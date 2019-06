Następna generacja platformy AMD dla każdego gracza PC ujawniona

W trakcie E3 2019 firma AMD ujawnia szczegóły platformy PC dla każdego gracza. Wśród nowości sprzętowych były nowe karty graficzne AMD Radeon serii RX 5700 oraz nowy, flagowy procesor z rodziny 3 generacji AMD Ryzen.

W trakcie imprezy AMD „Next Horizon Gaming”, która była transmitowana na żywo z targów E3, prezes i dyrektor generalna dr Lisa Su zaprezentowała następnej generacji platformę PC do gier od firmy AMD. Platforma ta, bazując na kartach graficznych AMD Radeon serii RX 5700 i 3 generacji procesorach AMD Ryzen, wnosi na rynek nowe pokłady wydajności i efektywności, a także potężną funkcjonalność dla graczy.

Karty graficzne AMD Radeon RX 5700 XT i RX 5700 są skonstruowane w oparciu o nową architekturę do gier AMD RDNA, aby zapewniać najlepszą jakość obrazu, błyskawiczne działanie i zaawansowane funkcje dla najnowszych gier AAA oraz tytułów esportowych. Ta nowa rodzina produktów to także specjalny model 50th Anniversary Edition AMD Radeon™ RX 5700 XT, który jest uczczeniem 50 rocznicy założenia firmy, i który oferuje zwiększone taktowanie i luksusową obudowę ze złotymi akcentami i podpisem dr Lisy Su.

3 generacja procesorów AMD Ryzen dla komputerów stacjonarnych zapewnia wysoką wydajność w dziedzinie gier, a także aplikacji do pracy i tworzenia oferując więcej niż kiedykolwiek wcześniej tak kluczowej dla szybkości działania pamięci podręcznej. Dziś dr Su ujawniła najnowsze uzupełnienie tej rodziny produktów – pierwszy na świecie 16-rdzeniowy procesor do typowych komputerów AMD Ryzen 9 3950X.

„Podjęliśmy znaczące założenia technologiczne, aby powiększyć zakres wydajnej komputeryzacji i dać graczom sprzęt, jakiego potrzebują do uzyskiwania możliwości i doznań, jakich chcą. — powiedziała dr Su — Nasza przodująca w branży seria procesorów Ryzen 3000 do komputerów stacjonarnych oraz karty graficzne Radeon RX 5700 łączy wiodąca architektura, wydajność, technologia i efektywność, które zapewniają najlepsze wrażenia z gry. Od super płynności po nowe poziomy realizmu wizualnego oraz jakości obrazu albo opcje do tworzenia, przechwytywania i udostępniania rozgrywki – komputery z naszymi nowymi procesorami Ryzen i kartami Radeon oferują niezwykłą wydajność i funkcjonalność dla każdego gracza w każdym przedziale cenowym.”

„70% graczy PC używa 3-letniej lub starszej karty graficznej , której brakuje odpowiedniej mocy i możliwości, by zapewnić w pełni wciągającą rozgrywkę o odpowiedniej jakości obrazu i wydajności. — powiedział Scott Herkelman, korporacyjny wiceprezes i główny menedżer w Radeon Technologies Group w firmie AMD. — Nasze nowe karty graficzne Radeon z architekturą RDNA redefiniują to, co możliwe podczas gry w rozdzielczości 1440p, ponieważ zapewniają oszałamiającą animację, niesamowitą wydajność i wiodące funkcje, które przenoszą rozgrywkę na następny poziom.”

Karty graficzne AMD Radeon RX 5700 mają szereg nowych potężnych funkcji i cech:

architektura RDNA – to skonstruowana od podstaw dla uzyskiwania lepszej wydajności, skalowalności i efektywności energetycznej architektura, którą zaprojektowano tak, aby mogła napędzać przyszłość rozgrywki na PC, konsolach, urządzeniach mobilnych, a także w chmurze przez kolejne lata. Wśród zastosowanych nowości jest nowy projekt jednostki obliczeniowej, który zoptymalizowano pod kątem lepszej efektywności, a także wielopoziomowa hierarchia pamięci podręcznej, aby zredukować opóźnienia i uzyskać większą przepustowość przy niższym zapotrzebowaniu na energię. RDNA to także usprawniony potok wykonawczy, który zoptymalizowano dla uzyskiwania lepszej wydajności per takt i wyższych częstotliwości działania. Oferując 1,25-krotnie wyższą wydajność przy tym samym taktowaniu i 1,5-krotnie lepszą wydajność na Wat w porównaniu z poprzedniej generacji architekturą GCN, nowa RDNA dostarcza moc obliczeniową, która pozwala na pełną emocji rozgrywkę ulepszając efekty eksplozji, fizykę, oświetlenie oraz bardzo płynną animację.

