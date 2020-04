Następca Huawei Mate Xs będzie podobny do Galaxy Fold'a

Huawei zmienia plany. Nowy składany smartfon zaoferuje dwa wyświetlacze i składaną na pół obudowę.

Samsung i Huawei to najwięksi producenci, którzy jako pierwsi zdecydowali się wprowadzić na rynek składane urządzenia z elastycznymi ekranami. Mate X oraz Galaxy Fold zostały zaprezentowane na początku 2019 roku, ale do sprzedaży trafiły dopiero wiele miesięcy później. Wszystko przez problemy techniczne z wyświetlaczami.

W zeszłym roku na rynku pojawiły się smartfony z elastycznymi ekranami różniące się od siebie konstrukcją. Samsung Galaxy Fold składa się jak książka i oferuje w środku duży, elastyczny wyświetlacz. Huawei Mate X dużo bardziej przypomina klasycznego smartfona, którego ekran na jednej z krawędzi zachodzi na bok obudowy.

Niestety konstrukcja Huawei'a mimo, że w codziennym użytkowaniu jest wygodniejsza, to sprawia, że smartfon jest podatny na uszkodzenia elastycznego ekranu, który nie jest chroniony w momencie, gdy nie korzystamy z urządzenia.

Najnowsze informacje wskazują, że właśnie z tego powodu następca Huawei'a Mate X i Mate Xs zaoferuje konstrukcję podobną do tej znanej z Galaxy Fold.

Huawei pomimo ogromnych problemów nie zamierza rezygnować z prestiżowego, składanego smartfona z elastycznym ekranem. Producent sam przyznał, że urządzenia sprzedawane są ze sporą stratą, ale posiadanie w ofercie takiego urządzenia jest dla chińczyków kluczowe.

Portal LetsGoDigital pokazał właśnie nowe rendery, które prezentują składane urządzenie od Huawei'a. Smartfon posiada elastyczny ekran umieszczony wewnątrz obudowy. Na zewnętrznym panelu znajduje się drugi, płaski wyświetlacz, z którego skorzystamy po złożeniu smartfona.

Nowy projekt wygląda podobnie do Galaxy Fold'a, ale istnieje kilka kluczowych różnić. Wyświetlacz zewnętrzny nie jest umieszczony na środku obudowy. Przesunięto go w stronę prawej krawędzi, a z renderów wynika, że zachodzi on na ramkę boczną. Dodatkowo nowy smartfon Huawei'a ma cztery aparaty główne umieszczone obok wyświetlacz. Oznacza to, że aby zrobić zdjęcia trzeba będzie z korzystać z wewnętrznego, elastycznego ekranu dostępnego po rozłożeniu smartfona.

