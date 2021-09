Największy na świecie szkielet Triceratopsa trafi na aukcję

Wspaniały okaz roślinożernego dinozaura zostanie wystawiony na sprzedaż i prawdopodobnie trafi do prywatnej kolekcji...

Największy na świecie szkielet Triceratopsa trafi do domu aukcyjnego w Paryżu i 21 października zostanie wystawiony na sprzedaż.

Kości Wielkiego Johna, bo tak został nazwany dinozaur, zostały odkryte w maju 2014 roku w formacji Hell Creek, w Stanach Zjednoczonych. Stworzenie zmarło około 66 milionów lat temu na równinie zalewowej, co oznacza, że ​​jego szczątki zachowały się głęboko w błocie. Po odnalezieniu szkielet został wysłany do warsztatu w Trieście we Włoszech w 2020 roku, gdzie został odrestaurowany.

Jego czaszka jest kompletna aż w 75 procentach, a reszta kości w 60 procentach. Czaszki Triceratopsów należą do największych ze wszystkich znanych zwierząt lądowych, a głowa Dużego Johna jest największą w swoim rodzaju – ma 2,62 metra długości i 2 metry szerokości. Jego potężne rogi osiągają ponad metr długości i 30 cm szerokości u podstawy, co pozwalało utrzymywać nawet 16 ton nacisku.

Ten niezwykły szkielet będzie teraz centralnym elementem części aukcji Naturalia. Oczekuje się, że zostanie sprzedany za od 1,2 miliona do 1,5 miliona euro, chociaż ostateczna cena może być dużo wyższa. Przypomnijmy, że w zeszłym roku skamielina Tyrannosaurusa rexa została kupiona za ponad 30 milionów dolarów.

Niestety to kolejny raz, kiedy obiekty ważne dla historii, naukowców czy większej publiczności zostaną pochłonięte przez pieniądze. Ostatnią szansą na zobaczenie Dużego Johna będzie prezentacja w paryskim budynku Drouot między 18 a 21 października.

