Najtańszy RTX 4080 wciąż dla mnie za drogi - Gainward Phantom GS  

Od kiedy interesuję się komputerami, nie pamiętam takiej sytuacji, jaką mamy obecnie. Po raz pierwszy od ponad 15 lat nowe karty graficzne zaraz po premierze nie wyprzedały się z półek sklepowych.

Spis treści

Jakby tego było mało, niecały miesiąc po swojej premierze RTX 4080 zdążyły już nawet potanieć. Pierwsze obniżki cen mogliśmy obserwować niecałe 2 tygodnie po oficjalnym starcie sprzedaży, w Czarny Piątek. Jednak te promocje nie minęły, a nowe karty Ada Lowelace sprzedawane są obecnie nawet jeszcze taniej. Czy jednak spora obniżka, o prawie 1000 zł, zmieni moją opinię o karcie “zielonych?

Gainward Phantom GS - budowa karty

Do testów otrzymałem GPU od Gainwarda, że znanej już mi serii Phantom. Miałem okazję sprawdzić zarówno egzemplarze z poprzedniej generacji, jak i najmocniejszego RTX 4090, za każdym razem zachwalając kulturę pracy systemu chłodzenia czy jego stosunkowo niewielkie gabaryty. Nie inaczej jest teraz. Wizualnie karta nadal nie doczekała się większych zmian. Trójwentylatorowy system chłodzenia utrzymany jest w jednolitej, czarnej stylistyce.

Zobacz również:

Mimo, że RTX 4080 posiada niższe TDP, producent nie zdecydował się na zmiany czy odchudzenie radiatora. Ten dalej ma wymiary 329,4 x 141,6 x 69,7 mm - identyczne jak w przypadku mocniejszego RTX 4090. Napawa to optymizmem - skoro układ był w stanie poradzić sobie z potworem 450 W, to na pewno sprosta z opanowaniem jednostki 340 W (dla modelu “GS”). Nawet backplate pozostał metalowy.

Seria Phantom jako konstrukcja budżetowa?

Do niedawna karty należące do rodziny Phantom był topowymi produktami kart Gainwarda. Jako jedyne konstrukcje wykorzystywały autorskie PCB czy projekt sekcji zasilania, gdy niższe modele korzystały z dostosowanych referencyjnych rozwiązań dostarczanych bezpośrednio przez Nvidie. Jednak w przypadku Ada Lowelace zaszła pewna zmiana. Seria Phantom przez dłuższy czas pozostawała jedyną w ofercie tego tajwańskiego producenta. Jak udało się - stosując autorskie rozwiązania - stworzyć jedne z tańszych RTX 4080 dostępnych na rynku?

Najłatwiejszym rozwiązaniem było uproszczenie projektu sekcji zasilania. Ten nadal jest imponujący - mówimy tutaj o konfiguracji 18+3, jednak zastosowano w nim przetworniki mocy 50 A typu DrMOS. I choć może to nie imponować, to w typowych domowych zastosowaniach jest to aż nadto, co potrzebujemy. Cóż - jedynie entuzjaści hardcorowego podkręcania nie pobiją kolejnego rekordu przy wykorzystaniu tej konstrukcji.

Możemy też podejrzewać, że ujednolicenie projektu płytki drukowanej - stosowanej zarówno w modelach RTX 4090 jak i RTX 4080 - pozwoliło Gaindwardowi również znacząco obniżyć koszt produkcji tego elementu. W czasach szalejącej inflacji te decyzje wydają się słuszne, pod warunkiem, że producent nie będzie oszczędzał na elementach wpływających na funkcjonalność czy kulturę pracy.

Warto zaznaczyć, że nawet domyślnie podkręcona wersja “GS” jest niewiele droższa od standardowego modelu. Za 100 zł po prostu otrzymujemy zegar boost wyższy o 135MHz.

