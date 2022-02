Najważniejsze cechy laptopa biznesowego na przykładzie serii ASUS ExpertBook B5

Szukasz idealnego komputera przenośnego do pracy? Na przykładzie laptopów marki ASUS pokazujemy na co zwrócić uwagę podczas zakupu komputera do pracy.

W obecnych czasach widok pustego biura nie dziwi już nikogo. Coraz więcej redakcji, agencji i innych miejsc pracy akceptuje, a nawet zachęca nowych pracowników perspektywą pracy zdalnej. Dla wielu osób, włączając w to także mnie, jest to rozwiązanie bardzo wygodne, zwłaszcza, jeżeli do czasu pracy muszą jeszcze doliczyć dojazd do biura.

W związku ze zmianą sposobu pracy oraz przejścia na tryb zdalny i hybrydowy, wiele osób musiało także nieco zmodyfikować swoje domowe stanowisko. Jego sercem w większości przypadków będzie poręczny komputer przenośny. Czym powinien charakteryzować się laptop biznesowy? Na jakie parametry zwracać uwagę? Na jakie urządzenie się zdecydować, aby zmaksymalizować efektywność naszej pracy? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć razem z marką ASUS.

Biznesowy komputer przenośny powinien być lekki i wytrzymały

Kupując komputer przenośny z myślą o pracy zdalnej i hybrydowej, musimy liczyć się z tym, że często będziemy musieli nasze urządzenie przenosić i korzystać z niego w kilku różnych miejscach. W związku z tym konieczne jest zwrócenie uwagi na kilka czynników przed zakupem.

Po pierwsze musimy zadbać o to, aby laptop był stosunkowo lekki. Jeżeli wiemy, że będziemy dużo podróżować, to nie chcemy dopuścić do tego, aby sam transport komputera był dla nas uciążliwy. Na szczęście laptopy biznesowe stopniowo stają się coraz lżejsze, dzięki czemu przenoszenie ich z miejsca na miejsce staje się bardziej komfortowe.

Kolejnym czynnikiem będzie także rozmiar komputera. Nie chodzi tutaj jedynie o wielkość samego wyświetlacza - choć ten także powinien odgrywać ważną rolę - ale o gabaryty całego urządzenia.

Dodatkowo zwróćmy uwagę na materiał, z jakiego wykonana jest jego obudowa. Starajmy się unikać komputerów z obudową wykonaną z tworzywa sztucznego. Taki materiał niezwykle łatwo jest zarysować oraz uszkodzić. Najlepiej poszukiwać komputerów z pokrywą wykonaną z aluminium, lub nawet pokrytą włóknem węglowym oraz matowym wykończeniem. Na tego typu powierzchni wszelkiego rodzaju niedoskonałości będą mniej widoczne.

Wysoka wydajność będzie kluczem do efektywnej pracy

Kupując komputer z przeznaczeniem biznesowym, z pewnością liczymy na to, że będą one szybkie i wydajne. Nie chcemy bowiem, żeby system zawiesił się w środku prezentacji, lub tworzenia ważnego dokumentu. Dlatego też naszą uwagę powinniśmy kierować na urządzenia wyposażone w procesory 11. generacji Intel Core z serii i3, i5, lub i7. Jednostka wyposażona w co najmniej cztery rdzenie będzie odpowiednia.

Nie zapominajmy także o tym, aby zapewnić sobie znaczną ilość pamięci operacyjnej. W większości przypadków przynajmniej 8 GB RAMu powinno być wystarczające, jednak jeżeli dysponujemy nieco większym budżetem, poszukajmy komputera, który posiada 16 GB wbudowanej pamięci operacyjnej, lub więcej. Taka ilość powinna być odpowiednia do pracy z najbardziej wymagającymi programami.

Warto upewnić się, czy nasz potencjalny zakup wyposażony jest w dysk SSD, choć obecnie są one już uważane za standard. Nośniki tego typu charakteryzują się cichszą pracą, jej większą szybkością oraz wytrzymalszą konstrukcją od starszych dysków HDD.

Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych danych

Wiedząc, że komputer przenośny będzie naszym stanowiskiem pracy oraz mając na uwadze to, że możemy często przenosić go pomiędzy różnymi miejscami, musimy w odpowiedni sposób się zabezpieczyć. Nie chcemy bowiem, żeby wrażliwe dane dotyczące naszej pracy wpadły w niepowołane ręce.

Dlatego warto rozważyć zakup laptopa z przynajmniej jedną formą zabezpieczeń fizycznych: czytnikiem linii papilarnych, czytnikiem kart Smart Card, gniazdem Kensington Lock. Poza oczywistym ustanowieniem hasła dostępu przy starcie systemu, taka dodatkowa forma zabezpieczenia z pewnością pomoże w ochronie naszej prywatności. W większości nowych urządzeń jest to już standard, jednak warto upewnić się, że komputer wyposażony jest w moduł TPM 2.0. Obecność tego modułu okaże się niezbędna, jeżeli będziemy chcieli skorzystać z najnowszego Windowsa 11.

Jaki komputer przenośny wybrać? Doradzamy razem z ASUS!

Wiedząc już na jakie aspekty zwracać uwagę, decydując się na zakup laptopa do pracy, spróbujmy teraz wybrać odpowiedni produkt. Komputerów, które z pewnością poradzą sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami możemy szukać w ofercie firmy ASUS. Szczególnie warto zwrócić uwagę na dwa laptopy z serii ASUS ExpertBook B5: klasyczny model o numerze B5302C oraz koonwertowalny ExpertBook B5 Flip B5302F. Czym charakteryzują się te laptopy i dlaczego będą świetnym wyborem? Spieszymy z wyjaśnieniem.

