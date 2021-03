Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki szyfrowaniu ECDSA w certyfikatach nazwaSSL Premium

Jeszcze kilka lat temu posiadanie przez witrynę internetową certyfikatu SSL było dla odwiedzających pewną „ciekawostką”, zarezerwowaną głównie dla stron banków czy transakcji płatniczych online. Nagły wzrost popularności protokołu szyfrującego transmisję między serwerem, a przeglądarką, spowodowała inicjatywa Google Chrome. Strony niezabezpieczone SSL-em zaczęły być oznaczane jako niebezpieczne, a z czasem zajmowały także niższe pozycje w wynikach wyszukiwania. Obecnie wiele firm oferuje bezpłatne certyfikaty Let’s Encrypt, jednak skoro mówimy o bezpieczeństwie, nie warto iść na kompromis i należy wybrać certyfikaty SSL z szyfrowaniem korzystającym z krzywych eliptycznych – ECDSA, które jest znacznie bardziej bezpieczne, niż różne darmowe rozwiązania.

Eksplozja popularności

Protokół sieciowy SSL nie jest formalnie wymagany, dlatego nie zawsze widzimy charakterystyczną, zamkniętą kłódkę przy adresie danej strony. Wtedy jednak powinniśmy rozważyć, czy rzeczywiście chcemy zostać na takiej witrynie. Tym bardziej, że dziś wielu usługodawców oferuje SSL w bezpłatnej wersji. Warto jednak wiedzieć, że pełne bezpieczeństwo zapewni nam jedynie zaawansowany certyfikat z szyfrowaniem ECDSA, który możemy w Polsce znaleźć w ofercie spółki nazwa.pl. To przełom w zakresie kryptografii, gdyż dysponuje on kluczem publicznym na bazie krzywych eliptycznych P-384, zapewniając maksymalną ochronę. Jednak zacznijmy od podstaw: czym jest certyfikat SSL i dlaczego należy z niego korzystać?

Co to jest SSL i jak sprawdzić, czy dana witryna z niego korzysta?

Jest to nic innego, jak specjalnie zaprojektowany protokół, który szyfruje połączenia z serwerami. Najczęściej z certyfikatem SSL spotykamy się przeglądając witryny internetowe. Jak sprawdzić, czy dana strona z niego korzysta? Przede wszystkim, w adresie zamiast http:// ujrzymy https://. Dodatkowo pojawi się przy nim zamknięta kłódka. Możemy w nią kliknąć, aby dowiedzieć się, np. kto jest wystawcą certyfikatu, dla kogo został wystawiony, do kiedy jest ważny lub ile plików cookie używa dana witryna.

Choć używanie certyfikatów SSL ma niebagatelne znacznie w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), to głównym czynnikiem zwiększającym ich popularność była zmiana polityki Google. Przeglądarka internetowa Google Chrome zaczęła jako pierwsza oznaczać nieszyfrowane strony, co wymusiło na wielu firmach zmianę podejścia do kwestii bezpieczeństwa sieciowego. Dziś SSL jest podstawowym zabezpieczeniem, z jakiego korzystają webmasterzy, by chronić połączenie między hostingiem, a sprzętem użytkownika.

Jak działa SSL?

Zasada działania jest dość skomplikowana, dlatego opisujemy ją w dużym skrócie. Na początku, po wpisaniu w naszej przeglądarce adresu internetowego, oprogramowanie wysyła zapytanie o potwierdzenie tożsamości przez serwer. Ten odsyła certyfikat SSL, który ją zaświadcza. Następnie nasz soft analizuje certyfikat – w tym jego ważność oraz to, czy został wystawiony przez Urząd Certyfikacji. Kolejnym krokiem, wykonywanym przez naszą przeglądarkę, jest przesłanie wiadomości do serwera, który z kolei odsyła cyfrowe potwierdzenie. Ma ono na celu poinformowanie o rozpoczęciu sesji. Finalnie, pomiędzy klientem a serwerem wszystkie dane są szyfrowane. Choć brzmi to jak długotrwały proces, w rzeczywistości cała operacja odbywa się w przysłowiowym mgnieniu oka.

Jakie certyfikaty wyróżniamy?

Pod kątem sposobu weryfikacji wnioskodawcy obecnie wykorzystuje się trzy rodzaje certyfikatów SSL.

Pierwszy z nich to Domain Validation. Jest wystawiany na podstawie weryfikacji prawa do posługiwania się domeną. Przebiega ona automatycznie, jednak jest niezbędne posiadanie konta pocztowego „admin” we właściwej domenie.

Poziom wyżej znajduje się certyfikat OV, czyli Organization Validation. W tym przypadku jest wymagane potwierdzenie działania przedsiębiorstwa. Proces weryfikacji nie jest w tym przypadku automatyczny, przez co spada ryzyko wydania certyfikatu osobie nieuprawnionej. Sprawdzane jest, czy firma jest właścicielem domeny, czy znajduje się pod wskazanym adresem oraz czy rzeczywiście funkcjonuje pod podaną nazwą. Po wydaniu i poprawnym zainstalowaniu certyfikatu, klikając w kłódkę przy adresie, odwiedzający naszą stronę może znaleźć niezbędne informacje takie, jak nazwa przedsiębiorstwa, jego lokalizacja i domena.

Certyfikatem, który cechuje najwyższy poziom weryfikacji, jest ten oznaczony jako EV. Aby firma mogła otrzymać certyfikat tego typu, musi być dokładnie sprawdzona przez Urząd Certyfikacji. Weryfikacji podlegają dane rejestrowe firmy, jej umowy, jak również prawo do posługiwania się domeną. Proces sprawdzania domykany jest rozmową telefoniczną. Za certyfikatami typu EV stoi nie tylko najwyższy poziomu ochrony, lecz również prestiż. Dlatego certyfikat Extended Validation jest szczególnie polecany firmom prowadzącym e-biznes.

