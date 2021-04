Najzabawniejsze Easter Eggs w grach

Easter Eggs - czyli Jaja Wielkanocne - to ukryte w grach sceny, lokacje lub szczegóły. Aby mieć do nich dostęp, należy wiedzieć, co robić - jakie klawisze wcisnąć, jakie akcje wykonać lub gdzie się dostać. Oto naszym zdaniem najzabawniejsze ukryte treści w znanych tytułach.

Spis treści

Hitman: Blood Money

Jest łysy, milczący, zabija perfekcyjnie. To właśnie Agent 47, który w Hitman: Krwawa forsa pojawił się po raz czwarty. Klimat produkcji jest niezwykle daleki od humorystycznego - wszak dotyczy płatnego mordercy - jednak twórcy gry postanowili wprowadzić do niej zaskakujący Easter Eggs. Jest on związany ze... szczurami.

Half-Life

Jedna z najlepszych gier wszechczasów również ma swoje humorystyczne sekrety. Najbardziej znanym i zarazem najzabawniejszym jest możliwość dostania się do specjalnego pomieszczenia, wytapetowanego podobizną Gabe Newella, czyli współtwórcy gry i współzałożyciela Valve.

Borderlands 2

Czy strzelanka w stylu science-fiction może kojarzyć się z Minecraftem? Twórcy Borderlands 2 postanowili pokazać, że nie ma przeciwwskazań. Dlatego też pewna kopalnia skrywa niezwykłe sekrety, jednak trzeba wiedzieć, jak się do niej dostać - zobaczysz to na poniższy filmiku. Jeśli zdecydujesz się tam pójść - uważaj na creepeery!

Wiedźmin 2

Wiedźmina nikomu przedstawiać nie trzeba. Jednak mało kto wie, że w drugiej części można znaleźć protagonistę z... Assassin's Creed - Altaira. Niestety, okoliczności nie są pomyślne dla asasyna - jak widać, nie udał mu się "skok wiary". Albo i siana w wozie było za mało...

Call of Duty: Black Ops 2

W grze z popularnej serii mamy okazję odwiedzić Nuketown - miasto-makietę do testowania skutków wybuchu bomby atomowej. W mieście tym stoi sobie wielki ekran z logiem Activision. Jeśli go użyjesz, możesz sprawdzić się w takich klasykach, jak River Raid czy Pitfall. Miła odmiana od odstrzeliwania przeciwników, prawda?

Crysis 2

Mamy zagrożenie dla całej ludzkości, inwazję obcych, nikt nie wie co się dzieje... Ale nie zmienia to faktu, że znajdzie się czas na wesołą zabawę w rytmie disco. I jak się okazuje - w windzie można robić fajne imprezy.

Diablo 3

Krew, zabici, krew, zabici, krew, zabici, przyjaźń to magia... Co??? Takie właśnie jest motto serialu My Little Pony. Ale co to ma wspólnego z Diablo 3? I co mają z tym wspólnego pluszowe misie? Rozwiązanie na poniższym filmie.

Grand Theft Auto IV

Na pewno znasz określenie "serce miasta". Zazwyczaj oznacza ono jego najstarszą i najważniejszą część. Jednak może okazać się, że jest to określenie na organ, czyli prawdziwe serce. A im większe miasto - tym jest ono większe.

Mirror's Edge

W dużych miastach występuje czasem problem ze szczurami. Czasami rosną one zadziwiająco duże. Na szczęście siedzą w kanałach, aczkolwiek czasem zdarzy się, że któryś ma do załatwienia sprawy na ulicach. Dobrym przykładem ta scena z Mirror's Edge.

Silent Hill 2

Seria Silent Hill nie kojarzy się nikomu ze śmiechem, ani humorem. Aczkolwiek... Jeśli wykona się szereg czynności, można osiągnąć dość niespodziewany koniec. Koniec, którego nikt by się nie spodziewał...