Specyfikacja

Wielkość pamięci 16 GB Szerokość magistrali pamięci 256 bit DRAM Type GDDR6x Zegar grafiki 2205 MHz Częstotliwość podwyższona (MHz) 2640 MHz Szybkość pamięci 22.4 Gbps Ilość rdzeni cuda 9 728 Przepustowość pamięci (GB/sec) 716.8 Microsoft DirectX Microsoft DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 Typ złącza PCI-E 4.0 HDMI HDMI 2.1 DisplayPort DP1.4a x 3 Maksymalna rozdzielczość w trybie cyfrowym 7680x4320 Szerokość 3.5 slot Wymiary karty 329,4 x 141,6 x 69,7 mm TDP karty graficznej (W) 320 W Dodatkowe złącza zasilania 16-pin x1

Testy

PROCESOR : AMD Ryzen 9 7950X

: AMD Ryzen 9 7950X PŁYTA GŁÓWNA : AsRock X670E Taichi

: AsRock X670E Taichi RAM : G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30

: G.Skill Trident Z5 Neo 32 GB 6000 CL30 KARTA GRAFICZNA : Gainward RTX 4080 16 GB Phantom

: Gainward RTX 4080 16 GB Phantom DYSK : LEXAR NM800 1TB, Kingston Fury Renegade 2 TB

: LEXAR NM800 1TB, Kingston Fury Renegade 2 TB ZASILACZ : COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W

: COOLER MASTER MWE GOLD V2 1050 W CHŁODZENIE: Custom LC 360 mm RA

Każdy z testów został przeprowadzony trzykrotnie, a na wykresach przedstawiane są średnie uzyskane wartości.

Gainward GeForce RTX 4080 Phantom "GS" - wydajność

Gainward GeForce RTX 4080 Phantom "GS" - wydajność ( ) × 3DMark Port Royal 3DMark Port Royal 3DMark Fire Strike Extreme 3DMark Fire Strike Extreme 3DMark Time Spy Extreme 3DMark Time Spy Extreme Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Assasin’s Creed Vallhala – ustawienia ultra Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Cyberpunk 2077 –Ustawienia wysokie, RT: średnie Counter-Strike: Global Offensive – ust. najniższe Counter-Strike: Global Offensive – ust. najniższe Far Cry 5 – ustawienia ultra Far Cry 5 – ustawienia ultra GTA 5 – ustawienia b. wysokie GTA 5 – ustawienia b. wysokie Marvel's Guardians of the Galaxy – ustawienia ultra, RT włączone Marvel's Guardians of the Galaxy – ustawienia ultra, RT włączone Metro Exodus w wersji Enhanced Edition – ustawienia ultra, RT włączone Metro Exodus w wersji Enhanced Edition – ustawienia ultra, RT włączone Shadow of the Tomb Raider – ustawienia najwyższe Shadow of the Tomb Raider – ustawienia najwyższe Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra Watch Dogs: Legion - ustawienia ultra, RT - ultra

Standardowo nasze testy 3D rozpoczniemy od syntetycznych benchmarków 3DMark. Teoretycznie jedynym testem syntetycznym 3DMark niezależnym od procesora jest Port Royal. Sprawdza on również wydajność układów w obliczeniach śledzenia promieni (Ray Tracing). Wyniki z testów Time Spy oraz Fire Strike w ustawieniach Extreme pokazują tylko rezultat osiągany przez samą kartę graficzną - tak zwany “GPU Score”.

Wydajnościowo RTX 4080 Phantom od Gainwarda to naprawdę szybka karta. W dużym skrócie można powiedzieć, że osiąga często ponad 50% wyższą wydajność w porównaniu do RTX 3080.

Tutaj warto nadmienić, że karta Gainwarda była testowana na najnowszych dostępnych sterownikach ze strony producenta. Podejrzewamy, że Nvidia w międzyczasie naprawiła przynajmniej częściowo niektóre problemy, na które natrafiliśmy podczas naszych premierowych testów.