W komputerach z serii ASUS ExperBook B5 znajdziecie wszystko to, czego należy spodziewać się po wydajnym laptopie biznesowym. Urządzenia te wyposażone są w procesory Intel Core 11. generacji, które wspierane są przez aż 16 GB pamięci operacyjnej. Producent przewiduje także możliwość rozszerzenia jej nawet do 48 GB! Jeżeli dołożymy do tego fakt posiadania dysku SSD o pojemności od 256 GB oraz wsparcie dla maksymalnie dwóch dysków SSD o łącznej pojemności 2 TB, otrzymamy niezwykle wydajne urządzenie, które poradzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi zadaniami.

Komputer ASUS ExpertBook B5 posiada wyświetlacz OLED o przekątnej 13,3 cala, który charakteryzuje się rozdzielczością Full HD (1900 x 1080 pikseli), wsparciem HDR oraz pełnym pokryciem palety barw DCI-P3. Możemy wybierać spośród paneli oferujących maksymalną jasność na poziomie 470 nitów oraz pokrytych antyrefleksyjną warstwą. Umożliwi ona nam pracę także w podróży i w sytuacji, w której na powierzchnię ekranu padać będą promienie światła. Praca w drodze nie powinna być problemem, ponieważ producent zapewnia, że bateria powinna nam wystarczyć nawet na 14 godzin z dala od ładowarki.

Wspominaliśmy wcześniej, że odpowiedni komputer przenośny dla biznesu powinien być łatwy w transporcie. Jak w tej kwestii spisuje się ASUS ExpertBook B5. Urządzenie, w zależności od rozmiaru baterii, ważą już nieco ponad kilogram, a szerokość jego obudowy wynosi niespełna 31 centymetrów. Tak niewielkie gabaryty zdecydowanie ułatwią nam nie tylko jego transport, ale nawet dłuższą pracę z komputerem na kolanach.

Dodatkowo, górna i dolna pokrywa laptopa wykonana jest z wytrzymałych metali, co powinno zapewnić odpowiednią ochronę urządzenia przed uszkodzeniami. Nie powinniśmy także przejmować się ewentualnym zalaniem laptopa, ponieważ jego polimerowa klawiatura jest wodoodporna. ASUS zadbał także o odpowiednie zabezpieczenie naszych danych i prywatności. W komputerze znajdziemy bowiem zarówno moduł TPM 2.0, czytnik linii papilarnych umieszczony we włączniku, gniazdo Kensington lock oraz ruchomą osłonę kamerki internetowej.

Skoro wspomnieliśmy już o klawiaturze, to warto podkreślić także możliwość wyboru urządzenia z autorskim rozwiązaniem firmy ASUS - NumberPadem, który jeszcze bardziej zwiększy efektywność naszej pracy. Pomoże nam w tym też zawias ErgoLift.

Od biznesowego laptopa oczekujemy także uniwersalności i możliwości szybkiej instalacji na dowolnym stanowisku. W tym pomoże nam duża ilość odpowiednich gniazd i portów. ASUS ExpertBook B5 wyposażony został w gniazdo USB Typu A, dwa porty Thunderbolt 4, które umożliwią zarówno przesyłanie danych, jak i łączność z zewnętrznymi wyświetlaczami, gniazda HDMI i micro HDMI oraz wejście jack. Dodatkowo tuż obok portów umieszczone zostały wygodne przyciski do regulacji głośności.

Komputer biznesowy służy nam także za narzędzie do prowadzenia rozmów i spotkań. Dlatego ważne jest, aby jego kamera rejestrowała odpowiednio wysokiej jakości obraz. W przypadku tego urządzenia możemy liczyć na jakość HD oraz technologię redukcji szumów 3D, która sprawdzi się w każdych warunkach. Dodatkowo w trakcie rozmów pomoże nam obecność dwukierunkowego systemu aktywnej redukcji szumów ze wspomaganiem sztucznej inteligencji.

A jeśli klasyczny laptop to za mało?

W przypadku, w którym od naszego urządzenia oczekujemy jeszcze większej funkcjonalności, powinniśmy zdecydować się na model ASUS ExpertBook B5 Flip. Urządzenie to oferuje nam podobne parametry techniczne i fizyczne, co bazowy przedstawiciel serii, jednak posiada nad nim jedną ważną przewagę.

Komputer jest bowiem wyposażony w dotykowy panel OLED oraz zawias 360 stopni. Dzięki takim rozwiązaniom umożliwia nam pracę w komputerem w trybie namiotu oraz tabletu. Wspiera on także specjalny rysik ASUS Pen, dzięki któremu praca z dotykowym ekranem stanie się jeszcze prostsza, bardziej intuicyjna i precyzyjna.

Także tutaj możemy liczyć na obecność procesorów Intel Core 11. generacji, do 48 GB pamięci operacyjnej i możliwość korzystania z dwóch dysków SSD. Podobnie jak wcześniej opisywany model, pracuje pod kontrolą systemu Windows 10 Pro, dzięki czemu możemy liczyć na bezpłatną aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania Microsoft: Windows 11.

ASUS ExpertBook B5 to idealny laptop biznesowy

Odpowiedni laptop biznesowy powinien łączyć w sobie wiele kluczowych elementów, aby można go było określić mianem dobrego. Takie urządzenie powinno być lekkie, łatwe w transporcie i wytrzymałe, a do tego oferować odpowiednio wysoką wydajność pracy oraz ochronę naszych danych i prywatności.

Jeżeli szukacie właśnie takiego urządzenia, to idealnym wyborem będą laptopy ASUS ExpertBook B5 oraz ASUS ExpertBook B5 Flip. Charakteryzują się bowiem wszystkimi wspomnianymi wcześniej cechami.