamingiem. Do tego 32 GB pamięci wewnętrznej oraz nawet 512 GB na karcie pamięci. Bateria 5000 mAh i możliwość szybkiego ładowania 15W pozwalają na sprawniejszą i dłuższą pracę telefonu. Dodatkowo urządzenie posiada czytnik linii papilarnych i funkcję rozpoznawania twarzy.

Dostępne kolory: czarny i niebieski.

Xiaomi Redmi 9

W tym smartfonie mamy poczwórną kamerę z SI oraz wyświetlacz FullHD+ 6,53 cala. Obiektyw szerokokątny 13MP, obiektyw ultraszerokokątny 8MP, czujnik głębokości 2MP oraz obiektyw makro 5MP. Warto dodać, że migawka w telefonie jest wywoływana gestem. Bateria o wielkości powerbanku i możliwości szybkiego ładowania 18W, procesor MediaTek Helio G80, 64GB pamięci wbudowanej i 4GB RAM pozwalają na przyjemne użytkowanie. Możemy także kontrolować urządzenia pilotem na podczerwień.

Dostępne kolory: niebieski, turkusowy i szary.

Motorola Moto G8

Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 665 zapewnia płynne działanie telefonu. Smartfon posiada ekran 6,4 cala Max Vision HD+ o proporcji 19:9. Obiektyw ultraszerokokątny 16 Mpx, f/1,7, baterię 4000 mAh zaprojektowaną do działania przez 40 godzin. Urządzenie posiada 64GB pamięci plus 4GB RAM oraz hydrofobowa powłoka chroniąca przed zalaniem na pewno są przydatne.

Dostępne kolory: biały i niebieski.

Blackview A70

Wbudowana pamięć telefonu to 32GB i i 3GB pamięci RAM. Procesor Unisoc SC9863A, tryb DualSim oraz bateria 5380 mAh. Ekran ma 6,5 cala przekątnej i rozdzielczość 1600x720 pikseli. Aparat główny to Sony IMX258 z matrycą 13MP, a przedni, odpowiedzialny za selfie, 5MP.

Dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony.

Oukitel WP12

Jest to model o odporności IP68 i IP69K oraz MIL-STD-810G z ekranem IPS o przekątnej 5,5 cala, rozdzielczości HD+ i proporcjach 18:9. Waży 237g, ma układ MediaTek Helio A22 i 4GB RAM oraz 32GB ROM. Aparat z matrycą 13 Mpix, f/1,9 oraz dodatkowy aparat VGA f/2,6. Przedni aparat posiada 5 Mpix. Bateria 4000 mAh ładowana z mocą 5W niestety nie wytrzyma zbyt długo.

Dostępne kolory: czarny, niebieski, czerwony.

Samsung Galaxy A21s

Galaxy A21s posiada 6,5-calowym wyświetlacz Infinity-O oraz poczwórny aparat ( główny 48MP, ultra szerokokątny 8MP oraz makro 2MP). Przedni aparat to matryca 13MP z efektem Live Focus. Bateria o mocy 5,000 mAh i szybkie ładowanie 15W to z pewnością jego atuty. Kolejne to ośmiordzeniowy procesor, 3GB RAM, pamięć wewnętrzna do 32GB, którą można rozszerzyć do 512GB na microSD. Smartfon ma wbudowane oprogramowanie Samsung Knox, zwiększające bezpieczeństwo. Tutaj również mamy funkcję rozpoznawania twarzy i czytnik linii papilarnych.

Dostępne kolory: czarny, biały i niebieski.

Xiaomi Redmi Note 10

źródło: gizchina.com

Telefon posiada 6,43-calowy wyświetlacz FHD+ AMOLED DotDisplay. Poczwórny aparat, w tym aparat główny 48MP, moduł makro 2MP, czujnik głębi 2MP oraz soczewkę ultraszerokokątn 8MP. Procesor Snapdragon 678, baterię 5000 mAh z superszybkim ładowaniem 33W oraz czytnik linii papilarnych to z pewnością zalety. Pamięć wbudowana, zależnie od wybranego modelu, to 64GB lub 128GB.

Dostępne kolory: szary, biały i zielony.

