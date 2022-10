Nakarm swojego pupila dzięki aplikacji mobilnej - ta nowość od Xiaomi zrobiła na mnie wrażenie!

Zmierzamy do zautomatyzowania wielu procesów, a to wszystko dzięki nieustająco rozwijającej się technologii. Xiaomi przedstawia najnowszy gadżet z kategorii Smart Home, który pozwoli Ci zadbać o pupila poza domem.

Nowoczesna technologia i Smart Home dla zwierząt?

Nawet jeśli tytuł wydaje się być żartobliwy, nic bardziej mylnego. Innowacyjne rozwiązania przenikają niemal do każdej sfery naszego życia, zarówno w domu, jak i poza nim. Ideą unowocześnień jest poszerzanie możliwości, ale także zwiększanie bezpieczeństwa i naszej wygody. Nie inaczej sytuacja wygląda w przypadku sprzętów i gadżetów Smart Home. Wśród przedsiębiorstw, które pracują nad tego typu nowościami na rynku jest firma Xiaomi. Wśród nich znajdziemy również coś dla pupili, a ich przydatność zrozumie każdy kochający właściciel. Jeśli pracujesz poza domem i obawiasz się, że Twój pies lub kot nie będzie miał dostępu do świeżej wody lub pokarmu, te rozwiązania mogą okazać się idealne. Sprawdźmy zatem, co trafiło do oferty marki!

Xiaomi Smart Pet Food Feeder

Długa nieobecność w domu nie musi wiązać się z zaniedbaniem zwierzaka. Xiaomi przedstawia wodoodporne urządzenie, które wyręczy Cię w podawaniu pokarmu pupilowi. Może być użytkowane zarówno, gdy bywasz zajęty podczas domowych obowiązków, jak i znajdujesz się poza domem. Wszystko to, dzięki możliwości sparowania podajnika z aplikacją Xiaomi Home. Smart Pet Food Feeder wyposażono w czujnik ilości pożywienia, stalową miskę oraz zabezpieczenie przed wyjadaniem z pojemnika. Pełna kontrola nad żywieniem pupila z niewielką ingerencją opiekuna.

Najważniejsze cechy:

Przystosowany do suchego pokarmu w granulkach.

Maksymalna wielkość kęsa karmy (średnica granulatu) to 12 mm.

Pokarm jest przechowywany w hermetycznym pojemniku.

O niską wilgotność powietrza w środku dbają specjalne wkłady osuszające.

W pojemniku zmieści się 1,8 kg suchej karmy.

Pożywienie zwierzęcia jest dozowane przez ukryty sferyczny dozownik.

Źródło: Xiaomi

Koszt urządzenia to około 579 zł. Więcej szczegółów znajdziesz pod tym linkiem.

Xiaomi Smart Pet Fountain

Świeża i czysta woda to podstawa - jest niezbędna nie tylko dla nas, ale i czworonogów. Jeśli zdarza Ci się zapominać o sprawdzeniu miski pupila, opuszczasz mieszkanie na wiele godzin lub twój zwierzak niechętnie pije wodę z miski - zwróć uwagę na Xiaomi Smart Pet Fountain. Urządzenie zapewnia stale świeżą, filtrowaną wodę, a ponadto - w formie fontanny na wzór strumyka. Poidło pracuje tylko wówczas, gdy w jego pobliżu pojawia się pies lub kot. Funkcja inteligentnego wyłączania po zakończeniu picia wpływa bezpośrednio na oszczędność energii. Urządzenie jest w pełni bezpieczne - przewód pokryto nylonowym wykończeniem.

Najważniejsze cechy:

Pojemność zbiornika na wodę wynosi 2 litry.

Pochylenie dna miski pod katem 7 stopni.

Grube gumowe podstawki chronią przed przesuwaniem, rozlaniem lub przewróceniem.

4-stopniowy zestaw filtrów.

Powiadomienia o konieczności wymiany wody na smartfona.

Źródło: Xiaomi

Koszt urządzenia to około 349 zł. Więcej szczegółów znajdziesz pod tym linkiem.

