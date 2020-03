Nauka w domu - najlepsze kanały edukacyjne na YouTube

W związku z zamknięciem szkół z powodu koronawirusa, dzieci i młodzież zmuszone są pozostać w domach na minimum dwa tygodnie. Warto jednak zadbać, aby ten czas był właściwie spożytkowany. Możliwości jest sporo, a jedną z nich są kanały edukacyjne dostępne na YouTube, gdzie każdy może kontynuować naukę i poszerzać swoją wiedzę. Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych propozycji.

Spis treści

Niemożliwość uczęszczania do szkoły nie oznacza, że dostęp do edukacji jest wykluczony, szczególnie w dobie internetowych zasobów, gdzie pojawia się wiele wartościowych stron oraz kanałów nastawionych na zdobywanie wiedzy. Przekrój tematów również jest obszerny – od nauki języków obcych, przez przedmioty ścisłe, po historię i język polski. Interesujące treści znajdą zarówno dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, jak i licealiści, którzy przygotowują się do egzaminów. W większości przypadków uczniowie mogą korzystać z materiałów naukowych bezpłatnie, które udostępniane są na YouTube. Sprawdzamy kila z nich.

NAUKI PRZYRODNICZE

SciFun

Wiele kanałów edukacyjnych dotyczy tematyki przyrodniczej. Jednym z nich jest SciFun, prowadzony przez Dariusza Hoffmanna. W większości, materiały dotyczą atronomii i fizyki. Pojawiają się liczne ciekawostki związane z otaczającą nas rzeczywistością. Często sam twórca przeprowadza różnego rodzaju eksperymenty, aby potwierdzić wykładane teorie. Filmiki na YouTube są krótkie i przystępne nie tylko dla młodzieży, ale również osób, które interesują się tą tematyką.

Uwaga! Naukowy Bełkot

To kolejny kanał, na którym poznamy odpowiedzi, na wiele nurtujących nas pytań oraz otrzymamy podstawową wiedzę z zakresu nauk biologicznych, chemii czy fizyki. Filmiki trwają około 20 minut i jest to raczej forma opowiadania o rożnych naukowych zjawiskach, opatrzona ciekawymi wstawkami wizualnymi. Podobnie jak wcześniej, kanał przeznaczony jest właściwie dla każdego, kto chce dowiedzieć się czegoś o sobie i o świecie.

Emce Kwadrat

Szeroką tematykę popularnonaukową można znaleźć również tutaj. Filmiki na kanale są zazwyczaj krótkie i dotyczą różnych ciekawostek związanych z naszym codziennym życiem, np. Twój zegar biologiczny – dlaczego powinien Cię obchodzić?, Dlaczego ziewamy? czy Co mówi Twoja twarz?. Oprócz tego, przeprowadzane są różnego rodzaju eksperymenty oraz wywiady z innymi osobami.

Astrofaza

Dla miłośników kosmosu i ciekawostek astronomicznych interesujący może okazać się kanał Astrofaza. Wśród materiałów pojawiają się zarówno krótkie, przystępne dla każdego filmiki, jak i skierowane do bardziej doświadczonego widza. Z pewnością znajdą się tam odpowiedzi na pytania o wszechświat oraz wiedza z zakresu fizyki czy astronomii.

Pan Belfer

Nauka chemii może okazać się łatwiejsza po zajrzeniu na kanał Pana Belfra. W przystępnej formie tłumaczone są poszczególne tematy, które dotyczą np. pierwiastków, związków chemicznych czy sposobu rozwiązywania zadań. Kanał zdecydowanie może przydać się uczniom przystępującym do egzaminów.

Fizyka od Podstaw

Podobnie jeśli chodzi o zagadnienia związane z fizyką. Tutaj młodzież może znaleźć dużo ciekawych tematów, które omawiane są także w szkole, ale nie zawsze w prosty i zrozumiały sposób. To dobra metoda na powtórzenie wiedzy przed klasówką czy egzaminem ósmoklasisty. Filmiki nie są długie i w przystępnej formie pozwalają przypomnieć oraz zrozumieć poszczególne zagadnienia z fizyki czy matematyki.

