Najtańszy OLED? Przegląd tanich modeli, które kupisz w 2021

Zastanawiacie się nad kupnem nowego telewizora? Może zatem zdecydujecie się na OLED? Wbrew powszechnej opinii, nawet najnowsze modele możecie kupić w atrakcyjnych cenach.

Co to jest OLED?

Technologia OLED jest stosunkowo młoda. Po raz pierwszy w praktyce (czyt. w komercyjnym TV) zastosowano ją w 2007 roku. Od tamtej pory czołowi producenci elektroniki na świecie cały czas pracują nad jej udoskonaleniem. OLED to skrót od Organic Light Emitting Diode (organiczna dioda elektroluminescencyjna), to właśnie z takich diod zbudowane są wyświetlacze w telewizorach popularnych marek.

Zalety OLED

Nie da się ukryć, że OLED-y mają mnóstwo zalet. Przede wszystkim oferują największy kontrast spośród obecnych technologii wyświetlaczy. Oznacza to idealną czerń i biel. Również odwzorowanie kolorów należy do najlepszych na rynku. Co więcej, w odróżnieniu od ekranów LCD, w OLED-ach nie dochodzi do degradacji kolorów nawet pod bardzo dużym kątem. Przekłada się to oczywiście nie tylko na lepszą jakość obrazu, ale również na większy komfort dla użytkowników, którzy nie muszą siedzieć pod idealnym kątem, aby cieszyć się pełnym detali obrazem. Wyświetlane treści są także niezwykle ostre i wyraziste.

Szczególnie fanów elektronicznej rozrywki, powinien ucieszyć fakt, że ekrany OLED posiadają niezwykle krótki czas reakcji matrycy (najczęściej wyrażany w setnych częściach milisekundy). Dla porównania odbiorniki LCD, cechują się czasem reakcji na poziomie 2 ‒ 12 milisekund.

Warto też dodać, że pomimo swoich rozmiarów, telewizory wyposażone w matryce OLED są niezwykle lekkie, ergonomiczne, a także przyjazne dla środowiska. Ten ostatni element spowodowany jest głównie tym, że w procesie produkcji OLED nie jest wykorzystywana rtęć.

Wady OLED

Czy zatem telewizory wyposażone w technologię OLED mają jakieś wady? Niestety tak. Na początek – rozmiary. Jeśli nie dysponujecie odpowiednią przestrzenią, to zakup OLED-a może być dla was problematyczny. Próżno szukać urządzeń, których przekątna ekranu wyniesie poniżej 50-cali. Oczywiście zdarzają się wyjątki, ale musicie nastawić się na to, że większość dostępnych modeli na rynku zaczyna się od 55-cali, a ich rozmiary coraz częściej przekraczają nawet 70, 80-cali.

Telewizory OLED nie należą również do najbardziej trwałych. Zastosowanie organicznych materiałów przekłada się na żywotność wyświetlacza, który znacznie szybciej niż np. LCD będzie się „wypalał”. Co więcej, OLED-y nie radzą sobie zbyt dobrze z długotrwałym wyświetlaniem statycznego obrazu. Wówczas może dojść do utrwalenia się ich na powierzchni matrycy, a co za tym idzie drastycznego pogorszenia jakości wyświetlanych treści. Tu warto rozróżnić dwa typu tego zjawiska. Pierwsze z nich to tzw. „powidoki”, czyli chwilowe (i szczątkowe) utrwalenie obrazu na ekranie telewizora. W większości przypadków znikają one samoczynnie. Znacznie gorzej, gdy dojdzie do tzw. retencji obrazu, czyli permanentnego wypalenia danego widoku w panelu OLED. Wówczas nic już z tym nie zrobimy. Większość producentów przestrzega przed wyświetlaniem obrazów w tym samym miejscu, aby właśnie uchronić użytkowników przed retencją.

Na sam koniec wad OLED-ów pozostają nam ich ceny. Te niestety do najniższych nie należą. Chcąc zostać posiadaczem tego typu telewizora musimy liczyć się z wydatkiem na poziomie co najmniej 4-5 tysięcy złotych. Nowsze (a także większe modele) potrafią jednak kosztować 7-8, a nawet 10-15 tysięcy złotych.

Dlaczego TV OLED?

