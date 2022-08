Nastolatki porzuciły Facebooka

Popularność Facebooka wśród młodych osób szybko spada. Amerykanie wykonali badania statystyczne, które dobrze pokazują skalę problemu.

Intensywność korzystania z internetu przez Generację Z rośnie, ale za to popularność Facebooka wśród jej przedstawicieli gwałtownie spada. Badanie ośrodka Pew Research Center (Pew) dotyczące nastolatków, technologii i mediów społecznościowych wykazało, że tylko 32% amerykańskich nastolatków w wieku 13-17 lat korzysta z Facebooka. We wcześniejszym badaniu z lat 2014-2015 liczba ta wynosiła 71%, pokonując platformy takie jak Instagram i Snapchat.

Jules Terpak, należąca do Generacji Z twórczyni treści należących do kultury cyfrowej, powiedziała TechCrunch, że nastolatki po prostu nie znajdują już wartości na Facebooku.

– Obecnie istnieje kilka głównych platform mediów społecznościowych, które można bez końca przewijać, ale nasze umysły nie mogą sprawnie czerpać korzyści z interakcji z nimi wszystkimi – napisała Terpak w e-mailu do TechCrunch. – Ze względu na czas i zdrowie psychiczne, ludzie muszą eliminować platformy, w których zaczyna brakować zachęty do tworzenia wartości dodanej. Terpak uważa, że Facebook, który nastolatki często kojarzą ze swoimi rodzicami, ma niewiele do zaoferowania Generacji Z.

– Kultura reprezentowana przez przeciętnego użytkownika Facebooka, jest bardzo oderwana od tego, co dziś przyciąga Generację Z do internetu, zamiast tego emanuje „energią spamu” – napisała Terpak. Nawet w 2013 roku, kiedy 77% nastoletnich internautów korzystało z Facebooka, młodzi użytkownicy raczej negatywnie odnosili się do platformy.

Dlaczego nastolatki nie lubią Facebooka?

A może problemem jest tu niechęć do treści pisanej, której na Facebooku jest dość dużo? Wszak serwisy obecnie najbardziej popularne wśród młodych, to platformy oferujące możliwość publikowania treści głównie „obrazkowych”, czyli dla wielu o wiele łatwiejszych w odbiorze i obsłudze.

„Chociaż Facebook jest nadal głęboko zintegrowany z codziennym życiem nastolatków, czasami jest postrzegany jako narzędzie i obowiązek, a nie ekscytująca nowa platforma, którą nastolatki mogą uważać za swoją własną” – czytamy w raporcie Pew z 2013 roku. W badaniu sprzed dziewięciu lat Pew odkrył, że nastolatki wyrażały większy entuzjazm dla innych platform, nawet jeśli nie używały ich tak często, jak Facebooka. Ten trend się nie zmienił – nowe pokolenia nastolatków, które dołączają do mediów społecznościowych, prawie całkowicie porzuciły Facebooka.

Według dokumentów ujawnionych przez Frances Haugen, specjalistki w przeszłości zatrudnionej przez Facebooka, nowe ustalenia Pew są również zgodne z wewnętrznymi raportami koncernu. Badacze Facebooka odkryli na początku 2021 r., że liczba nastoletnich użytkowników aplikacji Facebooka spadła od 2019 roku o 13% i przewidywali, że liczba ta spadnie o 45% w ciągu najbliższych dwóch lat. Ogólnie rzecz biorąc, liczba użytkowników Facebooka pozostała nieco w stagnacji, ale ten spadek w ważnej grupie demograficznej to niezbyt dobra wiadomość dla biznesu reklamowego Facebooka, z którego platforma czerpie lwią część przychodów.

„Większość młodzieży uważa Facebooka za miejsce dla ludzi w wieku 40 i 50 lat” – mówi wewnętrzny dokument Facebooka z 2021 r. zdobyty przez The Verge. „Młodzi ludzie postrzegają treści zawarte na platformie jako nudne, mylące i negatywne”.

Instagram nie pozostaje daleko w tyle za TikTokiem

Nawet jeśli nastolatki są zmęczone Facebookiem, to nie poddały się na innej platformie należącej do Mety – Instagramie. Sześćdziesiąt dwa procent amerykańskich nastolatków korzysta z Instagrama, w porównaniu do 52% z badania z lat 2014-2015. Jednak TikTok, który nie został nawet uwzględniony w czasie ostatniego badania, jest teraz używany przez 67% nastolatków. Dziewięćdziesiąt pięć procent młodych ludzi w USA twierdzi, że korzysta z YouTube, co może sprawiać wrażenie, że jest to dominująca platforma społecznościowa – ale wielu użytkowników wchodzi w interakcję w serwisie po prostu po to, aby oglądać filmy, a nie dlatego, że jest to dobre miejsce do kontaktowania się z innymi online. Na przykład nastolatek, który używa YouTube do słuchania muzyki, będzie uwzględniony w tych 95%.

Ponieważ jednak TikTok wyprzedza o kilka procent Instagrama i Snapchata – z których korzysta odpowiednio 62% i 59% amerykańskich nastolatków – wyjaśnia to, dlaczego te starsze platformy tak desperacko próbują naśladować swojego młodszego konkurenta.

Pew zapytał również 1316 ankietowanych nastolatków o częstotliwość, z jaką korzystają z tych aplikacji. Tu TikTok nadal przyciągał większą uwagę nastolatków niż jakakolwiek platforma poza YouTube, o której 19% nastolatków mówi, że używa jej „prawie stale”. TikTok, Instagram i Snapchat zdobyły tę „niemal stałą uwagę” odpowiednio u 16%, 10% i 15% nastolatków. Tylko 2% powiedziało to o Facebooku.

To przyznawanie się do „niemal stałego” korzystania, może wydawać się niepokojące, ale nastolatki są świadome, że korzystanie z mediów społecznościowych nie zawsze zapewnia powstanie relacji społecznych, na które liczą. Trzydzieści sześć procent nastolatków uważa, że spędza zbyt dużo czasu w mediach społecznościowych. I odwrotnie, tylko 8% nastolatków stwierdziło, że nie korzysta z mediów społecznościowych tak często, jakby mogło.

Można czasem pomyśleć, że Generacja Z jest pełna zombie uzależnionych od telefonu, być może nie jest to jednak prawda. Czterdzieści pięć procent zapytanych nastolatków stwierdziło, że nie miałoby problemów z rezygnacją z mediów społecznościowych. Ciekawe tylko ilu z nich próbowało to zrobić?

Źródło: TechCrunch, The Verge