NAUKI MATEMATYCZNE

Pi-stacja Matematyka

Jeśli chodzi o nauki matematyczne, również możemy znaleźć kilka ciekawych kanałów na YouTube, które poruszają zagadnienia związane z tym tematem. Jednym z nich jest Pi-stacja Matematyka. Kanał udostępniony z myślą o uczniach szkoły podstawowej oraz licealistach. Pojawiają się tam wszystkie niezbędne zagadnienia oraz rozwiązywane są podstawowe zadania z zakresu matematyki. Z pewnością kanał pozwala na uzupełnienie wszelkich braków.

Matemaks

Popularnym kanałem jest Matemaks, gdzie prowadzone są lekcje z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej, matury oraz studiów. Oprócz pojedynczych zagadnień, pojawiają się również całe cykle kursów, które są związane z danym tematem czy egzaminami. To świetna strona, aby porobić wspólnie zadania matematyczne i przygotować się do testów.

Akademia Matematyki Piotra Ciupaka

Kanał poświęcony przede wszystkim maturzystom. Pojawia się tam zbiór filmów związanych z rozwiązywaniem matematycznych zadań – typowo maturalnych. Do powtórzeń oraz nauki wykorzystywane są arkusze z minionych lat i na bieżąco rozwiązywane. To świetna powtórka i sporo niezbędnej wiedzy. Każde zadanie jest dokładnie przedstawione i wytłumaczone.

NAUKI HUMANISTYCZNE

Wśród materiałów edukacyjnych, bez problemu odnajdziemy kanały poświęcone naukom humanistycznym, a w szczególności historii i językowi polskiemu. Warto zajrzeć na te strony, aby powtórzyć wiedzę z zakresu tych przedmiotów i przygotować się do sprawdzianów czy egzaminów. Pamiętajmy jednak, że kanały edukacyjne nie zawsze są przeznaczone wyłącznie dla dzieci czy młodzieży – wiele z nich to zbiór podstawowych informacji oraz ciekawostek, które mogą zainteresować także dorosłych.

Mówiąc Inaczej

Jedną z propozycji jest Mówiąc Inaczej – kanał prowadzony przez Paulinę Mikułę. To seria odcinków o języku polskim – ciekawostki, wskazówki poprawnościowe oraz rady związane z pisaniem i mówieniem. Wśród materiałów, pojawiają się także wywiady ze znanymi osobami. To z pewnością kanał rozrywkowo-edukacyjny, który przeznaczony jest przede wszystkim dla miłośników języka polskiego. Nie zmienia to jednak faktu, że znajdzie się tam wiele przydatnych wiadomości także dla uczniów.

Wiedza z wami

Wiele istotnych wiadomości z zakresu języka polskiego można czerpać z kanału Wiedza z wami, prowadzonym przez polonistkę Izabelę Kasperek. Udostępniane materiały dotyczą przede wszystkim matury – zarówno pisemnej, jak i ustnej. Nauczycielka w przystępny sposób wykłada informacje związane z poszczególnymi epokami i motywami literackimi, lekturami czy zagadnieniami językowymi. To naprawdę szerokie źródło wiedzy dla osób przygotowujących się do matury i nie tylko.

NauQa.pl

Kolejnym kanałem dotyczącym polonistycznych zagadnień jest NauQa.pl. Znajdują się tam materiały z zakresu szkoły podstawowej oraz licealnej – omówienia lektur, zagadnienia z kultury języka i stylistyki, a także przygotowania do matury. To idealne rozwiązanie na przypomnienie sobie wszystkich niezbędnych wiadomości przed sprawdzianem czy egzaminem.

Zaliczone na 5!

Przydatne informacje znajdziemy także na kanale Zaliczone na 5!, gdzie oprócz streszczeń i omówienia lektur, pojawiają się materiały dotyczące gatunków i rodzajów literackich oraz zagadnień gramatycznych. Warto zajrzeć na kanał, aby powtórzyć sobie podstawową wiedzę z zakresu części mowy i zdania. Sprawdzi się to idealnie przed egzaminem ósmoklasisty i nie tylko. Należy zaznaczyć, że na kanale – oprócz materiałów związanych z językiem polskim – pojawiają się też inne przedmioty szkolne takie jak: matematyka, fizyka czy język angielski.