– przywraca przejrzystość obrazu, który został zmiękczony przez inne . Technologia RIS łączy się dobrze ze skalowaniem rozdzielczości w górę, aby zapewniać wysoką ostrość i płynną animację na wyświetlaczach o bardzo dużej rozdzielczości. Działa w grach w trybach , 12 i . FidelityFX – oto otwarty zestaw narzędzi deweloperskich, który wkrótce zostanie udostępniony w ramach inicjatywy GPUOpen , który ułatwia tworzenie wysokiej jakości efektów post-processingu czyniących gry piękniejszymi oferując zarazem odpowiedni balans między jakością a wydajnością. FidelityFX ma funkcję CAS (Contrast-AdaptiveSharpening), jaka wydobywa szczegóły w przestrzeniach o niskim kontraście minimalizując jednocześnie występowanie błędów (artefaktów) wywoływanych przez typowe algorytmy wyostrzające. Deweloperzy planują integrację CAS w szeregu popularnych gier, a firma Unity Technologies planuje zintegrować to ze swoją platformą rozwoju animacji 3D.

– technologia ta została zoptymalizowana dla eSportu i zwiększa konkurencyjność obniżając nawet o 31% czas reakcji na linii urządzenie wejścia – ekran, co przekłada się na doznania podobne, co przy wyższej liczbie klatek na sekundę. Ekstremalna częstotliwość odświeżania – architektura RDNA uruchamia tryb DSC (Display StreamCompression) w ramach standardu DisplayPort™ 1.4, aby zapewnić ekstremalnie wysoką częstotliwość odświeżania, głębię kolorów i rozdzielczości – nawet 8K HDR w 60 Hz albo 4K HDR w 144+ Hz, w tym pierwszy na świecie monitor z obsługą DSC, czyli prezentowany na targach E3 43-calowy model ASUS Republic of Gamers . Ten nowy ekran jest w stanie zapewnić obraz 4K HDR przy 144 Hz przy pomocy pojedynczego kabla DisplayPort 1.4.

7-nanometrowe karty graficzne Radeon RX 5700 XT, RX 5700 i 50th Anniversary Edition AMD Radeo RX 5700 XTsą pierwszymi z obsługą interfejsu PCIe 4.0.

Firma zaprezentowała także najlepszy model z rodziny 3 generacji procesorów Ryzen – flagowy AMD Ryzen 9 3950X. Wyposażony w 16 rdzeni i 32 wątki, które mogą pracować z szybkością nawet 4,7 GHz, ten topowy procesor już ustanowił szereg nowych rekordów wydajności. Z pomocą ciekłego azotu zespołowi AMD RyzenOverclocking Team udało się go podkręcić do wartości 5,375 GHz, dzięki czemu uzyskał on rekordową wydajność w teście Cinebench R20 w trybie wielowątkowym – 12 167 punktów. Procesor ten zdobył koronę wydajności na dwóch istotnych kierunkach: najwyższej w kategorii 16-rdzeniowych procesorów oraz najwyższej spośród wszystkich procesorów do standardowego gniazda procesora. Nowe, ulepszone narzędzie AMD Ryzen Master Software także zostało zaprezentowane, w tym jego przeprojektowany interfejs użytkownika i nowe funkcje służące do podkręcania , które oferują użytkownikom łatwy sposób na wyciśnięcie każdej kropli wydajności z ich systemów stacjonarnych z procesorami AMD Ryzen.

Wcześniej zapowiedziana rodzina 3 generacji procesorów Ryzen dla komputerów stacjonarnych powinna być ogólnie dostępna 7 lipca 2019 roku w ofertach wiodących sprzedawców detalicznych i internetowych.

Karty graficzne AMD Radeon RX 5700 XT i RX 5700 powinny być ogólnie dostępne 7 lipca 2019 roku w cenie sugerowanej na poziomie odpowiednio 449 USD i 379 USD zarówno na stronie AMD.com, jak i u wiodących sprzedawców.

Model AMD 50th Anniversary Edition Radeon RX 5700 XT będzie dostępny w ograniczonych ilościach od 7 lipca 2019 w cenie 499 USD na stronie AMD.com i JD.com.

3 generacji procesor AMD Ryzen 9 3950X powinien pojawić się w ofertach wiodących sprzedawców we wrześniu 2019 roku w cenie sugerowanej 749 USD.