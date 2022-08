Największy hit Netflixa od czasu Stranger Things dostał sezon 4. Znamy datę premiery

Tajemnicze zaginięcie samolotu, gwałtowny przeskok w czasie i być może nadprzyrodzone wyjaśnienie zagadki... Tak, nadchodzi 4 sezon Turbulencji! Kiedy pojawią się nowe odcinki przeboju Netflixa i o czym opowiedzą?

Turbulencje – kiedy sezon 4?

Turbulencje, znane też pod angielskim tytułem Manifest, to jeden z największych hitów Netflixa. Przypomnijmy, że platforma przejęła serial od NBC, po tym jak stacja porzuciła produkcję show. Decyzja streamingowego giganta okazała się strzałem w dziesiątkę, bowiem Turbulencje wytworzyły wokół siebie wielką grupę fanów. Do tej pory na Netfliksie dostępne były jedynie 3 sezony serialu – o sezonie 4 przez dłuższy czas było wiadomo bardzo niewiele. Zmieniło się to w ostatnich dniach, gdy władze platformy ogłosiły datę premiery Turbulencji 4, a radosną wieść okrasiły publikacją nowego teasera i plakatu.

Czwarty sezon Turbulencji na Netfliksie swoją premierą będzie miał 4 listopada 2022 roku. Jednak uwaga: tego dnia pojawi się jedynie 10 odcinków serialu. Turbulencje 4 podzielono bowiem na dwie części – data premiery części drugiej wciąż nie jest znana.

fot. Netflix

Turbulencje 4 – o czym opowie nowy sezon?

Według najnowszych informacji, w czwartym sezonie widzów czeka przeskok czasowy. Po dwóch latach od wydarzeń z sezonu 3, Ben wciąż jest pogrążony w rozpaczy, ma jednak wystarczająco dużo siły, by poszukiwać Eden. Michaela pracuje w Straży Wybrzeża, ale wciąż stara się śledzić wszelkie informacje związane z wyjaśnianiem zagadki lotu 828. Tymczasem pojawia się tajemniczy pasażer, który może posiadać wiele odpowiedzi na dręczące bohaterów pytania.

Przedsmak tego, co wydarzy się w sezonie 4 możecie poczuć oglądając najnowszy teaser Turbulencji:

