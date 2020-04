Największy samolot świata przywiezie do Polski sprzęt medyczny

An-225 Mrija to samolot, który ma 84 metry długości, a jego rozpiętość skrzydeł wynosi 88,4 metra.

An-225 Mrija to kolos, który powstał jeszcze w ZSRR, a oblatany został w 1988 roku. Od 2001 korzystają z niego ukraińskie linie lotnocze Antonov Airlines. Jest jedynym egzemplarzem, jaki powstał, a wśród rekordów, które dzierży, znajdują się m.in. długość ładowni - zmieściłby się w niej cały kadłub Boeinga 737. W Polsce samolot gościł dwa razy. W 2005 roku zabrał 3 helikoptery z Pyrzowic (mając już na pokładzie pięć innych!), a w 2013 można było podziwiać go w Poznaniu, gdzie dostarczył bęben korujący o masie 182 ton. Jakie jest powód wizyty w 2020 roku? Ma dostarczyć sprzęt medyczny - na liście ładunku znajduje się kilka tysięcy maseczek medycznych, respiratory, kombinezony oraz gogle. Ekwipunek ten pochodzi z Chin, a został zamówiony wspólnie przez KGHM Polska Miedź i Grupę Lotos.

An-225 Mrija na lotnisku. Foto: Wikipedia

Lotnisko Chopina ma w tym tygodniu wystąpić do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zgodę na przylot An-225 Mrija. Według serwisu Rynek-Lotniczy.pl, kolos wyląduje pod Warszawą 14 kwietnia. A wracając do samej konstrukcji tego niezwykłego samolotu - jego piloci zasiadają w kabinie umieszczonej 18 metrów nad powierzchnią gruntu, a więc jest to wysokość 6-7 piętra. Moc do lotu dostarcza mu 6 silników D-18T o ciągu 229,5 kN każdy, a maksymalna prędkość, jaką może osiągnąć, to 850 km/h.

Szkoda tylko, że ze względu na kwarantannę nie będzie można zobaczyć go na żywo - pozostaje podziwianie An-225 w telewizji.