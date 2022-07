Największe zagrożenia dla Windows. Dwa rodzaje szkodników zdominowały rynek

Najnowszy raport Bitdefender pokazuje pięć najczęściej spotykanych sposobów nękania użytkowników systemów Microsoftu.

Windows to najpopularniejszy system operacyjny świata, nic zatem dziwnego, że istnieją na niego tysiące wirusów i zagrożeń. Jak wynika ze wspomnianego raportu, najczęściej atakowały go trojany. Ich udział w zagrożeniach wyniósł 50%, czyli stanowią połowę wszystkich szkodników, które aktualnie próbują "kąsać". Na drugim miejscu znalazły się PUA, czyli potencjalnie niechciane aplikacje. One stanowią 43%. Łącznie oba zagrożenia to kolosalna większość wszystkich niebezpieczeństw - aż 93%.

Trapiące jeszcze niedawno komputery ransomware znalazło się dopiero na piątym miejscu z wynikiem 1% - jak się okazuje szyfrowanie plików użytkowników przestało popłacać. A do podium wracając - trzecie miejsce zajęły na nim exploity (3%), po nim zaś szkodniki związane z kopaniem kryptowalut (tzw. cryptominery) - 2 %. A skąd taka popularność trojanów? Jak czytamy w raporcie: "są one często wykrywane na początkowych etapach danego ataku. Napastnicy szeroko wykorzystują je do obsługi dodatkowych ładunków w celu osiągnięcia prawdziwego zakresu ataku, w tym wprowadzenia oprogramowania ransomware, koparek kryptowalut i malware’u zaprojektowanego w celu wykorzystania niezałatanych luk w zabezpieczeniach".

Zobacz również:

Z danych telemetrycznych Bitdefendera wynika, że najwięcej cyberataków odbywa się na terenie USA - ponad 60%. Na drugim miejscu pod względem ich ilości znajduje się Ameryka Łacińska - 14%. Choć Europa (na szczęście) jest rzadziej atakowana, nie można zapominać o używaniu na co dzień dobrego antywirusa. Jeśli go szukasz dla swojego komputera - sprawdź nasz ranking.

Źródło: Bitdefender