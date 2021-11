Nasze magiczne Encanto - gdzie obejrzeć online?

Dziś odbywa się polska premiera nowego filmu Disneya o tytule "Nasze magiczne Encanto". Podpowiadamy, gdzie można go zobaczyć.

"Nasze magiczne Encanto" to nowy film Disneya opowiadający historię niezwykłej rodziny Madrigal. Ich pełen magii dom znajduje się w tętniącym życiem mieście — w cudownym i urokliwym miejscu zwanym Encanto, ukrytym w górach Kolumbii. Magia sprawiła, że każde dziecko w rodzinie posiada wyjątkową moc uzdrawiania, z wyjątkiem Mirabel. Kiedy magia otaczająca Encanto jest w niebezpieczeństwie, Mirabel odkrywa, że to właśnie ona, jako jedyna zwyczajna osoba w tej wyjątkowej rodzinie, może być jej ostatnią nadzieją.

Zrzut ekranu ze zwiastuna "Nasze magiczne Encanto"

Nasze magiczne Encanto

reż. Byron Howard i Jared Bush

Dziewczynka pochodzi z kolumbijskiej rodziny, która obdarzona jest magicznymi mocami. Niestety ona sama nie posiada tego daru.

Film będzie można zobaczyć podczas seansów zorganizowanych w sieciach takich jak: Cinema City, Multikino oraz Helios. Niestety, na ten moment produkcja nie jest dostępna do obejrzenia online w legalny sposób. Producenci nie podali informacji, czy w planach jest udostępnienie go na jakiejś platformie VOD takiej jak Netflix, HBO GO czy Player. Prawdopodobnie pojawi się jednak na Disney Plus, ta platforma nie jest jeszcze dostępna w Polsce.

Zobacz również: