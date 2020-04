Nauka przez internet - jak i gdzie uczyć się programowania JavaScript, Python, C++, SQL i CSS

Czas spędzony w domu warto wykorzystać na rozwijanie swoich umiejętności oraz zainteresowań. Jeśli ciekawi was tworzenie i projektowanie stron internetowych czy aplikacji możecie zacząć naukę języków programowania. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji.

Trwające zagrożenie epidemiczne sprawia, że wychodzenie z domu zostało ograniczone do minimum. Możliwe jest jedynie wychodzenie do sklepu, apteki czy na spacer z psem. Domowa kwarantanna to idealny czas, aby nadrobić wszelki zaległości i zacząć rozwijać swoje zainteresowania - to świetny moment na naukę programowania od podstaw. Wystarczy odpowiedni sprzęt, motywacja do działania i kilka przydatnych kursów, które pozwolą wam przyswoić niezbędne zagadnienia. Praca programisty jest wymagająca i wiąże się z dużym zaangażowaniem oraz ciągłym dokształcaniem. Tutaj liczą się przede wszystkim umiejętności. A wiedzę możemy zdobywać na kilka różnych sposobów, m.in. dzięki kursom online dostępnym w internecie.

Pamiętajmy, im więcej potrafimy, tym lepsze oferty pracy jesteśmy w stanie znaleźć. I chociaż nauka języków programowania na początku może okazać się trudna, to po kilku latach można liczyć na naprawdę wysokie zarobki. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze języki programowania, których warto się uczyć, aby osiągać zadowalające efekty.

JavaScript - niezbędny dla twórców stron internetowych

JavaScript to jeden z najpopularniejszych języków programowania, a jego zastosowanie staje się coraz większe. To skryptowy język programowania, najczęściej stosowany na stronach internetowych i używany do budowania różnego rodzaju aplikacji, czatów, serwisów czy gier. Dzięki dostępnym kursom online możesz zacząć naukę od podstaw, poznać niezbędne zagadnienia oraz funkcje i przejść do bardziej zaawansowanych projektów. To świetne rozwiązanie zarówno dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z programowaniem, jak i programistów, którzy już działają na rynku.

Osoba, która zna JavaScript może pracować jako frontend developer, backend developer oraz full stack developer.

Popularność: W serwisie Pracuj.pl można znaleźć ok. 430 ofert dla JavaScript developerów

W serwisie Pracuj.pl można znaleźć ok. dla JavaScript developerów Zarobki: Większość ofert wskazuje na zarobki w przedziale 8 000 zł - 15 000 zł .

Większość ofert wskazuje na zarobki w przedziale - . Polecany kurs: Dowiedz się więcej!

Python - szerokie możliwości dostępne dla każdego

Python to kolejny popularny na całym świecie język programowania. Jego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Wyróżnia się łatwością nauki i szeroką możliwością wykorzystania. Używa się go do tworzenia różnego rodzaju programów, serwisów internetowych, aplikacji oraz innych projektów. Wykorzystywany jest m.in. przez Google, YouTube czy NASA.

Aby podnieść własne kompetencje i poznać kluczowe rozwiązania warto wziąć udział w szkoleniach oraz kursach, które dostępne są w internecie.

Popularność: Na stronie LinkedIn dostępnych jest ok. 180 ofert dla Python developerów.

Na stronie LinkedIn dostępnych jest ok. dla Python developerów. Zarobki: Programista Python, w zależności od stanowiska, może zarabiać od 7 000 zł do 11 000 zł .

Programista Python, w zależności od stanowiska, może zarabiać od do . Polecany kurs: Skorzystaj z okazji!

C++ - tam gdzie liczy się wydajność

Kolejny popularny język programowania to C++. To język ogólne zastosowania i wykorzystuje się go tam, gdzie liczy się wydajność oraz szerokie możliwości. Znajduje zastosowanie m.in. przy programowaniu gier komputerowych. Za pomocą języka C++ napisane zostały takie systemy operacyjne (lub ich część), jak Apple OS X, Windows NT, XP czy Vista. Wykorzystuje się go również do tworzenia produktów Adobe czy pakietów Office.

