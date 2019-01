Najważniejsze tendencje rozwoju IoT w 2019 r. wg Forrester Research

Konsumenci zdają się czerpać korzyści z technologii internetu rzeczy i oferowanych przez nią rozwiązań. Uwielbiają „być online” i regularnie kupują inteligentne urządzenia wierząc, że automatyzacja polepszy ich życie.

Według badania przeprowadzonego na dorosłych Amerykanach, 70% z nich uważa, że instalowanie podłączanych do sieci urządzeń jest bardzo łatwe, ale ciągle uważają je za zbyt drogie. 62% wierzy, że inteligentne urządzenia mają ogromny pozytywny wpływ na jakość ich życia, a 65% twierdzi, że zwiększają ich produktywność przy wykonywaniu codziennych prac. To dobra wiadomość, ponieważ zgodnie z prognozami Forrester na 2019 rok, rosnące inwestycje będą napędzać transformację cyfrową. Rosnące zainteresowanie wspieranymi przez internet rzeczy (IoT) usługami w kluczowych sektorach gospodarki, takich jak przemysł, opieka zdrowotna, handel detaliczny i rynki usług, zmusi firmy do zainteresowania się jego wdrożeniem na różnych rynkach wertykalnych. Stale rosnąca liczba dostępnych inteligentnych urządzeń będzie miała korzystny wpływ na atrakcyjność wdrożeń IoT. Jednak oznacza to również, że cyberprzestępcy zyskają większe pole potencjalnego ataku, zważywszy na luki w zabezpieczeniach podłączanych do sieci urządzeń, sensorach i infrastrukturze komunikacyjnej.

Michele Pelino, główny analityk w Forrester Research, uważa, że „wizja «inteligentnego» domu jako jednego zintegrowanego systemu” kończy się niepowodzeniem - głównie z powodu dużej liczby luk w zabezpieczeniach i problemów z komunikacją między urządzeniami. Bardzo trudne i kosztowne jest zapewnienie tym urządzeniom bezbłędnego współdziałania, a koszty prawdopodobnie wzrosną jeszcze bardziej na skutek rozszerzającego się pakietu usług, które będą dostępne na rynku IoT w 2019 r. Jak pisze:

W 2019 r. zobaczymy głównych graczy, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, firmy ubezpieczeniowe oraz przemysł i handel spożywczy, stosujących inne podejście do usług wykorzystujących inteligentne urządzenia. Będą one oferowały subskrypcje, podobne do Verizon Hum, usługi samochodowej, która łączy pomoc drogową, monitorowanie stanu technicznego pojazdu i monitorowanie kierowcy za pomocą dwóch instalowanych w pojeździe urządzeń, dzierżawionych za 20 dolarów miesięcznie, bez kosztów wstępnych. Sprzedawcy będą na starcie udzielać rabatów, które zachęcą klienta do wypróbowania usługi, a w przypadku pozytywnego wrażenia, do kontynuowania subskrypcji

Jak komentuje to Dariusz Woźniak, inżynier techniczny Bitdefender z firmy Marken: chęć jak najszybszej i jednocześnie zrealizowanej w możliwie najszerszym zakresie automatyzacji miast, z zaniedbaniem kwestii bezpieczeństwa IoT, narazi inteligentne miasta na wzmożone ataki hakerów. Gdy cyberprzestępcom uda się wyłączyć krytyczne dla funkcjonowania miasta systemy i infrastruktury, bezpieczeństwo danych, prywatność i dobre samopoczucie mieszkańców mogą zostać zagrożone!

Potwierdza to również Pelino: "Wymierzone z większą precyzją ataki szantażujące na wrażliwe elementy inteligentnych miast wywołają w 2019 r. zakłócenia w usługach dla mieszkańców i zmuszą miasta do inwestowania w bezpieczeństwo cybernetyczne, celem zminimalizowania ryzyka kolejnych ataków”.