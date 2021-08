Naukowcy odkryli 400-letni gigantyczny koral! [Zobacz zdjęcia]

W Wielkiej Rafie Koralowej kryła się niesamowita kolonia koralowców. Powstała wcześniej, niż Australia została zasiedlona przez ludzi.

zdjęcie: Richard Woodgett; źródło: theguardian.com

U wybrzeży Australii znaleziono niezwykłą kolonię koralowców o nazwie Muga dhambi. Do odkrycia doszło w trakcie projektu badawczego, a sam koral okazał się szeroki na 10,5 metra oraz wysoki na 5,3 metra. Jest to mniej więcej długość i wysokość autobusu piętrowego. Jego wymiary i wiek sprawiają, że jest wyjątkowy.

Uważa się, że pojawił się na rafie od 421 do 438 lat temu. Chociaż nie jest to największy koralowiec na świecie, dyrektor zarządzający Reef Ecologic, Adam Smith, powiedział, że ma on ogromne znaczenie dla ekosystemu. Wyjaśnił:

To jak blok mieszkalny. Przyciąga inne gatunki. Są tam inne koralowce, ryby, zwierzęta, które używają go jako schronienia lub miejsca żerowania, więc jest dla nich bardzo ważny.

Koral został odkryty dokładnie u wybrzeży Goolboodi – rdzennej nazwy wyspy Orfeusz, części grupy Wysp Palmowych. Nie przeprowadzono jeszcze badań genetycznych, dlatego jego gatunek nie jest dokładnie znany, ale należy on do rodzaju Porites sp.

Muga dhambi zostało opisane w czasopiśmie Scientific Reports wraz ze współautorami – 17-letnim Kailashem Cookiem, który pomógł zmierzyć koralowce podczas nurkowania, oraz 76-letnim dr Charliem Veronem, który pomógł go zidentyfikować.

Przeżył wiele cyklonów, sporo raf i bielenia koralowców (...)

Źródło: theguardian.com