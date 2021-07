Nasza Klasa jutro zniknie z sieci! Masz czas do północy

Już jutro, czyli 27 lipca, nastąpi koniec portalu Nasza Klasa. Po 14 latach z sieci zniknie najsławniejszy polski portal społecznościowy.

Nasza Klasa (teraz NK.pl) był pierwszym portalem społecznościowym, który umożliwiał Polakom odnowienie kontaktu ze znajomymi z dawnych lat. Dzięki niemu mogliśmy odnaleźć naszą szkolną sympatię, kolegów, czy nauczycieli. Serwis pozwalał także na stworzenie własnego profilu społecznościowego, dzięki któremu inni użytkownicy mogli nas znaleźć, a następnie dodać do znajomych. Portal NK.pl stworzyli czterej studenci informatyki z Uniwersytetu Wrocławskiego – Maciej Popowicz, Paweł Olchawa, Michał Bartoszkiewicz i Łukasz Adziński jesienią 2006 roku.

Zanim jeszcze Facebook wszedł do Polski i na dobre podbił nasz rynek, to właśnie Nasza Klasa służyła wszystkim do utrzymywania ze sobą kontaktu przez Internet. Niestety, wszystko co dobre, kiedyś musi odejść. Facebook od lat nie ma sobie równych i pomimo wszelkich prób konkurowania z tym portalem, każdy w końcu przegrywa. Nasza Klasa zniknie z sieci 27 lipca 2021 roku. Jeszcze do północy zalogować się na swoje konto, aby pobrać wszystkie zdjęcia i zarchiwizować korespondencję.

Nawet jeśli nie ma tam nic wartego uratowania, to warto zajrzeć na swój stary profil ten ostatni raz, choćby z sentymentu. Oczywiście wszystko pod warunkiem, że pamięta się hasło do tego serwisu.

Pamiętaj również o zabezpieczeniu się na innych portalach społecznościowych. Sprawdź nasze poradniki dotyczące tworzenia kopii zapasowej konta Facebook, Google oraz Twitter.