Historia Na Szybko

To cykl filmików (na kanale ThrashingMadPL) poświęconych głównie historii Polski – rozpoczynając od jej początków. Wśród materiałów znajdują się przede wszystkim informacje dotyczące kolejnych polskich władców oraz znaczących wydarzeń. Oprócz tego, twórca przybliża w filmikach historię Anglii czy Litwy, a także wiadomości związane z wojną w Wietnamie. Warto dodać, że animacje, którymi opatrzone są nagrania, zostają samodzielnie tworzone przez autora kanału.

ciekawehistorie

To kolejny kanał, na którym znajduje się wiele interesujących materiałów z zakresu historii. Filmiki opatrzone są ciekawymi wstawkami wizualnymi oraz audio, co z pewnością polepsza odbiór i zapamiętywanie wiadomości. Warto zajrzeć na kanał, aby przypomnieć sobie niektóre fakty historyczne i poznać wiele intrygujących ciekawostek.

Polimaty

To jeden z najpopularniejszych kanałów rozrywkowo-edukacyjnych na YouTube. Wśród udostępnionych materiałów pojawiają się ciekawostki dotyczące wielu różnych dziedzin życia człowieka. Tematyka jest bardzo szeroka i każdy znajdzie tam coś dla siebie. Prowadzący przekazuje wiadomości w przystępny – i często zabawny – sposób. To kanał dla każdego, kto chce doskonalić swoją sprawność intelektualną.

JĘZYKI OBCE

Po Cudzemu

Kanał prowadzony przez Arlenę Witt, w którym znajduje się seria materiałów poświęconych językowi angielskiemu. W niedługich nagraniach zawarte są wskazówki dotyczące wypowiadania konkretnych słów oraz zwrotów, a także posługiwania się angielskim w codziennych sytuacjach. Kanał ten cechuje dystans, zabawa i solidna dawka wiedzy. Materiały przeznaczone są zarówno dla osób początkujących, jak i tych zaawansowanych.

RockYourEnglish

To kolejny kanał do nauki języka angielskiego i nie tylko. Autor w zabawny, zdystansowany sposób przedstawia wiadomości z zakresu gramatyki oraz słownictwa. Twórca zapisuje wszystko na tablicy i dokładnie omawia poszczególne zagadnienia. Przykłady, które prezentuje często pochodzą ze świata muzyki rockowej, co z pewnością ucieszy niejednego fana tego gatunku. To świetny sposób, aby powtórzyć sobie wiadomości przed sprawdzianem czy egzaminem.

AKI Arkadiusz Gerlic

Jeśli chodzi o naukę języka niemieckiego, warto zajrzeć na kanał AKI Arkadiusz Gerlic. Zamieszczone tam materiały przeznaczone są zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych. Pojawiają się zagadnienia dotyczące wymowy, słownictwa oraz gramatyki. Przystępna forma i ciekawe przykłady na pewno pomogą w nauce niemieckiego od podstaw. To wiedza, która przyda się każdemu, kto chce poprawnie posługiwać się tym językiem.

Hablo Español

Na tym kanale możemy uczyć się języka hiszpańskiego. Lekcje dotyczą podstawowych słów oraz zwrotów, poprawnej wymowy oraz gramatyki. Całość ma formę wykładów audio, z zapisywaniem konkretnych przykładów. To kanał dla każdego, kto chce nauczyć się hiszpańskiego od początku lub powtórzyć sobie istotne wiadomości.

Kurs Języka Rosyjskiego

Ten kanał może okazać się przydatny dla zainteresowanych nauką języka rosyjskiego. Lekcje poświęcone są podstawowym zwrotom oraz gramatyce. Pojawiają się również ciekawostki związane z rosyjskimi zwyczajami i kulturą. To kanał zarówno dla osób rozpoczynających naukę, jak i dla tych, którzy chcą powtórzyć istotne zagadnienia.

