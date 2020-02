Największe hity z PlayStation 4 ogramy na Nintendo Switch? To możliwe!

God of War na Nintendo Switch? Możliwe, że Sony szykuje się do prawdziwej rewolucji i bliskiej współpracy z Nintendo.

Sony to niekwestionowany zwycięzca ósmej generacji konsol. Dodatkowo, biorąc pod uwagę nieporadność konkurencji (szczególnie na początku owej generacji), japoński producent nie musiał się zbytnio wysilać, aby przyciągnąć do siebie graczy. Mocniejsza konsola (podstawowe PS4 jest mocniejsze od Xbox One), znakomite tytuły na wyłączność oraz mocno rozwijane i wspierane PS VR, sprawiły, że w zasadzie nie było potrzeby szukać szczęścia gdzie indziej. Jednak z upływem czasu Microsoft zaczął nadrabiać, podobnie zresztą jak Nintendo, które fatalne Wii U zastąpiło znakomitym Switchem. Co gorsza, włodarze tych ostatnich dwóch firm zaczęli się wyjątkowo dobrze dogadywać w ostatnich miesiącach.

Wszystko to sprawiło, że Sony musiało zacząć otwierać się na nowe technologie, współprace i sposoby "dogodzenia" graczom. Japoński producent był jednym z największych przeciwników funkcji cross-play, która umożliwia wspólną zabawę graczom bez względu na platformę. Włodarze Sony długo obstawali przy swoim, twierdząc, że PlayStation to najlepsze miejsce do grania i tylko oni mogą zagwarantować odpowiednio wysoką jakość usług sieciowych. Bliska współpraca na tym polu Microsoftu i Nintendo oraz negatywne reakcji społeczności Sony spowodowały, że gigant ugiął się i nieco "poluźnił" swoją politykę dotyczącą cross-play.

Przy okazji tych wszystkich wydarzeń, właściciele PlayStation postanowili na nowo ożywić swoje nieco zaniedbane usługi jak: PlayStation Now i PS Remote Play. W przypadku tej pierwszej m.in. obniżono abonament i dodano wiele ciekawych produkcji. W przypadku Remote Play, czyli możliwości zdalnej gry za pomocą strumieniowania obrazu z konsoli PlayStation 4 na inne urządzenia, zdecydowano się na zoptymalizowanie funkcji i znaczne rozszerzenie listy kompatybilnych urządzeń. Co więcej, Sony umożliwiło nawet wykorzystanie z kontrolera DualShock do grania w gry na smartfonie.

Możliwe, że już niebawem będziemy świadkami kolejnego przełomu Sony. Producent rozpoczął wysyłać ankietę do użytkowników PlayStation, dotyczącą zadowolenia z dotychczasowych usług i propozycjami kolejnych. Szczególnie ciekawie prezentują się zapytania dotyczące nowej, bardziej kompaktowej wersji kontrolera DualShock oraz dostępu funkcji Remote Play na innych urządzeniach, jak np. Nintendo Switch!

Choć to zaledwie ankieta, to trzeba brać pod uwagę, że pytania w niej zawarte nie powstałby, gdyby włodarze Sony nie planowali takich działań. Z ujawnionych informacji widać wyraźnie, że Sony dostrzega potencjał w mobilności. Choć wiemy już, że następca przenośnej konsoli - PS Vita, raczej nigdy nie powstanie, to Remote Play i nowy DualShock, w połączeniu ze współczesnymi smartfonami może być odpowiedzią Sony na Nintendo Switch.

