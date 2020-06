Naprawdę tani smartfon z 5G? Poznaj nową Moto G 5G

Motorola postanowiła zająć się produkcją przystępnego cenowo smartfona z 5G i jednocześnie powrócić nieco do swoich korzeni.

Motorola od lat znana jest z produkcji niezwykle dopracowanych, a jednocześnie przystępnych cenowo smartfonów z serii Moto G. Okazuje się, że firma zamierza wprowadzić na rynek kolejne urządzenie należące do tej bestsellerowej rodziny.

Motorola Moto G 5G

Na rynku już wkrótce pojawi się Moto G z modem sieci 5G. Będzie to najtańszy smartfon z portfolio producenta, który zostanie wyposażony w 5G. Czyżby Motorola szykowała konkurenta dla dostępnego już w naszym kraju Samsunga Galaxy A51 5G?

Informacje o Moto G 5G przekazał Evan Blass za pośrednictwem swojego konta na Twitterze. W sieci pojawiło się zdjęcie nadchodzącego smartfona. Co ciekawe urządzenie z przodu posiada ekran, w którym umieszczono dwie kamerki do selfie. Nie byłoby by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nie są one umieszczone w pojedynczym module tak, jak w Samsungach Galaxy S10. Kawałek ekranu pomiędzy aparatami prawdopodobnie nie będzie używany. Oprogramowanie powinno w tym miejscu wyłączyć piksele co z kolei pozwala podejrzewać, że urządzenie zaoferuje panel OLED. Podobny ekran posiada wymieniony wyżej Galaxy A51 5G, którego kupicie między innymi w Plusie (zapoznaj się z naszym testem 5G w tej sieci).

Smartfon posiada czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania. Nie zabrakło również czterech aparatów na pleckach, których ułożenie i wygląda przypominają Huawei'a P40 Lite (sprawdź naszą recenzję). Główny aparat ma mieć rozdzielczość 48 MP.

Moto G 5G z pewnością będzie najtańszym smartfonem Motoroli z 5G. Urządzenie prawdopodobnie zasilane będzie przez procesor Snapdragon 765, którego znamy z droższej Motoroli Edge.

