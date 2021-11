Naukowcy: "Następna pandemia może pochodzić od gryzoni"

Naukowcy przeprowadzili badanie na temat wirusów SARS. Sprawdź, jakie wyciągnęli wnioski.

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Uniwersytet Princeton, które opublikowano w PLOS Computational Biology, gryzonie są w stanie przechodzić wirusy w sposób bezobjawowy i jednocześnie nimi zarażać. Ponieważ nietoperze, najbardziej prawdopodobne źródła pandemii wirusa SARS-CoV-2, są znane z posiadania tej samej zdolności, naukowcy doszli do wniosku, że wirusy SARS, w tym te nieznane nauce, mogą pochodzić od szczurów.

Naukowcy przeanalizowali różne gatunki ssaków, skupiając się na receptorach, z którymi wiążą się wirusy SARS. Wyniki pokazały, że niektóre gatunki gryzoni były w przeszłości wielokrotnie narażone na działanie koronawirusów podobnych do SARS i rozwinęły na nie pewną odporność. Badanie wykazało, że u szczurów nastąpiła szybka ewolucja receptora ACE2, który wirusy SARS wykorzystują do wejścia do komórki.

Zobacz również:

Jak zauważyli naukowcy, ponieważ wirus SARS-CoV-2 może być przenoszony ze zwierzęcia na człowieka, identyfikacja zwierząt, które są nosicielami wirusów a jednocześnie są na nie odporne może stać się kluczowa dla zapobiegania przyszłym wybuchom epidemii.

Polecamy: Trzecia dawka szczepionki - wszystko, co musisz wiedzieć

Źródło: sputniknews.com