Aby zostać programistą C++ niezbędne okażą się kursy online, które pomogą nie tylko w nauce podstaw, ale także pozwolą zdobyć bardziej zaawansowaną wiedzę.

Popularność: Na serwisie Pracuj.pl znajduje się ok. 230 ofert pracy dla programistów C++

Na serwisie Pracuj.pl znajduje się ok. pracy dla programistów C++ Zarobki: Przeciętne zarobki programistów C++ wynoszą ok. 7 000 zł - 10 000 zł .

Przeciętne zarobki programistów C++ wynoszą ok. . Polecany kurs: Dowiedz się więcej i skorzystaj z promocji!

SQL - zarządzaj danymi w profesjonalny sposób

SQL to strukturalny język zapytań (ang. Structured Query Language), którego używa się do tworzenia oraz modyfikowania baz danych, a także do zarządzania nimi i ich analizowania. Pozwala interpretować zdobyte informacje na podstawie wcześniej ustalonych wartości. To język programowania, który przyda się każdemu, kto pracuje z dużą ilością danych - specjaliści branż finansowych, web developerzy czy analitycy biznesowi. Znajomość SQL jest potrzebna full-stack developerom oraz backend deweloperom, a także specjalistom SEO.

Popularność: Wśród ofert na Pracuj.pl znajdziecie ok. 360 zleceń dla programistów SQL

Wśród ofert na Pracuj.pl znajdziecie ok. dla programistów SQL Zarobki: W zależności od stanowiska oraz rodzaju firmy, programista SQL może zarabiać między 6 000 zł a 12 000 zł.

W zależności od stanowiska oraz rodzaju firmy, programista SQL może zarabiać między 6 000 zł a 12 000 zł. Polecany kurs: Wypróbuj dostępne szkolenia!

CSS - piękne strony w zasięgu ręki

Popularnym językiem oprogramowania jest CSS (ang. Cascading Style Sheets) który służy do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. Za jego pomocą możemy definiować takie parametry, jak rodzaj, układ i styl czcionek, kolor tła, wyrównanie elementów na stronie, z rozgraniczeniem warstwy prezentacji od struktury. Umożliwia dostosowanie projektu do różnych typów urządzeń oraz technologii. To język programowania, który warto znać, nawet jeśli nie planujemy pracować na stanowisku programisty.

Popularność: Na stronie Pracuj.pl możecie znaleźć ponad 250 ofert związanych z pracą programisty CSS.

Na stronie Pracuj.pl możecie znaleźć ponad związanych z pracą programisty CSS. Zarobki: Średnie zarobki programisty CSS wynoszą ok. 10 000 zł .

Średnie zarobki programisty CSS wynoszą ok. . Polecany kurs: Od podstaw do eksperta!

Aby pracować w sektorze IT, wcale nie musisz zostawać programistą. Dużą popularnością cieszą się również specjaliści od SEO czy graficy komputerowi. Właściwie każda branża potrzebuje osób, które zajmą się właściwą oprawą wizualną stron internetowych, aplikacji oraz innych projektów. Niezbędna jest również pomoc pod kątem marketingu internetowego, którego elementem jest proces pozycjonowania. W tym przypadku również najważniejsze jest wasze doświadczenie oraz umiejętności, które możecie poszerzać, korzystając z licznych kursów dostępnych w internecie.

Dla osób zainteresowanych pozycjonowaniem od podstaw oraz bardziej zaawansowanymi technikami polecamy listę kursów, dostępnych TUTAJ.

Jeśli chcesz poznać zasady tworzenia w programach graficznych - Photoshop, Illustrator czy grafiki 3D - możesz skorzystać z promocyjnych kursów na Udemy.com.