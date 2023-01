Nareszcie coś ładnego – LG prezentuje klimatyzator, na który aż chce się patrzeć

LG zaprezentowało nowość – klimatyzator, który wygląda jak… dzieło sztuki! Co jeszcze potrafi to nowoczesne urządzenie?

Urządzenia takie, jak klimatyzatory mają to do siebie, że wyglądają jak… no cóż – jak typowe, nudne urządzenia AGD. Niekoniecznie więc pasują do starannie zaprojektowanych, stylowych wnętrz, o jakich marzymy. Jednocześnie trudno zrezygnować np. z chłodzenia powietrza latem, gdy upały mocno dają się nam we znaki. Najwyraźniej o tym samym pomyślała marka LG, która podjęła próbę stworzenia ciekawego wizualnie sprzętu. Najnowszy model klimatyzatora ARTCOOL Gallery został zaprezentowany na tegorocznych targach CES 2023.

Nasz najnowszy klimatyzator ARTCOOL Gallery oferuje wyjątkową wydajność oraz artystyczne motywy na każdy gust i porę roku. Zapewnia więc całoroczną wygodę oraz elegancję. Dzięki wyjątkowemu połączeniu spersonalizowanych treści i najnowocześniejszych technologii innowacyjny klimatyzator LG gwarantuje konsumentom większy komfort życia w domu

– podkreślił Lyu Jae-cheol, prezes LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company.

Dzieło sztuki z funkcją chłodzenia?

Głównym atutem tego nietypowego klimatyzatora jest 27-calowy ekran LCD, otoczony stylową ramką. To właśnie zasługą ekranu jest fakt, że to urządzenie bardziej przypomina dzieło sztuki niż sprzęt AGD. Jak to działa? Klimatyzator łączy się ze smartfonem za pomocą aplikacji mobilnej ThinQ. Pozwala ona na sterowanie urządzeniem, wybieranie ustawień i funkcji oraz monitorowanie statusu urządzenia w czasie rzeczywistym – i to z dowolnego miejsca. Do dyspozycji użytkowników jest stale powiększająca się kolekcja statycznych i animowanych obrazów lub własnych ulubionych zdjęć. Co ważne, jedna aplikacja ThinQ obsługuje wszystkie urządzenia LG. Jednak aplikacja to niejedyny sposób sterowania tym klimatyzatorem – w zestawie znajdziemy też inteligentny pilot.

Funkcjonalność tego sprzętu raczej nas nie zawiedzie

Nowy klimatyzator od LG, ARTCOOL Gallery, został wyposażony w sprężarkę inwerterową LG DUAL Inverter. Producent przekonuje, że dzięki temu możemy liczyć na wydajne chłodzenie, a jednocześnie oczekiwać o 70% mniejszego zużycia energii niż w przypadku konwencjonalnych klimatyzatorów pokojowych. Urządzenie dysponuje trójstronnym pośrednim przepływem powietrza, dzięki czemu można wyregulować nadmuch zgodnie z aktualnymi potrzebami danej przestrzeni.

Na uwagę zasługuje też generowany przez ARTCOOL Gallery hałas – w trybie Sleep urządzenie generuje hałas na poziomie 20 dB, jest więc naprawdę cichy. To może być jego istotna zaleta – nic tak nie rozprasza podczas pracy lub próby zaśnięcia jak głośne, pracujące stale AGD.

Warto wiedzieć, że dzięki zastosowanej w urządzeniu funkcji LG AI Dry ARTCOOL Gallery klimatyzator może zaoferować nam przepływ świeżego powietrza. Wszystko dlatego, że wspomniana funkcja automatycznie ustawia tryb suszenia, dzięki czemu usuwa wilgoć z wnętrza klimatyzatora. Łatwej konserwacji sprzyjać ma też prosty demontaż dolnej kratki.

Ten klimatyzator jest piękny, a do tego funkcjonalny. Brzmi jak urządzenie idealne? Z pewnością, jednak zapewne będzie też sporo kosztować. Tym samym nie będzie to sprzęt AGD, na który może pozwolić sobie niemal każdy z nas. Ograniczona dostępność zapewne na długo uczyni go klimatyzatorem ekskluzywnym. W większości domów tymczasem nadal będą znajdować się bardziej typowe urządzenia chłodzące.

