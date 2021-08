Naukowcy odkryli najszybszą asteroidę w Układzie Słonecznym!

Ten zbliżający się do Słońca demon prędkości mógłby topić ołów swoją temperaturą. Naukowcy mają go na oku.

Asteroida o nazwie 2021 PH27 została odkryta przez zespół naukowców kierowany przez Scotta Shepparda, naukowca z Carnegie Institution of Science. Niezwykła skała ma zaledwie 1 kilometr średnicy i okrąża Słońce w jedyne 113 ziemskich dni.

Powierzchnia tego ciała niebieskiego nagrzewa się do temperatury aż 900 stopni Fahrenheita (482,2 stopni Celsjusza), co mogłoby stopić ołów. Jest tak blisko naszego Słońca, że prawdopodobnie w przyszłości zostanie przez nie wchłonięta lub zderzy się z którąś z pobliskich jej planet. Na szczęście naukowcy podejrzewają, że będzie to dotyczyło Markurego lub Wenus dopiero za kilka milionów lat.

Zobacz również:

Odkrycie może rzucić światło na wiele podobnych asteroid w Układzie Słonecznym. Poszerzy naszą wiedzę na temat tego, z czego są zbudowane i skąd pochodzą tego typu obiekty. Scott Sheppard powiedział:

Zrozumienie populacji asteroid jest ważne dla ukończenia spisu obiektów w pobliżu Ziemi, w tym niektórych najbardziej prawdopodobnych zagrożeń.

W tej chwili 2021 PH27 chowa się za Słońcem, ale na początku przyszłego roku naukowcy chcą przyjrzeć się bliżej tej wyjątkowej planetoidzie.

Zobacz także: Pfizer jako pierwsza szczepionka w pełni zatwierdzona przez FDA!

Źródło: futurism.com