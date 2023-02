Następca najlepszego średniaka 2022 roku już niedługo trafi na rynek. Czy tym razem też w Polsce?

Google od kilku lat króluje na rynku smartfonów ze średniej półki. Wszystko wskazuje na to, że kolejna generacja Pixela z serii A jest już w drodze.

Telefony od Google od długiego czasu są w cieniu innych, większych producentów. Jednakże firma z roku na rok stabilnie wydaje na rynek coraz lepsze smartfony, które zdobywają uznanie nie tylko entuzjastów, ale też coraz większej grupy zwykłych użytkowników. Szczególnie dobrą sławą cieszą się propozycje ze średniej półki producenta - seria Pixel A. Już Google Pixel 6a był przez wiele osób uważany za jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, smartfon ze średniej półki cenowej. A teraz wygląda na to, że nadchodzący Pixel 7a, przyniesie naprawdę sporo ulepszeń.

Poznaliśmy już kilka przecieków na temat Pixela 7a i są one niesamowicie pozytywne. Dostaniemy nowy aparat główny 50 MP, nowy design, nowy procesor, nowy ekran z wysoką częstotliwością odświeżania. Jednym zdaniem - zmieni się praktycznie wszystko i wszystko na o wiele lepsze. Biorąc pod uwagę, że już poprzedni model był świetną konstrukcją, Google w tym roku może rozbić bank.

Wiele wskazuje tez na to, że nadchodzące telefony od Google już niedługo pojawią się na rynku. Teraz zostały one zarejestrowane w bazie danych FCC, co jest jednym z ostatnich kroków na drodze telefonu na globalne rynki. Taka rejestracja oznacza, że jest on już na etapie produkcji i pozwala na wprowadzenie go do sprzedaży.

Nie jesteśmy jeszcze pewni, kiedy dokładnie może on pojawić się na półkach sklepowych, jednak rejestracja FCC nie jest jedynym sygnałem który wskazuje, że nastąpi to niedługo. Patrząc na historię poprzednich premier serii Pixel A, miała ona miejsce najczęściej około maja w trakcie corocznego Google I/O Conference. także w tym roku spodziewamy się tego wydarzenia w drugim kwartale roku, więc powinniśmy po raz kolejny zobaczyć nowego średniaka od Google właśnie wtedy.

Niestety jest jedno "ale" dotyczące tego telefonu. Niestety od lat Google nie oferuje Pixeli w oficjalnej polskiej dystrybucji. Na szczęście z roku na rok coraz łatwiej zdobyć je nawet w znanych, dużych sklepach (jak na przykład x-kom), ale nadal nie jest to oficjalna sprzedaż od Google. Jednakże producent z roku na rok star się także rozszerzać swoje zasięgi a wraz z ogromnym sukcesem Pixela 6a oraz serii Pixel 7, może się okazać, że w tym roku jeszcze więcej krajów wejdzie pod sprzedażowe skrzydła internetowego giganta. Pozostaje tylko trzymać kciuki, aby do tego grona dołączyła też Polska.