Wiedząc już jakie zalety i wady posiadają telewizory OLED, czy zatem warto w nie zainwestować? Jak najbardziej, choćby po to, aby sprawdzić jak wysokiej jakości obraz przełoży się na wyświetlanie naszych ulubionych seriali czy gier. Tu warto podkreślić, że OLED-y to idealni partnerzy do konsol nowej generacji – Xbox Series X i PlayStation 5, które z łatwością wykorzystają możliwości telewizorów.

Najtańsze telewizory OLED 2021 – wybrane modele.

Tańszy nie znaczy gorszy, idealnie obrazują to wybrane przez nas modele telewizorów OLED, które nie tylko nie zrujnują waszego budżetu, ale przy tym pozwolą cieszyć się wysoką jakością obrazu i najnowocześniejszymi rozwiązaniami.

LG OLED55BX3LB

Zacznijmy ciekawego i atrakcyjnego cenowo modelu - LG OLED55BX3LB. Oferuje on 55-calowy ekran OLED o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli) z częstotliwością odświeżania wynoszącą 100 Hz. Do tego możemy liczyć na wsparcie dla takich technologii jak: HDR10, Dolby Atmos czy Dolby Vision.

To jednak nie wszystko, producent zadbał o kilka autorskich rozwiązań, jak choćby procesor trzeciej generacji α7 4K, który jest w stanie na bieżąco i automatycznie poprawiać on obraz wyświetlanych treści. OLED Motion Pro to z kolei technologia, która poprawiająca płynność obrazu i eliminuje rozmazane ruchy.

Gracze na pewno docenią obecność takich rozwiązań jak: Nvidia G-Sync, VRR, ALLMczy eARC.

Jak przystało na tej jakości sprzęt, telewizor koreańskiego producenta może się pochwalić również systemem audio, na który składają się m.in. cztery głośniki o łącznej mocy 40W.

LG OLED55BX3LB to zatem wszechstronny telewizor OLED, który może być wasz już za około 5000 złotych.

Najważniejsze cechy:

Przekątna ekranu: 55

Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli

Proporcje: 16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: 100 Hz

Rodzaj matrycy: OLED

Łączność: 4 x HDMI (2 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0), 3 x USB, 1 x wejście optyczne 1 x wejście słuchawkowe

Głośniki: 40W

Technologia HDR10, Dolby Atmos, Dolby Vision

LG OLED55CX3LA

Kolejna propozycja na naszej liście to kolejny produkt marki LG, zaskoczeni? Niepotrzebnie, telewizory marki LG z serii OLED to jedne z najlepszych urządzeń na rynku w swojej klasie. Cechują się one nie tylko wysoką jakością wykonania, ale również funkcjonalnością i ciekawymi, autorskimi rozwiązaniami.

LG OLED55CX3LA to model z serii przygotowanej na 2020 rok, który już teraz śmiało możemy określić mianem „bestsellera”. Dlaczego? Telewizor ten ma właściwie wszystko czego możemy wymagać od wysokiej jakości OLED-a. Znakomite kontrasty i rewelacyjne odwzorowanie kolorów? Jest. Wsparcie dla HDR? Jest. Wysoka częstotliwość odświeżania i niski czas reakcji matrycy? Są. Funkcja dla graczy? Jak najbardziej. Do tego możemy liczyć na: 55-calową przekątną ekranu (choć dostępne są również większe warianty - z 65 i 77-calowym wyświetlaczem), wysokiej jakości system audio z głośnikami o mocy 40W i pełnym wsparciem technologii Dolby Atmos oraz autorskie rozwiązania, w tym OLED Motion Pro, która likwiduje efekt poświaty (rozmazania obrazu w ruchu).

Funkcje dla graczy obejmują nie tylko Nvidia G-Sync - gwarantującą płynny obraz podczas rozgrywki (zapobiega także efektowi „tearingu”), ale również HgiG, która dostosowuje parametry grafiki do zidentyfikowanych parametrów telewizora i jego możliwości.

Model LG OLED55CX3LA przypadnie do gustu zarówno kinomanom, jak i zagorzałym graczom. Jego niewątpliwą zaletą jest również cena, który wynosi około 5400 złotych.