Czy jako webmaster powinienem korzystać z SSL?

W dzisiejszych czasach tego typu pytanie można uznać za retoryczne. Każdy autor strony powinien wykorzystać certyfikat SSL, aby zabezpieczyć dane użytkowników, którzy z niej korzystają. Protokół HTTPS to podstawa do zdobycia zaufania. Warto zauważyć, że w przypadku, gdy nie uruchomimy SSL na naszej stronie, użytkownik może zobaczyć przy adresie czerwony napis “Niezabezpieczona” lub ostrzeżenie, że zabezpieczone połączenie jest niedostępne. Nie tylko wzbudza to podejrzenia, ale często wejście na taką witrynę w ogóle będzie niemożliwe, gdyż przeglądarka po prostu nam ją zablokuje. Ewentualne wyświetlenie takiej strony musi być potwierdzone akceptacją niebezpieczeństw, na jakie naraża się użytkownik. Jest to oczywiście kłopotliwe, przez co wiele osób rezygnuje z odwiedzenia witryny z HTTP.

Tym samym każdy blog, portal, strona firmowa czy sklep internetowy powinny wykorzystywać certyfikat SSL, aby zabezpieczać dane użytkowników, którzy planują je przeglądać. W końcu każdy przedsiębiorca chce dobrze wypaść przy pierwszym kontakcie z klientem, a witryna firmowa czy sklep to nic innego, jak miejsce, które jako pierwsze odwiedza potencjalny kontrahent. Zbudowanie zaufania będzie możliwe tylko wtedy, gdy wykorzystamy wspomniany protokół.

Certyfikat SSL ma wpływ nie tylko na pozytywny wizerunek. Ma on również znaczenie w SEO. Google wyżej wyświetli strony, które będą bezpieczne dla użytkowników, dlatego SSL daje nam w pewnym stopniu przewagę. Jest to również ochrona portfela webmastera. Połączenie z witryną wykorzystującą protokół HTTPS jest szyfrowane unikatowym kanałem. Jeśli szyfr zostałby złamany, to możemy liczyć na gwarancję finansową, która w przypadku niektórych wersji SSL może wynosić nawet 1 milion euro.

Jak skorzystać z certyfikatu?

Aby zapewnić użytkownikom skuteczną ochronę danych osobowych, haseł i numerów kart kredytowych, warto skorzystać z oferty spółki nazwa.pl, która oferuje kilka wariantów certyfikatów SSL, dostosowanych do naszych potrzeb. Trzeba przy okazji zauważyć, że nazwa.pl jako jedyna w Polsce oferuje komercyjny certyfikat SSL dla każdej domeny w cenie pakietu „Bezpieczna Domena”. Mowa tu o certyfikacie nazwaSSL, udostępnianym za darmo każdemu, kto zarejestruje swoją domenę za pośrednictwem nazwa.pl i będzie utrzymywał ją na serwerach DNS tej spółki. Jest to certyfikat z szyfrowaniem RSA 2048-bit. Jego aktywacja jest natychmiastowa, a gwarancja wystawcy wynosi aż 200 tysięcy euro.

Jeśli zależy nam na lepszej ochronie, możemy skorzystać z rozbudowanej wersji nazwaSSL Premium, która oferuje nowoczesne szyfrowanie ECDSA P-348. Korzysta ono z krzywych eliptycznych i pod kątem bezpieczeństwa nie może się mu równać żaden darmowy SSL. Zapewnia znacznie większą ochronę, niż powszechnie wykorzystywane szyfrowanie RSA, na którym oparty jest m.in. Let’s Encrypt. Dzięki nazwaSSL Premium możemy być pewni, że dane naszych klientów są chronione w stu procentach. W Polsce tylko nazwa.pl oferuje certyfikaty z szyfrowaniem ECDSA.

Użytkownicy wymagający maksymalnej ochrony mogą skorzystać z certyfikatu nazwaSSL Premium EV. W tym przypadku mówimy o gwarancji wystawcy na poziomie 1 miliona euro. Przy tego typu certyfikacie urząd certyfikacji będzie dokładnie weryfikował tożsamość podmiotu wnioskującego o certyfikat, dlatego jego aktywacja zajmuje więcej czasu. Ile? Podczas gdy nazwaSSL i nazwaSSL Premium aktywowane są natychmiastowo, czas wystawienia certyfikatu EV może wydłużyć się do 7 dni. Tego typu certyfikat SSL jest wykorzystywany przede wszystkim w e-commerce i wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa gwarancja ochrony przesyłanych danych.

Dlaczego wykorzystać certyfikat SSL oferowany przez nazwa.pl?

Spółka nazwa świadczy swoje usługi zgodnie ze standardem ISO 27001. Jest to międzynarodowa norma bezpieczeństwa, która gwarantuje, że wszelkie procedury w firmie przebiegają w najwyższym reżimie bezpieczeństwa. Dzięki wysokim priorytetom związanym z bezpieczeństwem, klienci nazwa.pl mogą cieszyć się nie tylko szybkim hostingiem, ale również takim, który wzbudza zaufanie przez zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych, jakimi są niewątpliwie certyfikaty SSL. Spółka nazwa.pl jest laureatem licznych nagród przyznawanych jej od lat przez prestiżowe redakcje z branży IT. Kilka miesięcy temu nazwa.pl została uznana firmą hostingową 2020 roku.