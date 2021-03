Nauka hybrydowa – co to jest, kogo obejmie i od kiedy będzie obowiązywać?

Minister edukacji podpisał rozporządzenie o nauce hybrydowej w klasach 1-3, wprowadzonej w ramach regionalnych obostrzeń. Sprawdź gdzie, kiedy i kogo będą obowiązywać.

W związku ze znacznym wzrostem liczby zachorowań na Covid-19 oraz zgonów wskutek tej choroby już głośno mówi się o tzw. trzeciej fali. Biorąc pod uwagę, że w niektórych obszarach Polski sytuacja jest bardziej dramatyczna niż w innych, postanowiono powrócić do znanych z zeszłego roku obostrzeń regionalnych. Jeszcze nie do końca wiadomo, jak one będą wyglądać tym razem w zależności od obowiązującego stanu obostrzeń, teraz jednak dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądać edukacja w klasach 1-3.

Minister edukacji Przemysław Czarnek

Na czym polega nauka hybrydowa

Jak podkreślił minister Czarnek na ostatniej konferencji, edukacja hybrydowa ma na celu zmniejszenie ilości uczniów, przebywających na terenie placówki oświatowej w tym samym czasie. Oznacza to, że połowa uczniów będzie odbywać lekcje zdalnie, a druga stacjonarnie. Niestety, w tym momencie nie wiadomo, która połowa będzie uczyć się w danej formie. Teoretycznie, organizacja i podział zajęć zależeć będzie od dyrektorów poszczególnych szkół. Problem w tym, że minister edukacji jak na razie jedynie ogłosił podpisanie stosownego rozporządzenia, a nie zostało ono jeszcze opublikowane. Natomiast bez dokładniejszych wytycznych w nim zawartych, dyrektorzy nie są w stanie podjąć jakichkolwiek środków i decyzji.

Tym samym sytuacja jest patowa, gdyż żadna ze stron zainteresowanych (dyrektorzy, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie) nie ma pojęcia jak będzie ono przebiegać. Co oznacza, że nie mają oni możliwości odpowiedniego przygotowania do zmienionej formy nauczania., która wejdzie w życie już za trzy dni.

Kogo i od kiedy obejmie nauka hybrydowa

Jak już wspomniano, nauka hybrydowa dotyczyć będzie uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczniowie starszych klas bez zmian będą odbywać edukację w trybie zdalnym, nie ujawniono jednak, co z przedszkolami i żłobkami na obszarach objętych większymi restrykcjami.

Nowe rozwiązanie stosowane będzie na obszarach kraju, w których będą obowiązywać tzw. strefy czerwone, a wraz z nimi zwiększony poziom ostrożności oraz obostrzeń sanitarnych. W tym momencie, jak ogłosił minister edukacji – Przemysław Czarnek, dotyczyć to będzie uczniów z województw:

Warmińsko-Mazurskie

Pomorskie

Mazowieckie

Lubuskie

Choć na terenie Warmii i Mazur już od dnia wczorajszego odbywa się nauka zdalna dla uczniów wszystkich klas, to potrwa ona do poniedziałku 15 marca. Od tego terminu zarówno tam, jak i w woj. Mazowieckim, Lubuskim i Pomorskim wprowadzony będzie tryb hybrydowy. Puki co, forma taka obowiązywać będzie przez dwa tygodnie, do 28 marca 2021r. Przed końcem tego terminu podjęte zostaną decyzje o ewentualnym przedłużeniu, bądź zniesieniu nauczania zdalnego, które uzależnione będą od bieżącej sytuacji pandemicznej.

Należy obserwować sytuacje w swoim regionie, gdyż zdarzyć się może, że zostanie on zakwalifikowany do strefy czerwonej i wprowadzone zostaną tam powyższe rozwiązania. Warto być przygotowanym na taką ewentualność.