Najważniejsze cechy:

Przekątna ekranu: 55

Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli

Proporcje: 16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: 100 Hz

Rodzaj matrycy: OLED

Czas reakcji: 1 ms

Łączność: 4 x HDMI (w tym HDMI 2.1), 3 x USB, 1 x wejście optyczne 1 x wejście słuchawkowe

Głośniki: 40W

Technologia HDR, Nvidia G-Sync, Dolby Atmos

Philips 55OLED805/12

Philips 55OLED805/12 to przedstawiciel flagowej linii OLED-ów holenderskiego producenta. Już sam (niemal bezramkowy) design urządzenia sprawia, że każdy chciałby je mieć w swoim salonie. Oprócz tego możemy liczyć na: 55-calowy ekran o rozdzielczości 4K, częstotliwość odświeżania na poziomie 100 Hz (z optymalizacją odświeżania - Picture Performance Index 5700), wsparcie dla HDR10+ oraz system dźwięku przestrzennego (o łącznej mocy 40W).

Producent chwali się również takimi dodatkowymi funkcjami, jak: obsługa za pomocą komend głosowych (wbudowany Asystent Google), Dolby Atmos czy Ambilight. Szczególnie ta ostatnie prezentuje się niezmiernie interesująco.

Ambilight to autorskie rozwiązanie marki Philips, są to specjalne inteligentne diody, które generują kolorową poświatę. Co istotne, jej barwy współgrają z tym, co akurat pojawia się na ekranie – w efekcie wygląda to tak, jak gdyby obraz „wychodził” poza telewizor.

Niestety, Philips 55OLED805/12 to już nieco bardziej kosztowny model niż propozycje LG i trzeba liczyć się z wydatkiem na poziomie 6800 złotych.

Najważniejsze cechy:

Przekątna ekranu: 55

Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli

Proporcje: 16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: 100 Hz (z optymalizacją odświeżania - Picture Performance Index 5700)

Rodzaj matrycy: OLED

Łączność: 4 x HDMI, 2 x USB, 1 x wejście optyczne 1 x wejście słuchawkowe

Głośniki: 40W

Technologia HDR10+, Dolby Atmos, Ambilight

Sony KD-48A9

Sympatycy mniejszych kształtów z całą pewnością docenią model Sony KD-48A9, który może pochwalić się najnowocześniejszymi rozwiązaniami, a przy tym ergonomicznymi kształtami.

Przekątna ekranu Sony KD-48A9 wynosi „zaledwie” 48-cali, co automatycznie czyni go jednym z mniejszych OLED-ów na rynku. Pomimo mniejszych rozmiarów, w niczym nie ustępuje on konkurencji. Jego przyszli użytkownicy mogą liczyć na rozdzielczość 4K, 100 Hz częstotliwość odświeżania obrazu czy wsparcie dla takich technologii takich, jak: HDR, Dolby Vision czy Dolby Atmos.

Słynące z rewolucyjnych rozwiązań w sferze dźwięku Sony, nie zapomniało wyposażyć swój sprzęt w system dźwięku przestrzennego S-Force Front Surround, który jest w stanie tak przetwarzać sygnał wejściowy, by symulował on obecność wielu głośników efektu przestrzennego.

Sony wyceniło model KD-48A9 na około 6800 złotych.

Najważniejsze cechy:

Przekątna ekranu: 48

Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli

Proporcje: 16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: 100 Hz (z optymalizacją obrazu X-Motion Clarity)

Rodzaj matrycy: OLED

Łączność: 4 x HDMI, 2 x USB, 1 x wejście optyczne 1 x wejście słuchawkowe

Głośniki: 25W

Technologia HDR10, Dolby Atmos, Dolby Vision

LG OLED55B9SLA

Na koniec, jeden z najtańszych OLED-ów na rynku - LG OLED55B9SLA. Model ten może pochwalić się nie tylko dużą przekątną ekranu (55-cali o rozdzielczości 4K), ale również wieloma dodatkowymi funkcjami, które trafią w gusta nawet najbardziej wymagających graczy. Możemy liczyć m.in. na częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 100 Hz, co z pewnością docenią gracze. Dodatkowo, producent zadbał o wsparcie dla technologii HDR i to w kilku jej formatach (Advanced HDR Technicolor i HDR10 Pro).

Telewizor LG OLED55B9SLA oferuje również zaawansowane rozwiązania Dolby Vision oraz Dolby Atmos. Ta ostatnia funkcja w połączeniu z rozbudowanym systemem dźwięku przestrzennego o łącznej mocy 40W zapewni nam najwyższej jakości doznania audio.

Bezapelacyjną zaletą modelu LG OLED55B9SLA jest również jego cena, która wynosi około 4000 złotych.

Najważniejsze cechy: