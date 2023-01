Najtańszy wariant Galaxy S23 będzie wyraźnie gorszy niż Galaxy S23 Plus!

W tym tygodniu Samsung pokaże nowe flagowce, a wśród zaprezentowanych modeli zobaczymy następujące warianty urzędzenia:

Smartfony będą się od siebie wyraźnie różnić, a do sieci wyciekły informacje sugerujące, że wersja z Plusem okaże się znacznie lepsza niż najtańszy wariant podstawowego modelu. Autorem wiadomości jest popularny leakster, na którego twitterowym profilu często pojawiają się informacje dotyczące nadchodzących premier smartfonów.

Doing my remember the recap of all Galaxy S23's features that are missing from its bigger brothers:

- base 128GB model gets UFS 3.1 instead of UFS 4.0

- Wi-Fi 6e instead of Wi-Fi 7

- slightly thicker bezel

- less advanced vibration motor

- doesn't support 45W