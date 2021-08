Największa kradzież kryptowalut w historii! Haker zwrócił wszystkie pieniądze

Pokrzywdzona firma błagała o zwrot pieniędzy. Haker tłumaczący się altruizmem zwrócił właśnie ostatnią część pieniędzy.

Aktualizacja 24.08.21r.

Największe cyberprzestępstwo w historii ma niezwykłe zakończenie. Zdecentralizowana platforma finansowa, Poly Network odzyskała ostatnią część skradzionej sumy pieniędzy. Firma pracuje teraz nad zwróceniem aktywów ich właścicielom i poinformowała w poniedziałek:

W tym momencie wszystkie zasoby użytkowników, które zostały przeniesione podczas incydentu, zostały w pełni odzyskane.

Dlaczego złodziej zdecydował się zwrócić wszystkie pieniądze? Wciąż nie jest to do końca jasne. Haker, znany jako Mr. White Hat utrzymuje, że zrobił to dla bezpieczeństwa projektu Poly Network i dodał:

Konsensus został osiągnięty w bolesny i niejasny sposób, ale działa.

Aktualizacja 12.08.21r.

Haker odpowiedzialny za największe w historii cyberprzestępstwo zwrócił większość tego, co ukradł w środę, odsyłając około 256 mln USD w BSC, 1 mln USD z Polygon i 3,3 mln USD w Ethereum. Sprawca tłumaczy swoje działania altruizmem i twierdzi, że próbował ujawnić lukę, zanim zostałaby ona wykorzystana przez innych hakerów. Powiedział też, że zwraca pieniądze powoli, ponieważ potrzebował więcej czasu na negocjacje z Poly Network i musiał udowodnić swoje pobudki, ukrywając swoją tożsamość.

Namawiali innych, by mnie obwiniali i nienawidzili, zanim miałem szansę odpowiedzieć! (...) Nie jestem zainteresowany pieniędzmi! Wiem, że boli, kiedy ludzie są atakowani, ale czy nie powinni się czegoś nauczyć z tych hacków?

11.08.21r.

Luka w firmie Poly Network pozwoliła hakerom wykraść fundusze o wartości około 600 milionów dolarów w kryptowalutach. To największa kradzież w historii branży.

Zdecentralizowana platforma finansowa poinformowała o sytuacji we wtorek, błagając cybeprzestępców o zwrot pieniędzy:

Kwota pieniędzy, którą zhakowałeś, jest największą w historii DeFi (...). Skradzione pieniądze pochodzą od dziesiątek tysięcy członków społeczności kryptograficznej… powinieneś porozmawiać z nami, aby wypracować jakieś rozwiązanie.

Po włamaniu firma ustanowiła kilka adresów, na które atakujący może zwrócić pieniądze. W środę rano, Poly Network ogłosiło, że przelano z powrotem około 4,7 miliona dolarów. Nie wiadomo jednak kto i dlaczego zwrócił podaną kwotę. Sytuacja jasno pokazuje, że inwestorzy korzystający z tego typu platform nie są odpowiednio chronieni.

