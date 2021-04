Narodowy Spis Ludności. Jak wypełnić formularz online [PORADNIK]

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku trwa obowiązkowy Narodowy Spis Ludności. Pokazujemy, jak poprawnie wypełnić formularz online, który jest domyślną formą udziału w spisie.

Spis treści

Wraz z początkiem kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Ludności, który potrwa do końca czerwca 2021 roku. Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców Polski. Tyczy się to zarówno osób posiadających obywatelstwo polskie jak i cudzoziemców. Co ważne nie wywiązanie się z obowiązku udziału w spisie ludności może kosztować nas nawet 5 tysięcy złotych.

Spis ludności - witryna spis.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny przygotował trzy możliwości wypełnienia formularza. Domyślnie jest to samozgłoszenie online. Alternatywnie możemy skorzystać ze spisu telefonicznego oraz pomocy rachmistrza spisowego. Ważne! Jeżeli nie chcesz wypełniać zgłoszenia on-line musisz zgłosić ten fakt na infolinia spisowej pod numerem telefonu 22 279 99 99.

W dzisiejszym poradniku pokazujemy, jak poprawnie wypełnić formularz online Narodowego Spisu Ludności.

Spis ludności online - jakie dane potrzebuje do wypełnienia formularza?

Formularz online pozwala wypełnić spis ludności dla jednej osoby lub wszystkich mieszkańców danego mieszkania/domu.

Do poprawnego wypełnienia formularza potrzebujemy następujących elementów/informacji/danych:

Komputera, telefonu lub tabletu z dostępem do Internetu

Dokumentu z danymi osobowymi (imię, drugie imię, nazwisko, Numer PESEL, data urodzenia)

Informacji, gdzie przebywaliśmy 31 marca o północy (ważne w przypadku zgłoszenia więcej, niż jednej osoby)

Kraj urodzenia

Kraj obywatelstwa

Stan cywilny

Wykształcenie

Narodowość

Wyznanie

Choroby przewlekłe

Czas mieszkania w danym mieszkaniu

Miejsce zamieszkania w ubiegłym roku (31 marca 2020)

Adres zamieszkania (województwo, miejscowość, ulica, numer, numer mieszkania, rodzaj budynku)

Formę właśności mieszkania w którym mieszkaliśmy 31 marca 2021 roku

Status mieszkania (własność, wynajem)

Powierzchnia mieszkania (użytkowa)

Ilość pokoi z oświetleniem dziennym

Sposób ogrzewania, sposób doprowadzenia wody, sposób odprowadzania ściegów, obecność gazu na posesji

Potrzebujemy również co najmniej 20 minut czasu na wypełnienie formularza.

Spis ludności online - jak wypełnić formularz?

W pierwszym kroku otwieramy przeglądarkę i udajemy się na stronę spis.gov.pl.

Wybieramy Przejdź do Aplikacji Spisowej. Zostaniemy przekierowani do strony nsp2021.spis.gov.pl.

Na potrzeby poradnika korzystamy z wersji Demo, która nie różni się od klasycznej aplikacji wysyłającej dane do GUSu (Głównego Urzędu Statystycznego)

Aby dostać się do formularza musimy się zalogować. Możemy skorzystać z logowania profilem zaufanym, z wykorzystaniem bankowości elektronicznej lub klasycznie z wykorzystaniem numeru PESEL i nazwiska rodowego matki.

Strona logowania

Po logowaniu otworzy się formularz ze spisem. Zaczynamy od wprowadzanie nazwiska, imion oraz numeru PESEL.

Informacje początkowe - podstawowe dane osobowe

Cudzoziemcy mogą zamiast niego podać datę urodzenia.

Data urodzenia - niezbędna w przypadku braku numeru PESEL

W kolejnym kroku potwierdzamy, że 31 marca 2021 roku o godzinie 24:00 przebywaliśmy w Polsce.

Miejsce zamieszkania 31 marca 2021 roku

Dalej wprowadzamy adres zamieszkania - województwo, miejscowość, ulica, numer budynku, numer mieszkania (jeżeli występuje) oraz rodzaj budynku. Trzeba również zaznaczyć czy jest to adres stały czy tymczasowy. Formularz zapyta nas czy inne osoby mieszkały z nami pod tym adresem 31 marca 2021 roku o godzinie 24:00.

Dodawanie współmieszkańców

W kolejnym kroku możemy dodać innych mieszkańców naszego adresu. Następnie musimy podać informacje na temat innych osób zameldowanych pod tym adresem. Jeżeli zdecydowaliśmy się na dodanie innych mieszkańców należy zdefiniować relacje rodzinne.

Ustalenie relacji rodzinnych

W dalszej części formularz zapyta nas o mieszkanie, w którym przebywaliśmy 31 marca 2021 roku o godzinie 24:00. Wypełniamy formę własności, metraż, ilość pokoi, sposób ogrzewania.

Forma własności i parametry mieszkania

Powracamy do kwestionariusza osobowego i podajemy kraj urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny, czas zamieszkania w aktualnym mieszkaniu, poziom wykształcenia, narodowość, wyznanie religijne, problemy zdrowotne, wykonywany zawód i status zatrudnienia.

Historia zamieszkania, stan cywilny Wykształcenie, narodowość

Na końcu zobaczymy podsumowanie samopisu. Klikamy Zakończ i wysyłamy dane do GUSu.

Podsumowanie kwestionariuszy osobowych Wysyłka formularza do bazy danych GUS

To wszystko, co trzeba zrobić, aby wywiązać się ze swojego obowiązku w stosunku do Narodowego Spisu Ludności.