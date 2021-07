Naukowcy stworzyli embrion myszy z bijącym sercem

To istotny krok na drodze do hodowania zastępczych narządów ludzkich.

serce myszy / newatlas.com / UVA

Niezwykłe badania opublikowane w czasopiśmie Nature Communications szczegółowo opisują rozwój zarodka myszy – z mięśniami, naczyniami krwionośnymi i maleńkim bijącym sercem – wyhodowanego w naczyniu laboratoryjnym z komórek macierzystych. Naukowcy z Laboratorium Thisse na University of Virginia School of Medicine stworzyli pierwszy zarodek w naczyniu, jaki powstał do tej pory. Jest to istotny krok na drodze do hodowania zastępczych narządów ludzkich w laboratorium.

Christine i Bernard Thisse, od lat pracują nad znalezieniem sposobu na zbudowanie funkcjonalnych embrionów z komórek macierzystych. W ostatnim czasie ich laboratorium pokonało kilka przeszkód, początkowo tworząc embriony danio pręgowanego (słodkowodnej ryby), zanim przeniosło się na bardziej złożone zwierzęta. Christine Thisse wyjaśnia, że ​​ich nowe, przełomowe odkrycie przedstawia pierwszy zarodek ssaka o takiej złożoności. Mówi:

Znaleźliśmy sposób, aby nakazać agregatom komórek macierzystych inicjowanie rozwoju embrionalnego. W odpowiedzi na tę kontrolowaną instrukcję, agregaty rozwijają się w jednostki podobne do embrionów w procesie, który powtarza etapy embrionalne jeden po drugim. Zdumiewające jest to, że możemy uzyskać różnorodność tkanek obecnych w autentycznym mysim zarodku.

Na razie nie udało się uzyskać w pełni dojrzałego zarodka myszy, rozwój embrionalny zatrzymuje się na etapie odpowiadającym środkowej fazie ciąży. Mimo tego, naukowcy są pewni, że wkrótce będą w stanie wygenerować kompletne byty podobne do embrionów z rozwiniętymi mózgami. Podstawowym celem tych badań jest wyhodowanie funkcjonalnych narządów ludzkich do przeszczepów.

