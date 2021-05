Najważniejsze różnice między Androidem 12 i Androidem 11

Co prawda Android 12 nie jest jeszcze dostępny dla zwykłych użytkowników, jednak pojawiło się już sporo informacji na temat nowej wersji systemu. W tym tekście przedstawimy najważniejsze różnice i nowości, które nadejdą wraz z premierą Androida oznaczonego numerem 12.

Spis treści

Android 11 miał swoją premierę we wrześniu 2020 roku. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez twórców systemu, Android 12 ma się pojawić rok po premierze "jedenastki". W związku z tym możemy się jej spodziewać za około miesiąc.

Co wiemy o różnicach i nowościach, które przyniesie nowa wersja systemu?

Wygląd

To o czym mówi się od dłuższego czasu to odświeżony wygląd nowej wersji Androida. Na przestrzeni ostatnich kilku lat design poszczególnych wersji systemu nie różnił się między sobą. Wraz z Androidem 12 ma przyjść także odświeżona warstwa wizualna. Portal Android Authority udostępnił screen z wczesnej wersji systemu. Nie jest to oficjalny materiał od Google.

Przypuszczalny wygląd nowego interfejsu uzytkownika źródło: Android Authority

Wsparcie starszych urządzeń

Obecnie większość producentów oferuje jedną aktualizację do systemu wyższej wersji. W związku z tym, że Android 12 ma być łatwiejszy w implementacji, co za tym idzie producenci będą potrzebować mniej czasu, aby przygotować wersję systemu dla danego modelu urządzenia. Możemy się spodziewać, że nowy Android trafi na większą liczbę urządzeń niż jest to w przypadku aktualnej wersji.

Samsung S10 z 2019 roku otrzyma Androida 12

Nowe funkcje dla każdego

Bardzo istotną zmianą w stosunku do Androida 11 będzie dostępność nowych funkcji dla wszystkich użytkowników. Obecnie, np. w przypadku nowego Asystenta Google, jest on dostępny tylko tylko dla posiadaczy urządzeń z rodziny Pixel. Android 12 ma wprowadzić nowe funkcje także dla użytkowników innych modeli smartfonów.

Asystent Google

Hibernacja aplikacji

Ważnym elementem Androida 12 ma być możliwość wprowadzania aplikacji w stan hibernacji. Do tej pory nie było to możliwe w żadnej poprzedniej wersji ani w przypadku Androida 11. Dzięki tej funkcji użytkownicy zyskają więcej miejsca na pliki i aplikacje.

Przewijane zrzuty ekranu

Funkcja, na którą na pewno czeka wiele osób. Co prawda taką możliwość dawały zewnętrzne edytory graficzne, jednak Android nie posiadał takiej funkcji wbudowanej wewnątrz systemu. Wraz z nowym Androidem dostaniemy możliwość wykonywania przewijanych zrzutów ekranu. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie sklejał screenów z telefonu.

Wprowadzenie funkcji Columbus

Jest to opcja, która miała się początkowo pojawić wraz z Androidem 11. O co w niej chodzi? Po dwukrotnym stuknięciu w obudowę smartfona, zostaną wywołane predefiniowane funkcje systemu. Konkretnie chodzi o:

wywołanie Asystenta Google

wykonanie zrzutu ekranu

kontrola multimediów

otwarcie panelu powiadomień

otwarcie menu ostatnio używanych aplikacji

Gaming Mode

Wraz z Androidem 12 pojawi się także przygotowany specjalnie dla graczy Gaming Mode. Pozwoli on na m.in. zwiększenie wydajności w grach mobilnych. Poza tym będziemy mogli wyłączyć powiadomienia oraz zablokować połączenia przychodzące w trakcie grania.

Poza tym trybem ma się poprawić także ulepszona współpraca urządzeń z usługą Google Stadia oraz ma się poprawić kompatybilność z kontrolerami do gier.

Gra uruchomiona na urządzeniu z Androidem pcworld.pl

Globalny kosz

Android 12 wprowadzi o systemu także funkcję globalnego kosza. Jest to rozwiązanie znane chociażby z Windowsa 10. Pliki znajdujące się w specjalnym folderze zostaną po określonym czasie automatycznie usunięte. Będzie także możliwość ręcznego opróżnienia kosza lub przywrócenia poszczególnych elementów do urządzenia.

Zdecydowanie widać, że Android 12 może być jeszcze bardziej przyjaznym środowiskiem dla użytkowników. Do planowanej premiery zostało jeszcze kilka miesięcy i wierzymy, że Google uraczy nas dodatkowymi smaczkami związanymi z nowym systemem.

