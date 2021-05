Największe ataki hakerskie w historii!

Era napadania na banki z rewolwerami jest już dawno za nami. Dziś wystarczy mieć klawiaturę. Oto 10 największych i najbardziej oszałamiających cyberataków.

Robak Morrisa

Choć to zdarzenie można uznać za niefortunny wypadek, bez wątpienia odegrało rolę w inspirowaniu cybernetycznych ataków.

Student informatyki Robert Tappan Morris stworzył samopowielający się kod, który z założenia miał być zupełnie niegroźny i wykazywać błędy w działaniach systemów 4 BSD Unix. Uruchomionemu i wpuszczonemu do sieci 2 listopada 1988 roku robakowi nie zadziałało jednak wbudowane ograniczenie i zaczął się namnażać. W ten sposób zarażono 6 tysięcy maszyn, które stanowiły wtedy około 10% całego Internetu. Straty wynosiły nawet 100 mln dolarów!

Gdy Morris zorientował się do czego doprowadził, próbował anonimowo rozesłać po sieci rozwiązanie wymyślone wraz z kolegą. Równolegle pracowali nad tym też informatycy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i z Massachusetts Institute of Technology. W 12 godzin po pierwszym zainfekowaniu, odkryli sposób na poradzenie sobie z robakiem. Mimo tego, sieć zaczęła normalnie funkcjonować dopiero 8 dni później. Morris przyznał się do stworzenia robaka i został skazany na 3 lata obserwacji sądowej, grzywnę 10 tys. dolarów, 400 godzin prac społecznych i zapłacenie kosztów postępowania sądowego.

Go Card USA, Museum of Science – Morris Internet Worm (CC BY-SA 2.0)

MafiaBoy

W lutym 2000 roku piętnastoletni Michael Calce z Kanady przeprowadził atak DDoS na wiele serwisów internetowych, w tym Amazon, CNN, eBay i Yahoo!. Podejrzewany był też o atak na Outlawnet, jednak nie przyznał się do niego. MafiaBoy użył programu Tribe Flood Network, napisanego przez innego hakera. Straty poniesione w wyniku ataku wyceniono na 1,7 miliarda dolarów! Ze względu na to, że był nieletni, został skazany na 8 miesięcy tzw. aresztu otwartego. Ograniczono mu również dostęp do Internetu. Dorosły Calce zaczął pisać felietony i wydał nawet książkę, w której opowiedział o swoim doświadczeniu.

Google China

W grudniu 2009 roku chińska centrala Google wykryła naruszenie bezpieczeństwa i otworzyła cały plik robaków implikujących chiński rząd. Hakerzy uzyskali dostęp do firmowych serwerów oraz skrzynek mailowych m.in. działaczy obrońców praw człowieka w Chinach. Google oficjalnie napisało, że posiada dowody sugerujące, że to właśnie działacze byli głównym celem cyberataku. Cały świat oskarżał rząd chiński, lecz ten wyparł się wszystkiego. W marcu 2010 roku Google przeniosło serwery google.cn do Hongkongu, aby ominąć chińską infiltracje Internetu.

NASA i Departament Obrony USA

Piętnastoletni Jonathan James w 1999 roku wkradł się do prawdopodobnie najlepiej zabezpieczonych systemów na świecie. Udało mu się włamać do komputerów Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, a także NSA. Przechwycił tysiące e-maili od różnych organizacji rządowych, w tym te zawierające nazwy użytkowników i hasła do komputerów wojskowych. Software NASA wspierał Międzynarodową Stację Kosmiczną i wart był 1,7 miliona dolarów. James został złapany rok później, ale ze względu na swój wiek skazano go na 6 miesięcy aresztu domowego. W 2008 roku, po tym jak został oskarżony o spiskowanie z innymi hakerami w celu kradzieży danych osobowych z kart kredytowych, popełnił samobójstwo i zaprzeczył wszystkiemu w liście.

(...) Nie ma znaczenia to, czy wygram lub przegram, odsiadując w więzieniu dwadzieścia, dziesięć czy pięć lat za przestępstwo, którego nie popełniłem. Nie wygrałem, ale umieram wolny.

Solar Sunrise

W USA przeprowadzono cyberatak, który przejął kontrolę nad ponad 500 rządowymi i prywatnymi systemami komputerowymi. Hakerzy, którymi według podejrzeń byli iraccy agenci, wykorzystali komputery działające pod kontrolą systemu operacyjnego Sun Solaris, stąd zbiorowe ataki nazwano Solar Sunrise. Rząd Stanów Zjednoczonych zaangażował szereg oddziałów obronnych, w tym FBI i Agencję Obronnych Systemów Informacyjnych, aby zbadać sprawę. Ku zaskoczeniu wszystkich, iraccy agenci nie byli w to zamieszani. Dochodzenie doprowadziło do ​​aresztowania trzech nastolatków z Kalifornii.

Solar Sunrise; źródło: wired.com

DDoS w 2002

W 2002 roku doszło do ataku na wszystkie serwery główne w USA. Internet padł na kolana, a władze federalne USA określiły ten atak jako największy i najbardziej złożony w historii. Choć użytkownicy Internetu nie odczuli żadnych negatywnych skutków, serwery były poważnie obciążone przez godzinę. Atak ten przez ilość zainfekowanych serwerów, zdecydowanie zapisał się na kartach internetowej historii.

130 mln kart kredytowych

Dwudziestoośmioletni Albert Gonzales z Florydy dopuścił się jednego z największych oszustw w historii Stanów Zjednoczonych. Skradł 130 milionów numerów kart kredytowych i debetowych z ponad 250 instytucji finansowych. Choć był już skazywany za kradzież danych, współpracował z organami śledczymi. Będąc oskarżonym w trzech sprawach federalnych, Gonzales przyznał się i został skazany na 20 lat pozbawienia wolności.

Playstation Network

W 2011 roku Sony Playstation Network padło ofiarą dwudniowego ataku hakerskiego. Przejętych zostało 77 mln kont użytkowników, a przerwa w działaniu serwisu trwała prawie miesiąc. Skradziono ponad 12 tysięcy danych z kart kredytowych. Ten atak kosztował Sony 140 milionów funtów, a brytyjskie Biuro Komisarzy ds. Informacji ukarało firmę za nieodpowiednie środki bezpieczeństwa, grzywną w wysokości ćwierć miliona funtów.

Sony Pictures Entertainment

Po ataku na Playstation Network, Sony kolejny raz było na celowniku cyberprzestępców. Grupa hakerów nazywających siebie Strażnikami Pokoju uzyskała dostęp do danych pracowników firmy i ich rodzin. Wyciekły także karty zdrowia aktorów, scenariusze i skrypty do filmów. Jeden z filmów musiał zostać wycofany z produkcji. Do walki z atakami, Sony wydało 15 milionów dolarów. Stany Zjednoczone za włamanie obwiniały Koreę Północną.

Anonymous

Ataki hakerów z grupy Anonymous mają charakter działania politycznego. Ich celami były już m.in.: Kościół Scjentologiczny, władze Egiptu, amerykański Departament Sprawiedliwości, biura Kongresu, Kościół Katolicki i wiele innych. Haktywiści sprzeciwiają się korupcji, konsumpcjonizmowi oraz łamaniu praw człowieka i zwierząt. W 2012 Anonymous zhakowało stronę CIA, a magazyn Time zaliczył ich do 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie.