Podkręcanie

Mimo, że otrzymany do testów RTX 4080 posiadał fabryczne OC, to i tak postanowiłem sprawdzić, czy jesteśmy w stanie uzyskać coś więcej? Przy ustawieniach domyślnych zegar karty oscyluje w okolicach 2 800 MHz. Przeszkodą - jak w przypadku pozostałych modeli karty Ada Lovelace - jest nisko ustawione napięcie zasilania. Niestety nie mamy możliwości jego sterowaniem z poziomu oprogramowania, podobnie jak możliwości zwiększenia Power Limitu.

Zaczynając podkręcanie, standardowo rozpocząłem cały proces od edycji krzywej wentylatorów. Mimo że karta nie miała żadnych problemów z przegrzewaniem, a często pracowała pod pełnym obciążeniem osiągając zaledwie 67°C, wiedziałem, że to właśnie od obniżenia temperatury w tym momencie będzie zależał finalny rezultat po OC. Musimy przecież pamiętać, że GPU dobiera częstotliwość pracy trybu turbo właśnie zależnie nie tylko od napięcia czy dostępnego limitu mocy, ale właśnie od wskazań wbudowanego w rdzeń czujnika temperatur.

Wracając do podkręcania - jak łatwo się domyślić, parametrem, który dość skutecznie ograniczył możliwości przetaktowania RTX 4080, po raz kolejny było właśnie niskie napięcie zasilania. Maksymalnie udało mi się uzyskać dodatkowe +110 MHz na rdzeniu, co przełożyło się na zegar boost przekraczający 2940 MHz. Pamięci GDDR6x były w stanie pracować z częstotliwością 24 000 MHz. Takie ustawienia pozwoliły zyskać kolejne 800 pkt (4% więcej) w teście 3Dmark Port Royal.

Portal RTX

Biorąc pod uwagę jak dużym rozczarowaniem był dla mnie nowy patch do Wiedźmina 3 (możecie przeczytać o tym osobnym artykule), postanowiłem sprawdzić również zaktualizowaną wersję Portala. W tym przypadku za dodanie Ray Tracingu nie odpowiada jednak sam producent gry, a Nvidia. “Zieloni” do stworzenia nowej wersji gry wykorzystali swoje narzędzie o nazwie RTX Remix.

Nie ma zatem też się dziwić, że tytuł ten obecnie możemy traktować bardziej jako demo technologiczne służące prezentacji działania rozwiązań Nvidii, niż grę. Mimo wszystko bawiłem się świetnie. Jednak licząc na wysokie ustawienia graficzne nawet w przypadku RTX 4080 byłem zmuszony skorzystać z DLSS 3.0. Bez tego gra działa zaledwie 30 FPS!.

Podsumowanie

Gainward RTX 4080 Phantom GS w sumie niczym mnie nie zaskoczył. Spodziewałem się wydajnej cichej i chłodnej karty graficznej, no i taką otrzymałem. Dużą zaletą są wspomniane "niewielkie" wymiary, które na pewno ułatwią instalację GPU w naszej obudowie.

Jednak dalej musimy wspomnieć o cenie. Ta - mimo, że wyraźnie spadała od premiery - to dalej jest bardzo wysoka. RTX 4080 to najdroższy przedstawiciel serii “80” w historii. Dalej uważam, że jeżeli posiadamy już w swoim komputerze RTX 3070 Ti czy 3080, raczej trudno będzie argumentować wymianę na nowego 4080. Jednak, czy gdybym nie posiadł mocnej karty poprzedniej generacji, zdecydowałbym się na zakup karty od Gainwarda? Tutaj odpowiedz, również nie jest prosta, gdyż ponad 6 000 zł to wciąż bardzo wysoka cena, w której spokojnie jesteśmy w stanie złożyć cały komputer, radzący sobie nawet z najnowszymi grami.

Cóż - pozostaje się łudzić, że Nvidia obniży ceny RTX 4080 do bardziej akceptowalnego poziomu.