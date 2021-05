Naukowcy ustalili górną granicę ludzkiego życia. Zaskoczeni wynikiem?

Każdy chce żyć najdłużej, jak się da, ale ile to właściwie jest? Naukowcom udało się ustalić, ile maksymalnie może żyć człowiek i od czego to zależy.

Chcemy żyć długo, czyli ile?

Dzięki badaniom grupy biologów i biofizyków z firmy Gero oraz Roswell Park Comprehensive Cancer Center, udało się się ustalić, jaki jest maksymalny czas życia człowieka. Zweryfikowano to za pomocą systemu sztucznej inteligencji, do którego wprowadzono dane setek tysięcy ludzi. Na tej podstawie okazało się, że ludzie mogą dożyć najwyżej 150 lat.

Co więcej ustalono, iż wpływ na długość życia mają głównie dwa aspekty, a mianowicie odporność organizmu oraz jego biologiczny wiek, czyli nasza historia chorób, styl życia, stres, żywienie itp. Tak więc powinniśmy pamiętać, iże jeśli chcemy żyć długo – musimy żyć dobrze.

Aplikacja oceniająca długość życia

Zebrane dane pozwoliły badaczom opracować specjalną aplikację na iPhone’a, która pomoże nam określić, do jakiego wieku powinniśmy dożyć, w odniesieniu do naszej obecnej kondycji zdrowotnej. Oczywiście, w tym celu musimy wypełnić ankietę danymi, dotyczącymi naszego trybu życia.

Choć średnia długość życia na świecie rośnie, to jeszcze nikomu nie udało się dotrwać do górnej, wyznaczonej przez badaczy granicy. Najstarsza odnotowana osoba dożyła bowiem wieku około 122 i pół roku.

Długość życia zależy od jego jakości

Dlaczego nie dłużej, niż 150 lat

Badacze stwierdzili, że w celu wydłużenia ludzkiego życia do maksymalnego, konieczna jest poprawa jego warunków i jakości. Dlaczego jednak, ludzie nie będą w stanie żyć dłużej? Ponieważ według ustaleń naukowców, pomiędzy 120, a 150 rokiem życia całkowicie zanika odporność naszego organizmu. Oznacza to, że traci ona zdolności do regeneracji oraz zwalczania chorób, co jest kluczowe do jego przetrwania.

