Największa od lat aktualizacja Windowsa 10

Co będzie dalej z systemem Windows i jakich zmian możemy się spodziewać?

Microsoft w podejściu do Windowsa, idzie w ślady Apple i macOs. Windows 10 ma być ostatnią wersją systemu operacyjnego, co oznaczałoby regularne aktualizacje i brak potrzeby zakupu kolejnych, drogich wersji. Na tegorocznej konferencji deweloperskiej Build, Microsoft zdradził co konkretnie zamierza zrobić.

Dyrektor generalny Satya Nadella wspomniał o zmianie sposobu, w jaki Windows obsługuje swój system aplikacji. Od czasu uruchomienia tej wersji, firma próbowała skłonić użytkowników do korzystania ze sklepu Microsoft Store. Niestety jest to jedna z najbardziej chaotycznych usług w systemie.

Plan polega na tym, aby umożliwić producentom dystrybucję dowolnej aplikacji na platformie, w tym bardziej popularnych aplikacji Win32. Od sierpnia Microsoft obniży też prowizję pobieraną od zakupów w sklepie, a producenci nie będą musieli płacić za korzystanie z systemu Microsoft. Firmy typu Adobe będą mogły sprzedawać subskrypcje za pośrednictwem własnej witryny internetowej. Te zmiany powinny w pewnym stopniu pomóc w zwiększeniu opłacalności Microsoft Store. Oczekujemy także usunięcia starego interfejsu Windowsa 10, ale nie wiadomo kiedy możemy się tego spodziewać.

Źródło: tomsguide.com