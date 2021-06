Największe portale niedostępne! Co się dzieje?

Wiele największych portali na świecie jest obecnie niedostępnych. Nie otworzymy Amazona, Reddita, BBC, czy eBaya. Dlaczego?

Wszystko wskazuje na to, że winna jest firma Fastly, która dostarcza usługi przetwarzania danych w chmurze. We wczesnych godzinach porannych czasu polskiego wiele z największych i najpopularniejszych stron było niedostępnych dla użytkowników na całym świecie. Wśród nich znalazły się między innymi Amazon, Reddit, Twich, eBay, PayPal, Spotify, Vimeo, BBC, Financial Times, Guardian, czy New York Times. Wszystkie te strony korzystają z usług Fastly.

Sam dostawca szybko zdał sobie z tego sprawę i wydał oświadczenie, w którym oznajmił, że wie o istnieniu problemu w sieci CDN i pracuje nad jego najszybszym zażegnaniem.

We identified a service configuration that triggered disruptions across our POPs globally and have disabled that configuration. Our global network is coming back online. Continued status is available at https://t.co/RIQWX0LWwl — Fastly (@fastly) June 8, 2021

Po szybkiej interwencji wygląda na to, że większość ze wspomnianych stron jest już aktywna i możemy z nich korzystać. Przynajmniej na ten moment jest to możliwe w Polsce. Nie wiemy wciąż jak wygląda sytuacja użytkowników z innych państw, jednak możemy zakładać, że także oni albo już uzyskali ponowny dostęp do zawartości stron, albo nastąpi to wkrótce.

