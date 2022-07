Naukowcy opracowali pigułkę na kaca. Ma ona jednak pewną wadę

Szwedzi z firmy Myrkl wyprodukowali tabletkę na kaca. Jej działanie nie rozwiązuje jednak dylematu starego jak świat – dobra zabawa czy brak kaca na drugi dzień?

Magazyn Nutrition and Metabolic Insights opublikował wyniki badań pigułki, która ma usuwać przykre efekty nadmiernego spożycia alkoholu, czyli krótko mówiąc – kaca. Tabletkę należy połknąć przed zakrapianym wydarzeniem, dzięki czemu, nazajutrz mamy rzekomo czuć pełnię sił witalnych pomimo spożycia znacznych nawet ilości alkoholu etylowego.

Kacowe antidotum przetestowano w randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu krzyżowym, które potwierdziło pożyteczne działanie tabletki. Jednak pigułka na kaca może mieć też dla niektórych gorzki smak – jej działanie polega mianowicie na ograniczeniu wchłaniania etanolu przez ludzki organizm. Jak wiadomo, zmniejszenie ilości etanolu wchłoniętego przez organizm wiąże się także z ograniczeniem pożądanych przez wiele osób skutków jego spożycia, takich jak na przykład przyjemne rozluźnienie.

Tabletka szwedzkiej firmy Myrkl to suplement probiotyczny zawierający dwa rodzaje bakterii: Bacillus subtilis i Bacillus coagulans, które przetwarzają alkohol na dwutlenek węgla i wodę. Bakterie zaczynają działać dopiero w jelitach, bo pigułka ma kwasoodporną powłokę, dzięki której przedostają się bezpiecznie przez żołądek. Jelita to miejsce, z którego przedostaje się większość alkoholu do krwiobiegu.

Myrkl twierdzi, że już po godzinie od spożycia pierwszych drinków pigułka neutralizuje 70% alkoholu znajdującego się w układzie pokarmowym. Dzięki temu przyczyny kaca takie jak odwodnienie, hipoglikemia czy zatrucie aldehydem octowym zostają zminimalizowane. Producent zaznacza, że jego tabletka nie uchroni fanów alkoholu przed nudnościami, które są efektem jego działania na żołądek.

Chociaż tabletkę przebadano tylko raz, a dostępne wyniki badań pochodzą od połowy przetestowanych osób, to można uznać, że pigułka jest skuteczna, a przede wszystkim bezpieczna. Jest to produkt probiotyczny, a bakterie, które zawiera, nie stanowią żadnego zagrożenia dla jelit.

Wątpliwości może tylko wzbudzać jej działanie zmniejszające efekt rozrywkowy spożytego alkoholu. Co wybrać – umiarkowana zabawa, ale za to mniejszy kac czy mocne wrażenia obu typów? O tym musi zdecydować każdy indywidualnie.