Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu? Apple zgadza się z tą filozofią i mocno zmienia iPhone'a 14

iPhone 14 z zewnątrz nie zmienił się w ogóle. Jednak nie tylko to się liczy. Jeśli zależy Wam na długowiecznych telefonach, które można z łatwością serwisować, będzie to idealny smartfon dla Was, mimo że Apple wcale się tym nie chwali.

O Apple można powiedzieć naprawdę wiele - zarówno złego, jak i dobrego. Jednak trudno nie przyznać, że kiedy już firma za coś się weźmie, robi to na sto procent, czy jej klienci tego chcą, czy nie.

Skutkuje to zazwyczaj dwoma możliwymi zakończeniami. Albo klienci są źli na firmę, jednak po kilku tygodniach, miesiącach lub nawet latach sprawa w końcu umiera, gdyż każdy się przyzwyczaja do niewygodnej funkcji, albo każdy jest zachwycony nową, radykalną decyzją. Tym razem, mimo wielu niepopularnych zmian (a raczej ich braku) w iPhonie 14, jeden element jest zachwycający.

Od kilku lat naprawa nowych smartfonów staje się coraz trudniejsza. Pamiętamy jeszcze czasy, gdy dostęp do środka telefonu był zupełnie bezproblemowy - wystarczyło odkręcić parę śrubek, może odpiąć kilka plastikowych klipsów i byliśmy w środku. W dzisiejszych czasach wszystko jest sklejone ze sobą, a większość powierzchni telefonu wykonane jest z kruchego szkła, które zdecydowanie lepiej zniszczyć niż wymienić.

Takie podejście to zła wiadomość z wielu względów, jednak najgorzej wpływa ona na użyteczność naszych urządzeń po kilku latach. Mimo nadal świetnie działających podzespołów, nasz smartfon często potrzebuje po dwóch, trzech latach działania wymiany baterii na nową - jest to element, który zużywa się najszybciej. Jednak przez przyklejenie wszystkiego do siebie i możliwość zniszczenia kosztownego ekranu, często taka wymiana się nie opłaca i lepiej już po prostu kupić nowy telefon, co jest na rękę tylko producentom tych urządzeń - zdecydowanie nie nam i naszym portfelom.

Przodownikiem w tym trendzie przez lata było właśnie Apple, które starało się jak najbardziej utrudnić naprawę swoich smartfonów. Powód był prosty - naprawa nie opłaca się producentowi, który wolałby sprzedawać po prostu nowe egzemplarze smartfonów w zastępstwo tych zepsutych. Jednak od jakiegoś czasu ta strategia się zmienia. Zaczęło się od wprowadzeniu programu domowych napraw. Self Service Repair pozwala nam zamówić potrzebne podzespoły i sprzęt, dzięki któremu w domu możemy naprawić swój iPhone. Jednak przy okazji nowego iPhone'a 14, Apple poszło o krok dalej.

Podczas swojej tradycyjnej dekonstrukcji najnowszego iPhone'a, strona zajmująca się naprawami elektroniki iFixit zauważyła, że został on kompletnie przebudowany w środku. Całość opiera się teraz na metalowej płycie środkowej, do której z dwóch stron doczepiane są poszczególne komponenty. Skutkuje to o wiele większą łatwością naprawy tego telefonu - można go otworzyć z dwóch stron i z łatwością wymienić tylne szkło lub ekran, czyli dwa najczęściej niszczące się elementy.

iFixit zauważa, że taka zmiana wymagała od Apple kompletnego przeprojektowania całego wnętrza najnowszego iPhone'a. Jednak dzięki temu naprawa iPhone'a 14 będzie zdecydowanie łatwiejsza i mniej ryzykowna. To świetna wiadomość głównie dla nas, użytkowników - im prostsza jest naprawa, tym dłużej możemy korzystać z naszego urządzenia, gdyż ewentualna zmiana baterii czy ekranu przestaje być dużym problemem.

Apple pokazuje, że deklarowane przywiązanie do ekologii i zasad Right to Repair nie jest tylko rzucaniem słów na wiatr. Oczywiście nadal pozostaje nam mieć nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli korzystać z napraw naszych telefonów, ale ważne jest, aby ta możliwość istniała i była jak najbardziej dostępna.