Najtańszy model Galaxy S23 jednak nie taki szybki, jak go malowali

Według raportu od Ice Universe, 128 GB wersja Galaxy S23 wykorzystuje pamięć masową UFS 3.1, podobnie jak w serii Galaxy S22. Jest ona wolniejsza niż pamięć masowa UFS 4.0 używana w 256 GB wersji Galaxy S23 i wszystkich wariantach Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra. Samsung podobno nie robi wersji 128 GB z układami pamięci masowej UFS 4.0, więc firma zdecydowała się na zastosowanie pamięci masowej UFS 3.1 w wersji bazowej wersji Galaxy.

Samsung's training materials are wrong (they often do),It is wrong for S23 series to adopt LPDDR5.

The truth is this: Samsung Galaxy S23 series all adopt LPDDR5X DRAM and UFS 4.0

The only exception is that the 128GB version of Galaxy S23 is UFS 3.1 flash memory pic.twitter.com/LEN3tN8Ue5