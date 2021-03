Naprawcza aktualizacja Windows 10 już dostępna

Dostępna jest poprawka KB5000842, która naprawia najczęściej występujące błędy. Sprawdź co się zmienia i jak zainstalować aktualizację.

Na urządzeniach z systemem Windows 10 w wersji 20H2 oraz 2004 dostępna jest opcjonalna aktualizacja o numerze KB5000842. Oznacza to, że nie pobierze się ona automatycznie i aby ją zainstalować należy zrobić to ręcznie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że w tej poprawce nie ma nic ciekawego, jednak to właśnie w niej zawarto między innymi ulepszenia wydajności.

Aktualizacja KB5000842 naprawia komunikat "Filtry obliczeniowe" podczas korzystana z filtrów w wynikach wyszukiwania Eksploratora plików. Ponadto naprawiono inny błąd polegający na tym, że filtr wyszukiwania zawiesza się lub przestaje odpowiadać po zmianie filtru w kategorii typ (na przykład typ pliku, data). Jak się okazuje, firma Microsoft rozwiązała także problem, który powodował, że monitory wyświetlają ciemniejsze kolory niż powinny podczas używania trybu HDR. Prócz tego naprawiono synchronizację odtwarzania wideo, gdy używane jest wiele monitorów.

Jak pobrać aktualizację

W wyszukiwarce systemu wpisz "Ustawienia" Wybierz "Aktualizacja i zabezpieczenia" Wybierz zakładkę "Windows Update" Kliknij "Sprawdź aktualizację" Powinna pojawić się następująca aktualizacja: "2021-03 Podgląd aktualizacji zbiorczej dla systemu Windows 10 w wersji 20H2 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB5000842)" Zainstaluj dostępną aktualizację Zresetuj komputer

Opcjonalne poprawki są wypuszczane dla tych użytkowników, którzy zaobserwowali występowanie któregoś z powyższych błędów. Jeżeli nie występują one na Twoim urządzeniu, radzimy wstrzymać się z instalacją, aż do 13 kwietnia, kiedy to zostanie udostępniona normalna aktualizacja.

Zobacz również: Korzystasz z Microsoft Teams? Możesz zarobić 2 tysiące złotych!